Unter Jensen Huang nahm NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) die Rolle einer "Zentralbank der KI" ein, so Enrico Chinello, Next Generation Research Analyst bei Julius Bär.
NVIDIA: Zieht die "KI-Zentralbank" die Zügel an?
Einschneidender Führungswechel
Der Führungswechsel bei NVIDIA sei ebenso einschneidend wie plötzlich erfolgt. CEO Jensen Huang sei am 12. November zurückgetreten, und Finanzchefin (CFO) Colette Kress sei zur Interims-CEO ernannt worden. Damit sei nicht nur einer der prominentesten Tech-Gründer zurückgetreten, sondern auch einer der Architekten jenes Finanzierungsnetzwerks, das den Ausbau der künstlichen Intelligenz maßgeblich geprägt habe und zunehmend kritisch betrachtet werde.
Während Jensen Huang sich persönlich für Transaktionen im gesamten KI-Ökosystem eingesetzt habe, um dessen Wachstum zu fördern, scheine die derzeitige Interims-CEO in der Vergangenheit eine vorsichtigere Haltung gegenüber solchen Initiativen eingenommen zu haben. So hätten beispielsweise einige Nachrichtenmedien berichtet, dass sie sich im Sommer gegen eine vorgeschlagene Kreditabsicherung in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar für das nicht börsennotierte Unternehmen OpenAI ausgesprochen habe. Dieses Geschäft sei letztlich in zwei Tranchen aufgeteilt worden. Aus den jüngsten Unterlagen von NVIDIA gehe hervor, dass das Unternehmen derzeit als Bürge ein maximales Risiko von 108,5 Milliarden US-Dollar trage, zusätzlich zu 36 Milliarden US-Dollar aus Take-or-Pay-Vereinbarungen und 20 Milliarden US-Dollar aus Mietverträgen für Rechenzentren. Insgesamt entspreche dies einer Unterstützung des KI-Ökosystems in Höhe von rund 165 Milliarden US-Dollar mit unterschiedlichen Laufzeiten.
Über die spezifischen Gegebenheiten eines einzelnen Unternehmens hinaus könnte für weite Teile des KI-Ökosystems viel auf dem Spiel stehen. Die finanzielle Unterstützung durch NVIDIA sei insbesondere für sogenannte Neoclouds und kleinere Entwickler von erheblicher Bedeutung gewesen. Diese Instrumente hätten es Betreibern mit einer Bonität unterhalb des Investment-Grade-Bereichs ermöglicht, Kredite zu Konditionen aufzunehmen, die sich stärker am Kreditprofil des Bürgen orientiert hätten. Zwar handele es sich dabei nicht um ein ausschließlich NVIDIA betreffendes Phänomen, doch Jensen Huang habe offenbar versucht, das Unternehmen zunehmend als eine Art "Zentralbank der KI" zu positionieren. Sollten diese finanziellen Zusagen unter der neuen Führung zurückgefahren werden, wären nach Einschätzung der Analysten drei wesentliche Auswirkungen denkbar:
Erstens: Die Kapitalkosten für Neoclouds und unabhängige Entwickler könnten steigen. Dies könnte dazu führen, dass wirtschaftlich weniger attraktive Projekte verschoben oder im ungünstigsten Fall vollständig gestrichen würden.
Zweitens: Das Kräfteverhältnis könnte sich zugunsten großer Hyperscaler und anderer Mieter mit Investment-Grade-Rating verschieben. Deren langfristige Mietverträge dürften weiterhin eine entscheidende Grundlage für die Finanzierung neuer Rechenzentren bilden.
Drittens: Die Finanzierungsmöglichkeiten für Anbieter von KI-Modellen könnten sich verschlechtern. Dies könnte insbesondere das nicht börsennotierte Unternehmen OpenAI betreffen, da die zweite Tranche des ursprünglich vorgeschlagenen Sicherungsmechanismus über 250 Milliarden US-Dollar offenbar noch nicht endgültig vereinbart worden sei.
Auch wenn diese Entwicklungen potenzielle Risiken darstellen könnten, sei eine differenzierte Betrachtung angebracht. Die Einschätzung der Haltung von Colette Kress beruhe auf Medienberichten, während ihr Mandat als Interims-CEO zunächst nur vorläufiger Natur sei. Zudem seien bestehende Garantien vertraglich streng geregelt und entsprechend abgesichert. Die entscheidende Frage betreffe daher weniger die bereits eingegangenen Verpflichtungen als vielmehr den Umfang der künftigen finanziellen Unterstützung, die NVIDIA dem KI-Ökosystem über solche Instrumente gewähren könnte. Sollte die neue Führung bei Sicherheitsnetzen, Kreditgarantien und anderen Finanzierungszusagen tatsächlich zurückhaltender agieren, könnte dies insbesondere für die am stärksten verschuldeten Unternehmen innerhalb der KI-Wertschöpfungskette erheblichen Gegenwind bedeuten.
Langfristig könnte sich eine solche Entwicklung allerdings auch als vorteilhaft erweisen. Eine stärkere finanzielle Disziplin und eine geringere Abhängigkeit von umfangreichen Garantien könnten dazu beitragen, den nächsten Investitionszyklus der KI-Branche auf eine gesündere und nachhaltigere Grundlage zu stellen. Die Akzeptanz und Nutzung künstlicher Intelligenz seien weiterhin robust und nähmen kontinuierlich zu. Gleiches gelte für die gesamten Investitionsausgaben innerhalb einer Wertschöpfungskette, deren Wachstum nach wie vor durch erhebliche Angebotsengpässe begrenzt werde. Vor diesem Hintergrund bliebe Julius Bär für die langfristigen Perspektiven der Bereiche Cloud Computing und künstliche Intelligenz grundsätzlich optimistisch. (Analyse vom 16.11.2026)
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