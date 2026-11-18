aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 08:52 13 Min.

NVIDIA verdoppelt den Quartalsumsatz auf 115,8 Milliarden USD und legt nachbörslich um 4,81 Prozent zu, doch die Margenprognose zeigt, wie viel vom nächsten Umsatzsprung bei den Aktionären ankommt.

Am 17. November 2026 schließt die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) an der NASDAQ zunächst bei 155,46 USD, mit einem Minus von 0,68 USD oder 0,44 Prozent. Nach den Quartalszahlen dreht das Papier deutlich ins Plus. Um 19:59 Uhr New Yorker Zeit steht die Aktie im nachbörslichen Handel bei 162,94 USD, ein Gewinn von 7,48 USD oder 4,81 Prozent gegenüber dem Schlusskurs. NVIDIA hat seinen Quartalsumsatz binnen eines Jahres mehr als verdoppelt und stellt für das nächste Vierteljahr weitere 14,2 Milliarden USD Umsatz in Aussicht. Warum senken dann ausgerechnet drei Analysten mit Kaufempfehlung ihre Kursziele? Eine Antwort liefert der Blick auf die Marge.

115,8 Milliarden USD Umsatz – und ein Geschäft dominiert fast alles

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete, habe NVIDIA 115,8 Milliarden USD umgesetzt. Das entspreche einem Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal und von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Je verwässerter Aktie habe der Konzern nach US-Rechnungslegungsstandard GAAP 2,70 USD verdient, auf bereinigter Basis seien es 2,68 USD gewesen. Auch bei der Bruttomarge lägen beide Rechnungen eng beieinander. Nach GAAP habe sie 74,8 Prozent erreicht, bereinigt 74,9 Prozent. Von jedem Dollar Umsatz seien NVIDIA damit nach Abzug der Umsatzkosten knapp 75 Cent geblieben, aus denen unter anderem Forschung, Entwicklung und Vertrieb zu finanzieren seien.

Wie sehr diese Zahlen vom Ausbau der KI-Infrastruktur abhingen, zeige die Aufteilung des Geschäfts. Auf das Segment Data Center seien 107,6 Milliarden USD entfallen, rund 93 Prozent des Konzernumsatzes. Allein mit Rechenzentren erlöse NVIDIA damit inzwischen fast so viel wie mit dem gesamten Unternehmen im Berichtsquartal. Im Jahresvergleich sei der Bereich um 110 Prozent gewachsen, gegenüber dem Vorquartal um 21 Prozent. Die verbleibenden 8,2 Milliarden USD habe Edge Computing beigesteuert. Auch dort sei der Umsatz kräftig gestiegen, um 42 Prozent binnen eines Jahres und um 14 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal.

Für Aktionäre habe diese Verteilung eine handfeste Konsequenz. Schon eine Abweichung von fünf Prozent beim ausgewiesenen Rechenzentrumsumsatz entspräche rund 5,4 Milliarden USD. Das wären etwa zwei Drittel des gesamten Quartalsumsatzes mit Edge Computing. Neue KI-PCs, Gaming-Produkte und Anwendungen in der Autoindustrie eröffneten zwar zusätzliche Märkte. Für die Gewinnentwicklung der kommenden Quartale falle jedoch eine andere Entscheidung ungleich stärker ins Gewicht: Wie schnell nähmen die großen Rechenzentrumsbetreiber die nächste Generation von NVIDIA-Systemen ab?

Vera Rubin geht in Betrieb – der wichtigste Beleg für die Wachstumsstory

Die erste Antwort komme aus den Rechenzentren selbst. NVIDIA habe die Produktion des Systems Vera Rubin NVL72 hochgefahren und mit der Auslieferung begonnen. Nach Angaben des Unternehmens sei dies der schnellste Produktionsanlauf seiner Geschichte. Bei CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure und Nebius liefen bereits entsprechende Racks. Für Anleger sei diese Nachricht aussagekräftiger als eine weitere Produktankündigung. Ein installiertes System lasse sich unter realen Bedingungen betreiben. Cloudkunden könnten Rechenleistung buchen, ihre Anwendungen darauf ausführen und prüfen, ob die Leistung im Verhältnis zu den Kosten weitere Bestellungen rechtfertige.

