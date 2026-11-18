Die Hoffnung währte nur wenige Stunden. Nach den Rekordzahlen von Nvidia sprangen am Dienstagabend auch die Aktien der sogenannten Neoclouds nach oben – jener spezialisierten Anbieter, die Rechenzentren voller Nvidia-Chips betreiben und die Rechenleistung an KI-Firmen vermieten. Am Mittwoch kippte die Stimmung. Laut CNBC rutschte die CoreWeave Aktie um mehr als sechs Prozent ab, Iren verlor über vier Prozent, die Nebius Aktie rund ein Prozent. Gleichzeitig fiel die Nvidia Aktie um rund zwei Prozent.
Nvidia dreht den Geldhahn zu? CoreWeave stürzt über 6 Prozent – warum der Absturz der Nvidia Aktie jetzt die ganze KI-Cloud-Branche erfasst
Erst Erleichterung, dann Ausverkauf: Nach den Nvidia-Zahlen stiegen die Aktien der KI-Cloud-Anbieter zunächst, am Mittwoch drehten sie ins Minus. CoreWeave verliert mehr als 6 Prozent, Iren über 4 Prozent. Der Grund: Interim-Chefin Colette Kress will Investitionen und Garantien künftig strenger prüfen. Die große Analyse: was das für die Nvidia Aktie und das KI-Ökosystem bedeutet.
Der Auslöser
Kress setzt auf Kapitaldisziplin
Im Earnings Call kündigte Colette Kress an, künftige Investitionen, Zusagen und Garantien rigoros zu prüfen und beim Einsatz von Kapital diszipliniert zu bleiben. Für Nvidia-Aktionäre klingt das solide. Für die Kunden des Konzerns ist es eine Warnung. Unter Jensen Huang hatte Nvidia ein Geflecht aus Beteiligungen, Kapazitätszusagen und Finanzierungshilfen aufgebaut, das vielen jungen Cloud-Anbietern den Kauf teurer Chips erst ermöglichte. Seaport-Analyst Jay Goldberg erwartet, dass Nvidias Plattform zur Finanzierung von Chipkäufen im Umfang von 500 Milliarden Dollar unter Kress zurückgefahren wird. Sinkt diese Unterstützung, steigen die Finanzierungskosten der Neoclouds – und genau das preist der Markt nun ein.
Der Kreislauf
Wie Nvidia seine eigene Nachfrage finanziert
Beteiligungen
Nvidia hat sich an zahlreichen Kunden und Partnern beteiligt. Zuletzt hat der Konzern einen Teil davon verkauft, etwa bei Nokia und Intel.
Kapazitätszusagen
Nvidia mietet teils selbst Rechenleistung bei Cloud-Anbietern an und sichert ihnen damit Auslastung.
Finanzierungshilfen
Über Garantien und Finanzierungsprogramme erleichtert Nvidia Kunden den Kauf neuer Systeme.
Das Risiko
Kritiker sehen darin einen Kreislauf: Nvidia finanziert Kunden, die mit dem Geld Nvidia-Chips kaufen. Wird dieser Kreislauf gebremst, könnte die Nachfrage schwächer ausfallen als bisher erwartet.
Der zweite Schlag
Neue Exportregeln treffen Rechenzentren in Asien
Zusätzlichen Druck bringen neue Exportregeln aus Washington. Nach Berichten von Der Aktionär benötigen Lieferungen leistungsstarker KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien künftig eine Exportlizenz der US-Regierung. Rechenzentren, die amerikanische Chips einsetzen, müssen ihre Kunden genauer prüfen. Ziel ist es, China den Zugang zu Rechenleistung über Umwege zu versperren, etwa über gemietete Kapazitäten in Malaysia. Für Nvidia und für Betreiber von Rechenzentren in diesen Ländern bedeutet das mehr Bürokratie und möglicherweise weniger Kunden.
Die Gegenrede
Kress: Kunden bleiben an Bord
Colette Kress versucht, die Sorgen zu zerstreuen. Im Interview mit CNBC-Moderator Jim Cramer betonte sie, dass große Kunden Nvidia treu blieben und weiterhin nach mehr Rechenkapazität fragten. Auch eine Abwanderung von Mitarbeitern nach dem Abgang von Jensen Huang wies sie zurück. Sie habe großes Vertrauen, dass die Beschäftigten weiter gern bei Nvidia arbeiteten. Ob das reicht, um die Nvidia Aktie zu stabilisieren, dürfte sich schon am Donnerstag zeigen: Der Börsengang von Anthropic gilt als wichtigster Stimmungstest für das gesamte KI-Ökosystem.
Häufige Fragen zu Nvidia und den Neoclouds
Was sind Neoclouds?
Spezialisierte Cloud-Anbieter wie CoreWeave, Nebius oder Iren, die Rechenzentren mit Nvidia-Chips betreiben und Rechenleistung an KI-Unternehmen vermieten.
Warum fallen die Neocloud-Aktien nach den Nvidia-Zahlen?
Nvidia will Investitionen, Zusagen und Garantien künftig strenger prüfen. Analysten erwarten, dass die Finanzierungshilfen für Kunden zurückgefahren werden.
Welche Länder betreffen die neuen Exportregeln?
Nach Berichten von Der Aktionär Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien.
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