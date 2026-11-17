Ausgerechnet am Vorabend der wichtigsten Bilanz des Jahres hat Washington die Regeln verschärft. Das US-Handelsministerium hat am Montag eine Regel erlassen, die ein Schlupfloch für China schließen soll: Chinesische Unternehmen konnten bislang die Rechenleistung von Nvidia-Chips in Rechenzentren in Drittländern anmieten, obwohl sie die Chips selbst nicht kaufen dürfen. Künftig sind für Exporte fortschrittlicher KI-Chips nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien Lizenzen nötig. Es ist die erste politische Reaktion auf den Skandal um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang – und eine neue Unbekannte für die Nvidia-Aktie vor den Zahlen heute Abend.
Nvidia vor den Zahlen: Washington schließt das Cloud-Schlupfloch nach China – wie viel Umsatz die neue Exportregel kosten kann
Am Vorabend der Nvidia-Zahlen hat das US-Handelsministerium eine neue Regel erlassen: Wer Chinesen über Rechenzentren in Südostasien Zugriff auf Nvidia-Chips verschafft, braucht künftig eine Lizenz. Auslöser ist der Spionageskandal um Ex-Chef Jensen Huang. Die große Analyse: Was die neue Exportregel bedeutet, wie viel Umsatz auf dem Spiel steht und warum China heute Nacht zum Schlüsselthema wird.
Die neue Regel
Das Ende des Mietmodells für China
Die direkte Lieferung der leistungsstärksten Nvidia-Chips nach China ist seit Jahren verboten. Chinesische Entwickler wichen deshalb auf Cloud-Zentren in Südostasien aus, die mit derselben US-Hardware arbeiten. Genau diesen Weg will Washington nun schließen. Gleichzeitig hob das Handelsministerium formell die sogenannte AI-Diffusion-Regel aus der Biden-Zeit auf, die die Trump-Regierung ohnehin nicht angewendet hatte. Im Zentrum des Skandals steht das Singapurer Unternehmen Megaspeed, dem vorgeworfen wird, chinesischen Firmen trotz Exportbeschränkungen Zugang zu Nvidia-Chips verschafft zu haben. Megaspeed bestreitet jedes Fehlverhalten, ein Verstoß ist bislang nicht festgestellt.
Der politische Druck
Bessent gegen Lutnick: Streit in Washington
Hinter der Regel steckt ein offener Konflikt in der US-Regierung. Finanzminister Scott Bessent sagte im Sender CNBC, vier Bundesbehörden hätten sich seit Monaten dafür ausgesprochen, Megaspeed auf die schwarze Liste zu setzen – das Handelsministerium habe aber nicht gehandelt. Handelsminister Howard Lutnick steht seitdem unter Druck, auch die demokratische Senatorin Maria Cantwell warf ihm vor, Sicherheitswarnungen ignoriert zu haben. Bessents Ministerium prüft zudem, ob unter Huangs Führung über Megaspeed Chips illegal nach China gelangt sind.
Die Regierung schließt das Chip-Schlupfloch im Zentrum des Nvidia-Skandals.
Das große Bild
Zwischen Strafe und Staatsförderung
Washington schickt an Nvidia zwei widersprüchliche Signale – und genau darin liegt die Chance und das Risiko für die Aktie.
Einerseits verschärft die Regierung die Kontrollen. Andererseits will sie Nvidia laut Wall Street Journal zusammen mit Amazon, Microsoft, OpenAI und Anthropic zu einem von mehr als zwei Dutzend „nationalen KI-Champions“ ernennen – mit schnelleren Exportlizenzen und staatlicher Unterstützung im Ausland. Für die Nvidia-Aktie heißt das: Das China-Geschäft dürfte vorerst klein bleiben, das Geschäft mit befreundeten Staaten könnte dagegen leichter werden. UBS-Analyst Timothy Arcuri sieht bis zu 10 Prozent des Umsatzes durch Exportkontrollen gefährdet. Entlastend: Chinesische Rechenzentrumsumsätze sind in Nvidias Ausblick ohnehin nicht enthalten. Wie empfindlich der Markt reagiert, zeigte sich heute in Hongkong, wo Alibaba und Baidu unter Druck gerieten.
Frage 1 an Colette Kress
Wie viel Umsatz in Südostasien hängt an Kunden, die nun eine Lizenz brauchen?
Frage 2 an Colette Kress
Welche internen Kontrollen hat Nvidia nach dem Megaspeed-Fall verschärft?
Frage 3 an Colette Kress
Was bedeutet der geplante Status als nationaler KI-Champion für Exportgenehmigungen?
Häufige Fragen zur neuen US-Exportregel
Was regelt die neue US-Exportregel?
Sie verlangt Lizenzen für Exporte fortschrittlicher KI-Chips nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien und soll verhindern, dass chinesische Firmen über dortige Rechenzentren Zugriff auf Nvidia-Chips erhalten.
Warum gerade jetzt?
Die Regel ist die erste politische Reaktion auf den Skandal um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang und das Singapurer Unternehmen Megaspeed.
Wie stark trifft das Nvidia?
UBS sieht bis zu 10 Prozent des Umsatzes durch Exportkontrollen gefährdet. Genaueres dürfte Nvidia heute Abend in der Telefonkonferenz sagen.
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