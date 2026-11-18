Auf dem Papier ist die Nvidia Aktie damit deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz, obwohl das Unternehmen schneller wächst. Das ist ein Zeichen dafür, wie stark der Markt Risiken einpreist – oder wie skeptisch er gegenüber der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen ist. Gesichert ist nur: Die Aktie notiert rund 19 Prozent unter dem Stand zum Jahresanfang und etwa 35 bis 36 Prozent unter dem Rekordhoch von 243,67 Dollar vom 6. Oktober 2026. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,7 Billionen Dollar.

Nvidia verwendet seine Liquidität zudem für Aktionäre: Im Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar zurück, die Rückkaufermächtigung beträgt noch rund 227 Milliarden Dollar. Die nächste Quartalsdividende von 0,25 Dollar je Aktie ist am 2. Dezember stichtagsrelevant und wird am 23. Dezember gezahlt.