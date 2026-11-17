Die Cloudkonzerne und KI-Labore bestellen weiter in Rekordmengen, die neue Rubin-Generation läuft an, und Nvidia baut massiv Vorräte auf: Allein die Rohmaterialbestände stiegen seit Januar von 3,8 auf 15,8 Milliarden Dollar – ein Zeichen, dass das Unternehmen für weiteres Wachstum plant. Im August hatte Kress für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzplus von rund 70 Prozent in Aussicht gestellt, begrenzt nur durch die Lieferkette. Offen bleiben dennoch große Fragen: Wer führt Nvidia künftig, wie entwickelt sich die Untersuchung des Verwaltungsrats, und wie stark drücken Speicherkosten auf die Marge? Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft zudem die Börsenaufsicht SEC die Vorgänge rund um Huangs Abgang.