NVIDIA: Umsatz steigt im dritten Quartal um 103 Prozent auf 115,8 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 22:24 4 Min. NVIDIA Corporation

NVIDIA hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Mrd. USD gesteigert. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern 130,0 Mrd. USD Umsatz.

Umsatz, +103 % 115,8 Mrd. USD Nettoergebnis, +105 % 65,3 Mrd. USD Nettoergebnis (Non-GAAP), +109 % 64,9 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +108 % 2,70 USD NVIDIA hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete, einen Umsatz von 115,8 Mrd. USD erzielt. Im Vorjahresquartal waren es 57,0 Mrd. USD, das entspricht einem Anstieg um 103 Prozent. Das Geschäftsjahr des Konzerns weicht vom Kalenderjahr ab. Das Nettoergebnis nach GAAP stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 105 Prozent auf 65,3 Mrd. USD, nach 31,9 Mrd. USD. Darin enthalten sind nach Unternehmensangaben Netto-Gewinne aus Beteiligungspapieren von 1,767 Mrd. USD, nach 1,354 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Diese Gewinne werden im Non-GAAP-Ergebnis herausgerechnet. Die Zahlen wurden am 17. November 2026 veröffentlicht. NVDA NVDA — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP erhöhte sich um 108 Prozent auf 2,70 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis wuchs um 115 Prozent auf 77,5 Mrd. USD, nach 36,0 Mrd. USD. Die betrieblichen Aufwendungen insgesamt stiegen um 57 Prozent auf 9,16 Mrd. USD, nach 5,84 Mrd. USD. In diesen GAAP-Betriebsaufwendungen sind laut NVIDIA Kosten für einen Rechtsvergleich von 107 Mio. USD enthalten, im Vorjahresquartal fielen keine solchen Kosten an. Das Ergebnis vor Steuern legte um 108,3 Prozent auf 79,0 Mrd. USD zu, nach 37,9 Mrd. USD. Das bereinigte Nettoergebnis (Non-GAAP) stieg um 109 Prozent auf 64,9 Mrd. USD, nach 31,0 Mrd. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 111 Prozent auf 2,68 USD, nach 1,27 USD. Seit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 schließen die Non-GAAP-Kennzahlen nach Unternehmensangaben aktienbasierte Vergütung nicht mehr aus, die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Auf das Segment Data Center entfiel im dritten Quartal ein Umsatz von 107,6 Mrd. USD. Das Segment Edge Computing erzielte einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD. Die Bruttomarge nach GAAP lag bei 74,8 Prozent, nach 73,4 Prozent im Vorjahresquartal, ein Plus von 1,4 Prozentpunkten. Der operative Cashflow erhöhte sich um 103,2 Prozent auf 48,3 Mrd. USD, nach 23,8 Mrd. USD. Der bereinigte Free Cashflow stieg um 98,2 Prozent auf 43,8 Mrd. USD, nach 22,1 Mrd. USD. Für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte flossen 4,42 Mrd. USD ab, nach 1,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Im dritten Quartal gab NVIDIA nach eigenen Angaben 28,1 Mrd. USD in Form von Aktienrückkäufen und Bardividenden an die Aktionäre zurück. Im September 2026 genehmigte der Verwaltungsrat eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 150 Mrd. USD ohne Befristung. Die nächste Quartalsdividende von 0,25 USD je Aktie wird am 23. Dezember 2026 gezahlt. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027, das eine zusätzliche Woche enthält, erwartet NVIDIA einen Umsatz von 130,0 Mrd. USD, plus oder minus 3 Prozent. Diese Umsatzprognose unterstellt laut Unternehmen keinen Data-Center-Compute-Umsatz aus China. Die Bruttomarge nach GAAP und Non-GAAP soll im vierten Quartal zwischen 71,0 und 72,0 Prozent liegen. Die betrieblichen Aufwendungen nach GAAP sollen etwa 11,0 Mrd. USD betragen, die bereinigten betrieblichen Aufwendungen (Non-GAAP) etwa 10,7 Mrd. USD. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 rechnet NVIDIA mit Steuersätzen nach GAAP und Non-GAAP zwischen 16,0 und 18,0 Prozent, ohne Einzelposten. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2027 Q3 GJ 2026 Veränderung Umsatz 115,8 Mrd. USD 57,0 Mrd. USD +103 % Nettoergebnis 65,3 Mrd. USD 31,9 Mrd. USD +105 % Nettoergebnis (Non-GAAP) 64,9 Mrd. USD 31,0 Mrd. USD +109 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,70 USD 1,30 USD +108 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) 2,68 USD 1,27 USD +111 % Operatives Ergebnis 77,5 Mrd. USD 36,0 Mrd. USD +115 % Ergebnis vor Steuern 79,0 Mrd. USD 37,9 Mrd. USD +108,3 % Umsatz Data Center 107,6 Mrd. USD – – Umsatz Edge Computing 8,2 Mrd. USD – – Bruttomarge 74,8 % 73,4 % +1,4 Pp. Betriebliche Aufwendungen gesamt 9,16 Mrd. USD 5,84 Mrd. USD +57 % Operativer Cashflow 48,3 Mrd. USD 23,8 Mrd. USD +103,2 % Free Cashflow (bereinigt) 43,8 Mrd. USD 22,1 Mrd. USD +98,2 % Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -4,42 Mrd. USD -1,64 Mrd. USD – Quelle : NVIDIA Corporation, Mitteilung vom 17. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von NVIDIA Corporation. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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