Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?

Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss, um 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.

Wie stark könnte sich die Nvidia-Aktie bewegen?

Der Optionsmarkt preist eine Bewegung von rund 8 Prozent nach den Zahlen ein, auf Wochensicht knapp 10 Prozent. Das entspricht einer Spanne von etwa 144 bis 168 Dollar.

Was ist implizite Volatilität?

Die aus Optionspreisen abgeleitete Erwartung, wie stark eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum schwanken wird.