Es war die wichtigste Bilanz des Jahres – und Nvidia hat geliefert. Der Chipkonzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr und 20 Prozent zum Vorquartal. Analysten hatten laut LSEG nur mit 109,1 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 Dollar statt der erwarteten 2,48 Dollar. Es ist die erste Bilanz seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang – und sie dürfte vielen Anlegern, die die Nvidia-Aktie in den vergangenen Wochen in Scharen verkauft haben, zu denken geben.
Nvidia Quartalszahlen: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz, Prognose 130 Milliarden – Kress liefert die Antwort auf die Vertrauenskrise
Erste Bilanz ohne Jensen Huang – und Nvidia übertrifft alle Erwartungen. Der Umsatz verdoppelt sich auf 115,8 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wächst um 110 Prozent, und für das Schlussquartal stellt Interimschefin Colette Kress 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Nvidia-Aktie steigt nachbörslich. Der große Bericht: alle Zahlen, die Prognose, die Schwachstelle Marge und was die Bilanz für die KI-Börse bedeutet.
Die Zahlen
Das Rechenzentrum trägt alles
Der Motor des Wachstums bleibt das Geschäft mit Rechenzentren. Hier erzielte Nvidia 107,6 Milliarden Dollar, 21 Prozent mehr als im Vorquartal und 110 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit stammen inzwischen rund 93 Prozent des Konzernumsatzes aus KI-Infrastruktur. Vor einem Jahr hatte der Gesamtumsatz noch bei 57 Milliarden Dollar gelegen. Die Bruttomarge erreichte 74,8 Prozent nach GAAP und 74,9 Prozent bereinigt und lag damit leicht über der eigenen Zielmarke von 74 Prozent. Zugleich meldet Nvidia einen wichtigen Meilenstein: Die neue Plattform Vera Rubin NVL72 wird ausgeliefert.
Unsere Dynamik ist real. Vera Rubin ist explosiv gestartet, unsere Roadmap liegt im Plan und unser Ehrgeiz war nie größer.
Die Prognose
130 Milliarden Dollar – ohne einen Dollar aus China
Noch wichtiger als das abgelaufene Quartal ist der Ausblick. Für das vierte Quartal, das eine zusätzliche Woche enthält, erwartet Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus 3 Prozent. Analysten hatten laut LSEG mit 125,1 Milliarden Dollar gerechnet. Bemerkenswert: Nvidia unterstellt in dieser Prognose keinerlei Umsatz mit Rechenzentrumsprozessoren in China. Die Schwachstelle liegt bei der Profitabilität: Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken. Grund sind der Hochlauf der neuen Rubin-Generation und deutlich gestiegene Speicherpreise. Die Betriebsausgaben sollen bereinigt auf rund 10,7 Milliarden Dollar steigen.
Die Reaktion
Nachbörslich im Plus – nach einem Monat im freien Fall
Die Nvidia-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zunächst mit einem Plus von rund 4 Prozent. Zum regulären Handelsschluss hatte sie bei etwa 155,46 Dollar notiert und damit in der Nähe ihres tiefsten Standes seit Juli 2025. Im November hatte die Aktie rund ein Viertel ihres Wertes verloren und zuletzt sechs Wochen in Folge nachgegeben – die längste Verlustserie seit 2012. Auslöser waren nicht schwache Geschäfte, sondern die Führungskrise nach Huangs Rücktritt, neue US-Exportregeln und wachsende Zweifel an den KI-Investitionen.
Das große Bild
Die Nachfrage ist keine Frage der Person
Die wichtigste Botschaft dieser Bilanz: Die Nachfrage nach Nvidias KI-Systemen hängt nicht an Jensen Huang.
Die Cloudkonzerne und KI-Labore bestellen weiter in Rekordmengen, die neue Rubin-Generation läuft an, und Nvidia baut massiv Vorräte auf: Allein die Rohmaterialbestände stiegen seit Januar von 3,8 auf 15,8 Milliarden Dollar – ein Zeichen, dass das Unternehmen für weiteres Wachstum plant. Im August hatte Kress für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzplus von rund 70 Prozent in Aussicht gestellt, begrenzt nur durch die Lieferkette. Offen bleiben dennoch große Fragen: Wer führt Nvidia künftig, wie entwickelt sich die Untersuchung des Verwaltungsrats, und wie stark drücken Speicherkosten auf die Marge? Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft zudem die Börsenaufsicht SEC die Vorgänge rund um Huangs Abgang.
Häufige Fragen zu den Nvidia Quartalszahlen
Wie hoch war der Umsatz von Nvidia im dritten Quartal?
115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr. Analysten hatten laut LSEG mit 109,1 Milliarden Dollar gerechnet.
Was erwartet Nvidia für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus 3 Prozent, ohne Rechenzentrumsumsatz aus China. Die Bruttomarge soll bei 71 bis 72 Prozent liegen.
Wie reagierte die Nvidia-Aktie?
Im nachbörslichen Handel zunächst mit einem Plus von rund 4 Prozent, nachdem sie zuvor im November rund ein Viertel verloren hatte.
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