Was regelt die neue US-Exportregel?

Sie verlangt Lizenzen für Exporte fortschrittlicher KI-Chips nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien und soll verhindern, dass chinesische Firmen über dortige Rechenzentren Zugriff auf Nvidia-Chips erhalten.

Warum gerade jetzt?

Die Regel ist die erste politische Reaktion auf den Skandal um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang und das Singapurer Unternehmen Megaspeed.

Wie stark trifft das Nvidia?

UBS sieht bis zu 10 Prozent des Umsatzes durch Exportkontrollen gefährdet. Genaueres dürfte Nvidia heute Abend in der Telefonkonferenz sagen.