Interimschefin und Finanzvorständin Colette Kress beschreibe den Start in der Quartalsmitteilung entsprechend selbstbewusst. "Vera Rubin ist explosiv gestartet, unser Zeitplan steht, und unser Ehrgeiz war noch nie größer", so Colette Kress in deutscher Übersetzung. Der geschäftlich entscheidende Teil dieser Aussage sei der Zeitplan. Wer Rechenzentren für eine neue Chipgeneration ausrüste, müsse Server, Netzwerke, Stromversorgung und Kühlung aufeinander abstimmen. Halte NVIDIA seine Liefertermine ein, könnten auch die Kunden ihre Investitionen schneller in verkaufbare Rechenleistung verwandeln. Verzögere sich nur ein Teil des Ausbaus, könne sich die Inbetriebnahme eines ganzen Systems verschieben.

Eine Chance für NVIDIA liege in der Zusammensetzung dieser Systeme. Der Konzern liefere mit Vera Rubin NVL72 komplette Racks und erweitere zugleich das Angebot rund um seine Vera-CPUs. Oracle Cloud Infrastructure habe Vera Rubin NVL72 und Vera-CPUs allgemein verfügbar gemacht. Google Cloud biete seine auf Vera Rubin basierenden A5X-Instanzen ebenfalls allgemein an. Je mehr Komponenten NVIDIA für eine Installation liefere, desto größer könne der eigene Umsatzanteil an einem neuen Rechenzentrum ausfallen. Zugleich steige der Anspruch an die Ausführung. Ein leistungsfähiger Grafikprozessor allein genüge einem Kunden wenig, wenn Netzwerk oder Kühlung den vorgesehenen Betrieb noch nicht zuließen.

Wie NVIDIA an der nächsten Phase der KI-Nachfrage verdienen könnte

Über Cloudanbieter habe Anthropic erweiterten Zugang zu Rechenkapazität auf Basis von Grace Blackwell und Vera Rubin erhalten. Beide Unternehmen würden zudem daran arbeiten, künftige NVIDIA-Architekturen auf die Anforderungen von Anthropics Modellen abzustimmen. Meta plane seinerseits, Vera Rubin, Vera-CPUs, Spectrum-X-Netzwerktechnik und BlueField-4 breiter einzusetzen. Das eröffne NVIDIA mehrere Umsatzchancen bei denselben Kunden. Ein KI-Modell benötige Rechenleistung für sein Training. Werde es anschließend von vielen Menschen oder Unternehmen genutzt, verursache auch jede laufende Anwendung zusätzlichen Rechenbedarf.

Gerade dieser zweite Teil sei für die langfristige Nachfrage interessant. Ein Trainingslauf sei irgendwann abgeschlossen. Ein erfolgreicher Dienst müsse dagegen jeden Tag Antworten liefern, Bilder erzeugen oder Aufgaben ausführen. Je stärker solche Dienste genutzt würden, desto wichtiger werde für ihre Betreiber, was eine einzelne Antwort koste. Für NVIDIA sei das Chance und wirtschaftlicher Härtetest zugleich. Schnellere Systeme könnten sich für Kunden selbst bei hohen Anschaffungskosten rechnen, wenn sie mehr Anfragen pro Stunde bewältigten. Wie viel die Kunden dafür zu zahlen bereit seien, hänge letztlich von der Auslastung ihrer Rechenzentren und den Erlösen ihrer eigenen KI-Angebote ab.

