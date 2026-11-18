Covenants sind Verpflichtungen des Emittenten, die Gläubiger schützen sollen. Bei der NZWL-Anleihe nennt die Emittentenseite die Begrenzung von Ausschüttungen auf höchstens 25 Prozent des HGB-Jahresüberschusses, eine Obergrenze für das Verhältnis aus Netto-Finanzschulden und EBITDA von 6,5, eine Beschränkung von Veräußerungen auf höchstens 50 Prozent der Bilanzsumme sowie eine Negativverpflichtung, Regeln bei Kontrollwechsel, Drittverzug sowie Positiv- und Transparenzverpflichtung.

Das Verhältnis Net financial debt zu EBITDA zeigt, wie viele Jahre operativer Gewinn nötig wären, um die Netto-Finanzschulden zu tilgen. Bei einem Wert von 6,5 ist die Grenze vergleichsweise weit gefasst. Sie bedeutet, dass das Unternehmen sich noch deutlich verschulden dürfte, bevor die Klausel greift. Ob die Grenze eingehalten wird, lässt sich nur aus den Geschäftszahlen der Emittentin ablesen. Diese nennen die geprüften Seiten nicht.

Die Negativverpflichtung verbietet der Emittentin, anderen Gläubigern Sicherheiten zu geben, ohne die Anleihegläubiger gleich zu behandeln. Da die Anleihe selbst nicht besichert ist, ist sie damit nicht schlechter gestellt als andere unbesicherte Schulden, wird aber im Insolvenzfall nach den besicherten Gläubigern bedient.