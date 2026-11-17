Es ist die Nacht, auf die die gesamte Börse seit Wochen wartet. Heute um 22:20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen – die ersten seit dem Rücktritt von Jensen Huang. Die Aktie geht angeschlagen in den Termin: Am Montag fiel sie um 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar, nach 162,85 Dollar am Freitag. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Bewegung von rund 8 Prozent nach den Zahlen, auf Wochensicht sogar mit fast 10 Prozent. Für Swingtrader, die Bewegungen über einige Tage bis Wochen handeln, ist das die größte Chance und das größte Risiko des Quartals zugleich.
Nvidia-Zahlen heute Nacht: Optionen preisen bis zu 10 Prozent Kursbewegung ein – das Swingtrading-Szenario für die heißeste Nacht des Jahres
Heute um 22:20 Uhr legt Nvidia Zahlen vor, zum ersten Mal ohne Jensen Huang an der Spitze. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Bewegung von 8 bis 10 Prozent – in beide Richtungen. Die große Analyse für Swingtrader: Was die implizite Volatilität verrät, welche Kursmarken zählen, warum die Aktie nach Zahlen oft fiel und wie die Reaktion den DAX am Mittwoch bewegen könnte.
Die Erwartung
Was der Optionsmarkt bereits eingepreist hat
Die implizite Volatilität zeigt, wie stark der Markt eine Aktie nach einem Ereignis schwanken sieht. Bei einem Kurs von rund 156 Dollar entspricht eine Bewegung von 8 Prozent einer Spanne von etwa 144 bis 168 Dollar. Die Geschichte mahnt zur Vorsicht vor Prognosen: Im August preisten die Optionen nur 5,9 Prozent ein, die Aktie stieg anschließend um 8,7 Prozent. Gleichzeitig endeten sechs der letzten acht Berichtswochen mit Kursverlusten – oft, weil die Erwartungen höher waren als selbst sehr gute Zahlen.
Nvidia: Rechnerische Spanne nach den Zahlen
US-Dollar
Rechnerische Werte aus der impliziten Volatilität, keine Kursprognose der Redaktion.
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis des Schlusskurses vom 16. November und der impliziten Bewegung von rund 8 Prozent
Daten als Tabelle
|Marke
|Kurs
|Untere Spanne
|143,6
|Schlusskurs Montag
|156,1
|Obere Spanne
|168,6
Die Szenarien
Drei Reaktionen, drei Swing-Setups
Szenario 1: Befreiungsschlag
Übertreffen Umsatz und Ausblick die Erwartungen deutlich und klingt Finanzchefin Colette Kress zuversichtlich, könnte die Aktie die obere Spanne testen. Swingtrader achten dann darauf, ob der Kurs den Freitagsschluss bei 162,85 Dollar zurückerobert und über mehrere Tage hält.
Szenario 2: Gute Zahlen, enttäuschte Reaktion
Das häufigste Muster der vergangenen Quartale. Liefert Nvidia, bleiben aber Fragen zur Führung oder zu China offen, könnte die Aktie trotz starker Zahlen nachgeben. Entscheidend wäre dann, ob die untere Spanne um 144 Dollar hält.
Szenario 3: Enttäuschung
Ein vorsichtiger Ausblick würde den Abwärtstrend seit Oktober bestätigen. Dann dürfte der gesamte KI-Sektor unter Druck geraten, in Deutschland vor allem Infineon, Siemens Energy und Siemens.
Das große Bild
Eine Bilanz für die ganze KI-Börse
Die Reaktion auf Nvidias Zahlen wird nicht nur über eine Aktie entscheiden, sondern über die Stimmung bis zum Jahresende.
Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. Doch die Zahl allein wird kaum reichen. Der Markt will hören, ob die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionen 2027 weiter erhöhen und wie Nvidia ohne Huang geführt wird. Die Antwort wirkt weit über die Wall Street hinaus: Am Mittwochmorgen dürfte der DAX mit Infineon, Siemens Energy und Siemens direkt reagieren, am Donnerstag folgen der Börsengang von Anthropic und der Gipfel in China. Für Swingtrader beginnt mit dieser Nacht eine Woche, in der Trends entstehen oder brechen können.
Häufige Fragen zu den Nvidia-Zahlen
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss, um 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Wie stark könnte sich die Nvidia-Aktie bewegen?
Der Optionsmarkt preist eine Bewegung von rund 8 Prozent nach den Zahlen ein, auf Wochensicht knapp 10 Prozent. Das entspricht einer Spanne von etwa 144 bis 168 Dollar.
Was ist implizite Volatilität?
Die aus Optionspreisen abgeleitete Erwartung, wie stark eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum schwanken wird.
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