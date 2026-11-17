Langfristig könnte sich eine solche Entwicklung allerdings auch als vorteilhaft erweisen. Eine stärkere finanzielle Disziplin und eine geringere Abhängigkeit von umfangreichen Garantien könnten dazu beitragen, den nächsten Investitionszyklus der KI-Branche auf eine gesündere und nachhaltigere Grundlage zu stellen. Die Akzeptanz und Nutzung künstlicher Intelligenz seien weiterhin robust und nähmen kontinuierlich zu. Gleiches gelte für die gesamten Investitionsausgaben innerhalb einer Wertschöpfungskette, deren Wachstum nach wie vor durch erhebliche Angebotsengpässe begrenzt werde. Vor diesem Hintergrund bliebe Julius Bär für die langfristigen Perspektiven der Bereiche Cloud Computing und künstliche Intelligenz grundsätzlich optimistisch. (Analyse vom 16.11.2026)

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