Auch der mit Partnern entwickelte DSX POD setze an einer konkreten Hürde an. Die für KI-Rechenzentren benötigten Systeme sollten bereits in modularen Containern zusammengebaut und vor der Auslieferung geprüft werden. Verkürze das die Zeit zwischen Lieferung und Inbetriebnahme, könnten Betreiber früher mit dem Verkauf von Rechenleistung beginnen. Für NVIDIA eröffne das die Chance auf schnellere Folgeaufträge. Stromanschluss, Standort und Finanzierung müssten die Kunden allerdings weiterhin sicherstellen. Eine angekündigte Ausbaukapazität sage deshalb für sich genommen wenig darüber aus, in welchem Quartal NVIDIA daraus Umsatz verbuchen könne.

130 Milliarden USD im Visier – was die zusätzliche Woche verändert

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 stelle NVIDIA 130,0 Milliarden USD Umsatz in Aussicht, mit einer möglichen Abweichung von drei Prozent nach oben oder unten. Daraus ergebe sich eine Spanne von 126,1 bis 133,9 Milliarden USD. Selbst deren Untergrenze läge noch 10,3 Milliarden USD über dem jüngsten Quartalsumsatz. Am Mittelpunkt entspräche der Ausblick einem Zuwachs von rund 12,3 Prozent gegenüber den gemeldeten 115,8 Milliarden USD. Für ein Unternehmen dieser Größe sei vor allem der absolute Betrag bemerkenswert. Der erwartete Zuwachs von 14,2 Milliarden USD überträfe den kompletten jüngsten Quartalsumsatz der Sparte Edge Computing um sechs Milliarden USD.

Der Kalender helfe allerdings mit. Das vierte Geschäftsquartal umfasse eine zusätzliche Woche. Wer die 12,3 Prozent Umsatzplus vollständig als Beschleunigung der laufenden Nachfrage interpretiere, überschätze daher das zugrunde liegende Wachstumstempo. Ein zweites Detail betreffe China. NVIDIA plane für die Prognose keinerlei chinesische Umsätze mit Rechenzentrumsprozessoren ein. Die Marke von 130 Milliarden USD solle somit ohne einen Beitrag aus diesem Geschäft erreicht werden. Das mache den Ausblick in diesem Punkt weniger abhängig von China. Zugleich müssten die übrigen Absatzmärkte die geplante Steigerung tragen. Ein möglicher späterer Beitrag aus China bleibe eine zusätzliche Chance, für die NVIDIA in diesem Ausblick keinen Betrag ansetze.

Der Preis des Wachstums zeigt sich bei der Bruttomarge

Für das Schlussquartal erwarte NVIDIA sowohl nach GAAP als auch auf bereinigter Basis eine Bruttomarge zwischen 71 und 72 Prozent. Der Mittelpunkt von 71,5 Prozent liege 3,3 Prozentpunkte unter der zuletzt gemeldeten GAAP-Marge und 3,4 Prozentpunkte unter dem bereinigten Wert. Was nach wenigen Punkten klinge, habe bei 130 Milliarden USD Umsatz erhebliches Gewicht. Jeder Prozentpunkt Bruttomarge entspräche bei diesem Umsatz rund 1,3 Milliarden USD Bruttogewinn. Ob NVIDIA am oberen oder unteren Ende seiner Margenspanne lande, könne für die Ertragsrechnung somit einen Milliardenunterschied machen.

Die beiden Mittelpunkte der Prognose ergäben zusammen einen rechnerischen Bruttogewinn von rund 93,0 Milliarden USD. Im dritten Quartal seien es auf Basis von 115,8 Milliarden USD Umsatz und 74,8 Prozent GAAP-Bruttomarge rund 86,6 Milliarden USD gewesen. Der Bruttogewinn könnte damit trotz sinkender Marge um etwa 6,3 Milliarden USD oder gut sieben Prozent zulegen. Das sei der finanzielle Kern der Quartalsmeldung. NVIDIA könne absolut deutlich mehr verdienen, auch wenn von jedem zusätzlichen Umsatzdollar im Durchschnitt weniger übrig bleibe. Für eine Aktie, deren Bewertung von hohen Wachstumserwartungen abhänge, zähle allerdings beides: die Richtung des Gewinns und das Tempo seines Anstiegs.

