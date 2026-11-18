Rekordumsatz, ein Ausblick über den Erwartungen – und die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) fällt am 18. November im US-Handel um zwei bis drei Prozent auf gut 151 US-Dollar, nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar.
Nvidia Aktienanalyse: Rekordumsatz, 130-Milliarden-Ausblick – und die Aktie notiert trotzdem nahe dem Jahrestief – wie viel kostet die Führungsfrage?
Die Nvidia Aktie (NVDA, US67066G1040) gibt nach starken Q3-Zahlen die vorbörslichen Gewinne ab. Die Nvidia Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen zur Nvidia Aktienprognose und die Risiken rund um den CEO-Rücktritt.
Was nach einem Triumph aussieht, ist für Anleger ein Rätsel: Das Unternehmen meldete am Dienstagabend einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, vorbörslich lag die Aktie bis zu vier Prozent im Plus. Dann drehte der Kurs. Der Grund steht nicht in der Bilanz, sondern in der Chefetage: CEO Jensen Huang ist seit dem 12. November zurückgetreten, der Verwaltungsrat will ihn laut Berichten nicht zurückholen. Diese Nvidia Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Chartlage und die Nvidia Aktienprognose der Analysten ein – ohne eigenes Kursziel, aber mit den Daten, die Leser für ein eigenes Urteil brauchen.
Zahlen über den Erwartungen
Q3-Umsatz 115,8 Mrd. Dollar (+103 % zum Vorjahr) gegenüber einem Konsens von rund 109 Mrd. Dollar; Gewinn je Aktie 2,68 Dollar (Non-GAAP).
Ausblick von 130 Mrd. Dollar
Für das vierte Quartal peilt Nvidia rund 130 Mrd. Dollar Umsatz an, ohne Rechenzentrumsumsatz aus China. Die Bruttomarge soll auf 71 bis 72 Prozent sinken.
Führungsfrage drückt auf den Kurs
Der CEO-Posten ist vakant, Colette Kress führt kommissarisch. Eine Untersuchung, politische Anhörungen und Medienberichte über SEC-Ermittlungen belasten die Stimmung.
Bewertung niedrig, Kursziele gesenkt
Das Forward-KGV liegt bei etwa 12,8. Mehrere Analystenhäuser senkten ihre Kursziele dennoch – wegen der Governance-Unsicherheit, nicht wegen der Zahlen.
Wie lautet die Nvidia Aktienanalyse nach den Q3-Zahlen?
Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober 2026) fiel nach Unternehmensangaben vom 17. November deutlich stärker aus als erwartet. Der Umsatz stieg um 20 Prozent zum Vorquartal und um 103 Prozent zum Vorjahr auf 115,8 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden bei, ein Plus von 110 Prozent. Der Nettogewinn nach GAAP lag bei 65,3 Milliarden Dollar, der freie Cashflow bei 43,8 Milliarden.
|Kennzahl
|Q3 GJ2027
|Veränderung / Vergleich
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|+20 % zum Vorquartal, +103 % zum Vorjahr
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|+21 % zum Vorquartal, +110 % zum Vorjahr
|Gewinn je Aktie (Non-GAAP)
|2,68 USD
|Konsens rund 2,47 USD
|Bruttomarge (Non-GAAP)
|74,9 %
|Vorjahr 73,5 %
|Nettogewinn (GAAP)
|65,3 Mrd. USD
|+105 % zum Vorjahr
|Freier Cashflow
|43,8 Mrd. USD
|9 Monate: 113,7 Mrd. USD
Non-GAAP-Werte enthalten ab diesem Geschäftsjahr die aktienbasierte Vergütung; Vorjahreswerte wurden angepasst. Konsens je nach Quelle 108,8 bis 109,5 Mrd. USD.
