Die Anleihe 2026/2031 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) zahlt 9,875 Prozent Zinsen pro Jahr. Die ISIN lautet DE000A5GS6J0, die Stückelung 1.000 Euro, die Laufzeit läuft vom 29. Oktober 2026 bis zum 29. Oktober 2031. Das Volumen beträgt laut Prospekt bis zu 15 Millionen Euro. Die Emittentenseite nennt mit Stand 27. Oktober 2026 ausgegebene 5,7 Millionen Euro. Eine frühere Meldung dieser Redaktion vom 6. November sprach von einer Platzierung, das Endvolumen ist daher vor einer Bewertung in den Unterlagen der Emittentin zu prüfen.
Hohe Kupons sind bei Mittelstandsanleihen üblich und stehen für das höhere Risiko. Deshalb lohnt der Blick in die Anleihebedingungen: Sie zeigen, welche Schutzklauseln Gläubiger haben.