Für die operativen Aufwendungen veranschlage NVIDIA im vierten Quartal rund 11,0 Milliarden USD nach GAAP und rund 10,7 Milliarden USD auf bereinigter Basis. Die Steuerquote für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwarte der Konzern nach beiden Rechnungslegungen zwischen 16 und 18 Prozent, ausgenommen einzelne Sondereffekte und wesentliche Änderungen des steuerlichen Umfelds. Eine konkrete Prognose für den Gewinn je Aktie enthalte der Ausblick nicht. Für die nächste Ergebnisvorlage sei deshalb die Kombination der Kennzahlen entscheidend. Ein Umsatz am oberen Ende der Spanne hätte für Aktionäre einen anderen Wert, je nachdem, ob NVIDIA dabei 71 oder 72 Cent Bruttogewinn pro Dollar Umsatz erziele.

Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe – und eine Dividende von 0,25 USD

Im dritten Quartal habe NVIDIA durch Aktienrückkäufe und Bardividenden zusammen 28,1 Milliarden USD an die Aktionäre zurückgeführt. Bereits im September habe der Verwaltungsrat die Rückkaufermächtigung um 150 Milliarden USD aufgestockt. Am Quartalsende hätten für weitere Käufe noch rund 227,3 Milliarden USD zur Verfügung gestanden. Die Ermächtigung sei unbefristet. Das gebe dem Management Spielraum, lasse aber offen, wann und zu welchen Kursen der Konzern tatsächlich zugreife. Für den Gewinn je Aktie komme es darauf an, wie stark die Zahl der ausstehenden Aktien unter dem Strich sinke.

Konkreter sei der nächste Dividendentermin. NVIDIA wolle am 23. Dezember 2026 eine Quartalsdividende von 0,25 USD je Aktie ausschütten. Maßgeblich sei der Aktionärsbestand am 2. Dezember. Auf vier gleich hohe Quartalszahlungen hochgerechnet entspräche dies beim Schlusskurs von 155,46 USD einer jährlichen Dividendenrendite von rund 0,64 Prozent. Für Aktionäre liege der größere finanzielle Hebel folglich in der Entwicklung des Gewinns je Aktie. Dafür seien die Auslastung der neuen Systeme, die Marge und das Tempo der tatsächlichen Rückkäufe wesentlich.

Die Analysten am 18. November – vier Kaufurteile, vier Kursziele

Blayne Curtis von Jefferies bestätige am 18. November sein Rating "buy", senke das Kursziel für die NVIDIA-Aktie aber von 300 auf 250 USD. Das sei eine Kürzung um 50 USD oder knapp 17 Prozent. Dennoch liege das neue Ziel 60,81 Prozent über dem regulären Schlusskurs vom 17. November. James Schneider von Goldman Sachs bekräftige ebenfalls sein Rating "buy" und nenne ein Kursziel von 220 USD. Das entspreche gegenüber 155,46 USD einem rechnerischen Potenzial von 41,52 Prozent.

Thomas O'Malley von Barclays bestätige die Einstufung "buy" mit einem Kursziel von 210 USD. Daraus ergäbe sich ein Abstand von 35,08 Prozent zum Schlusskurs. Atif Malik von Citi bekräftige sein Rating "buy" bei einem Kursziel von 225 USD, entsprechend 44,73 Prozent rechnerischem Potenzial. Damit lägen zwischen den vier Kaufempfehlungen des 18. November immerhin 40 USD je Aktie. Über die Richtung herrsche Einigkeit, über die angemessene Bewertung deutlich weniger.

Die Analysten am 17. November – UBS und Wells Fargo kürzen, Summit stuft ab

Timothy Arcuri von UBS bewerte die NVIDIA-Aktie mit "buy" und setze das Kursziel auf 240 USD nach zuvor 300 USD. Die Kürzung um 60 USD sei unter den neun betrachteten Einschätzungen die größte. Zum regulären Schlusskurs verbliebe ein rechnerischer Abstand von 54,38 Prozent. Joseph Quatrochi von Wells Fargo vergebe ebenfalls das Rating "buy" und reduziere sein Kursziel von 300 auf 250 USD. C.J. Muse von Cantor Fitzgerald bestätige unterdessen seine Kaufempfehlung mit einem Ziel von ebenfalls 250 USD. Damit kämen Wells Fargo und Cantor Fitzgerald auf dasselbe Kursziel wie Jefferies am Folgetag.

