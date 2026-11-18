Was sind Neoclouds?

Spezialisierte Cloud-Anbieter wie CoreWeave, Nebius oder Iren, die Rechenzentren mit Nvidia-Chips betreiben und Rechenleistung an KI-Unternehmen vermieten.

Warum fallen die Neocloud-Aktien nach den Nvidia-Zahlen?

Nvidia will Investitionen, Zusagen und Garantien künftig strenger prüfen. Analysten erwarten, dass die Finanzierungshilfen für Kunden zurückgefahren werden.

Welche Länder betreffen die neuen Exportregeln?

Nach Berichten von Der Aktionär Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien.