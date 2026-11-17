Es gibt an der Börse diese seltenen Momente, in denen Kurs und Wirklichkeit so weit auseinanderlaufen, dass einer von beiden falsch liegen muss. Die NVIDIA Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) erlebt gerade einen solchen Moment. Das Unternehmen hat seinen Quartalsumsatz binnen eines Jahres mehr als verdoppelt, verdient an jedem Dollar Umsatz rund 74 Cent Bruttomarge und steht im Zentrum eines Investitionsbooms von bis zu 828 Mrd. Dollar. Die Aktie dagegen hat seit Anfang Oktober rund ein Drittel ihres Wertes verloren und schloss am Montag bei 156,10 Dollar - so tief wie seit mehr als einem Jahr nicht.

Heute Nacht legt NVIDIA die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, die erste Bilanz nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang. Unsere NVIDIA Aktienanalyse nimmt den Konzern deshalb vollständig auseinander: Geschäftsmodell, Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Risiken - und am Ende die Frage, welche NVIDIA Aktienprognose sich daraus ableiten lässt.