Stacy Rasgon von Bernstein Research halte an seiner Einstufung "hold" fest und nenne ein Kursziel von 200 USD. Obwohl dieses Ziel 28,65 Prozent über dem Schlusskurs liege, spreche sich Stacy Rasgon weiterhin für Halten aus. Kinngai Chan von Summit Insights Group stufe die Aktie auf "hold" herab. Ein Kursziel sei für diese Abstufung nicht ausgewiesen.

Sieben Kaufurteile, zwei Halteurteile – wie viel Optimismus steckt darin?

Von den neun betrachteten Analysten würden sieben die NVIDIA-Aktie zum Kauf und zwei zum Halten einstufen. Die acht bezifferten Kursziele reichten von 200 bis 250 USD. Ihr Median liege bei 232,50 USD. Das entspräche einem Abstand von rund 49,6 Prozent zum regulären Schlusskurs. Mit dem nachbörslichen Anstieg auf 162,94 USD verringere sich dieser Abstand bereits auf rund 42,7 Prozent. Wer die häufig genannten 60,81 Prozent Potenzial bis zum höchsten Ziel von 250 USD lese, müsse deshalb auf den Bezugskurs achten. Vom nachbörslichen Stand aus wären es noch rund 53,4 Prozent.

Das Gesamtbild sei bullish, allerdings mit einer erkennbaren Einschränkung. Jefferies, UBS und Wells Fargo hielten einen Kauf weiterhin für gerechtfertigt, hätten ihre bisherigen Ziele von jeweils 300 USD aber um 50 bis 60 USD zurückgenommen. Aus den Einstufungen allein lasse sich kein gemeinsames Motiv für diese Kürzungen ableiten. Die Daten vom 17. und 18. November ergäben zudem keine einheitliche Reaktion auf den Quartalsbericht, da für die Urteile vom 17. November keine Veröffentlichungszeiten vorlägen. Was sich sagen lasse: Ein positiver Blick auf das Unternehmen gehe selbst unter den optimistischen Analysten inzwischen mit niedrigeren Preisvorstellungen einher.

Was für die NVIDIA-Aktie jetzt zählt

NVIDIAs größte Chance liege in den bereits laufenden Vera-Rubin-Systemen. Die neue Plattform müsse den Sprung aus der Präsentation ins Rechenzentrum bei mehreren großen Betreibern nicht mehr erst beweisen. Bewähre sie sich dort im laufenden Betrieb, könne NVIDIA an Folgeaufträgen für Prozessoren, Netzwerke und komplette Racks verdienen. Das größte Risiko stecke in derselben Konzentration, die den Umsatz so schnell nach oben getrieben habe. Wenn ein großer Betreiber Kapazitäten später abnehme oder länger brauche, um sie auszulasten, könne selbst ein kräftig wachsendes Geschäft mit PCs, Gaming und Fahrzeugtechnik die Lücke kurzfristig kaum schließen.

Die nächste Bewährungsprobe lasse sich deshalb auf zwei Zahlen verdichten: rund 130 Milliarden USD Umsatz und 71 bis 72 Prozent Bruttomarge. Erreiche NVIDIA beides, könnte der Konzern seinen absoluten Bruttogewinn trotz des Margenrückgangs um mehrere Milliarden USD steigern. Für den Aktienkurs dürfte dann vor allem zählen, ob weitere Installationen von Vera Rubin genügend Nachfrage für das darauffolgende Quartal erkennen ließen. Denn die zusätzliche Verkaufswoche helfe einmal. Ein Kunde, der nach den ersten Erfahrungen ein zweites Rechenzentrum mit NVIDIA ausstatte, wäre für Aktionäre auf Dauer mehr wert.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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