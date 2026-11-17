Es ist die Nacht, auf die die gesamte Börsenwelt wartet. Heute nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, legt Nvidia seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor – zum ersten Mal seit 33 Jahren ohne Gründer Jensen Huang. Um 23 Uhr stellt sich Interimschefin Colette Kress in der Telefonkonferenz den Fragen der Analysten. Die Nvidia-Aktie geht angeschlagen in den Abend: Am Montag fiel sie um 4,12 Prozent auf 156,14 Dollar, der Börsenwert schrumpfte auf 3,77 Billionen Dollar. Selten war eine Bilanz so wichtig für die gesamte KI-Börse.
Nvidia Quartalszahlen heute: 109 Milliarden Dollar erwartet, Optionen preisen 8 Prozent Kurssprung ein – die 300-Milliarden-Dollar-Nacht für die KI-Börse
Heute Abend um 22:20 Uhr legt Nvidia die ersten Quartalszahlen ohne Jensen Huang vor. Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und ein Plus von gut 90 Prozent. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Kursbewegung von rund 8 Prozent – bei einem Börsenwert von 3,77 Billionen Dollar sind das rund 300 Milliarden. Alle Erwartungen, Uhrzeiten und die fünf Zahlen, auf die es heute Nacht ankommt.
Die Erwartungen
Fast eine Verdopplung in nur einem Jahr
Nvidia selbst hat einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent. Die Analysten liegen je nach Datenanbieter zwischen 108,8 und 109,2 Milliarden Dollar, beim bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,47 und 2,49 Dollar. Beides entspräche einem Wachstum von rund 90 Prozent zum Vorjahresquartal. Den Löwenanteil soll erneut das Geschäft mit Rechenzentren liefern, für das Analysten knapp 102 Milliarden Dollar erwarten. Zum Vergleich: Vor einem Jahr setzte der gesamte Konzern in einem Quartal 57 Milliarden Dollar um.
Nvidia-Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Konsens der Analysten
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ 2027: Analystenkonsens, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Nvidia; LSEG-Konsens
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|109,0
Der Optionsmarkt
300 Milliarden Dollar in einer Nacht
Wie nervös die Profis sind, zeigt der Optionsmarkt. Laut Cboe preisen Händler eine Bewegung von rund 8 Prozent in die eine oder andere Richtung ein – deutlich mehr als die durchschnittlich 4,8 Prozent nach den vergangenen vier Berichten. Zeitweise lag der Wert in der Vorwoche sogar bei 9,6 Prozent, so hoch wie seit August 2024 nicht mehr. Bei einem Börsenwert von 3,77 Billionen Dollar entsprechen 8 Prozent nach eigener Rechnung rund 300 Milliarden Dollar. Dass solche Ausschläge real sind, zeigt die Geschichte: Im Februar 2025 fiel die Aktie nach den Zahlen um 13,8 Prozent, eingepreist waren 8 Prozent.
Worauf es heute Nacht ankommt
Fünf Zahlen, die über die Nvidia-Aktie entscheiden
1. Der Ausblick auf das vierte Quartal
Die wichtigste Zahl des Abends. Ein Ausblick, der die Erwartungen nur trifft, dürfte in dieser Lage kaum reichen.
2. Das Rechenzentrumsgeschäft
Knapp 102 Milliarden Dollar werden erwartet. Jede Abweichung zeigt, wie stabil die Investitionen der Cloudkonzerne sind.
3. Die Bruttomarge
Teurere Speicherchips drücken. Die Marge verrät, ob Nvidia seine Preissetzungsmacht trotz AMD, Broadcom und eigener Chips der Kunden hält.
4. China und Exportregeln
Die neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf KI-Chips aus Drittländern dürfte in der Telefonkonferenz ein großes Thema werden.
5. Die Botschaft von Colette Kress
Analysten wollen hören, wer künftig die Strategie verantwortet und ob Produktfahrplan und Kundenzusagen ohne Huang stehen.
Das große Bild
Nvidia ist das Fieberthermometer des KI-Booms
Was heute Nacht passiert, entscheidet weit mehr als den Kurs einer einzelnen Aktie.
Die Nervosität ist überall spürbar. Der DAX eröffnete den Dienstag 0,8 Prozent schwächer, an der Wall Street hatten Chipwerte schon am Montag deutlich nachgegeben. Morgen folgt das Protokoll der US-Notenbank, am Donnerstag der Börsengang von Anthropic. Nvidia ist das Scharnier dazwischen: Überzeugt der Konzern, könnte das die Stimmung für die gesamte KI-Kette drehen – von Chipherstellern über Rechenzentren bis zu Stromversorgern. Enttäuscht er, droht die Korrektur der KI-Aktien in eine Vertrauenskrise überzugehen. Die Strategen von Saxo bringen es auf den Punkt: Wichtiger als die Zahlen selbst sind diesmal Ausblick und Führungsbotschaft.
Häufige Fragen zu den Nvidia-Quartalszahlen heute
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Heute, am 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23 Uhr.
Was erwarten Analysten?
Rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,47 bis 2,49 Dollar.
Wie stark könnte sich die Nvidia-Aktie bewegen?
Der Optionsmarkt preist laut Cboe rund 8 Prozent in beide Richtungen ein.
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