Quelle: Nvidia-Pressemitteilung vom 17.11.2026; Konsens laut Kiplinger, Yahoo Finance, City AM
Auffällig ist das Wachstum nach Kundengruppen. Laut einem Live-Ticker von TheStreet wuchs das Segment „AI Cloud, Industrial & Enterprise“, zu dem die neuen Cloud-Anbieter gehören, um rund 195 Prozent, die großen Hyperscaler um rund 71 Prozent. Die neue Rubin-Generation wird bereits ausgeliefert. Finanzchefin Kress sagte dazu in der Mitteilung:
Vera Rubin is off to an explosive start.
Was steckt hinter der Nvidia Aktie – das Geschäftsmodell in Kürze?
Nvidia entwirft die Grafikprozessoren und Systeme, auf denen der Großteil des weltweiten KI-Trainings und der KI-Inferenz läuft. Verdient wird nicht nur mit Chips, sondern mit ganzen Rechenzentrumsplattformen aus Prozessoren, Netzwerktechnik und Software. Die Kunden sind Hyperscaler wie Microsoft, Google und Oracle sowie Cloud-Anbieter wie CoreWeave und Nebius. Auch Anthropic gehört laut dem City-AM-Bericht vom 17. November zu den Abnehmern: Nvidia will laut Börsenprospekt des KI-Konzerns rund zehn Milliarden Dollar investieren und liefert rund 32 Prozent von dessen Chips. Dieses Geflecht aus Kunden, Investitionen und Lieferbeziehungen ist einer der Gründe, warum Skeptiker von zirkulärer Finanzierung sprechen.
Wie hoch ist die Nvidia Aktie bewertet – und was verrät die Guidance?
Für das vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (plus/minus drei Prozent). Der Konsens lag laut Yahoo Finance bei 125,3 Milliarden. Wichtig: Die Prognose enthält ausdrücklich keinen Rechenzentrumsumsatz aus China. Für das Geschäftsjahr 2028 nannte das Management laut Medienberichten ein Umsatzwachstum von rund 75 Prozent, nach zuvor 70 Prozent. Dem steht eine sinkende Bruttomarge gegenüber: 71 bis 72 Prozent im vierten Quartal nach 74,9 Prozent im dritten.
|Unternehmen
|KGV (trailing)
|KGV (Forward)
|Nvidia
|19,7
|12,8
|Broadcom
|42,6
|18,9
|AMD
|109,6
|72,8
Forward-KGV auf Basis von Konsensschätzungen. Datenstände: Nvidia 17.11.2026 (stockanalysis.com); AMD und Broadcom 16.11.2026 (Motley Fool, Daten von Financial Modeling Prep).
Quelle: stockanalysis.com, Motley Fool
Auf dem Papier ist die Nvidia Aktie damit deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz, obwohl das Unternehmen schneller wächst. Das ist ein Zeichen dafür, wie stark der Markt Risiken einpreist – oder wie skeptisch er gegenüber der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen ist. Gesichert ist nur: Die Aktie notiert rund 19 Prozent unter dem Stand zum Jahresanfang und etwa 35 bis 36 Prozent unter dem Rekordhoch von 243,67 Dollar vom 6. Oktober 2026. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,7 Billionen Dollar.
Nvidia verwendet seine Liquidität zudem für Aktionäre: Im Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar zurück, die Rückkaufermächtigung beträgt noch rund 227 Milliarden Dollar. Die nächste Quartalsdividende von 0,25 Dollar je Aktie ist am 2. Dezember stichtagsrelevant und wird am 23. Dezember gezahlt.
Wie steht es um die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens bleibt klar positiv, die Kursziele wurden aber vielfach gesenkt. Nach Daten von stockanalysis.com (18.11.2026) bewerten 63 Analysten die Aktie im Schnitt mit einem Kursziel von rund 259 Dollar; 46 davon stufen sie als Kaufen oder Strong Buy ein, 15 als Halten, zwei als Strong Sell. Eine andere Auswertung (24/7 Wall St., 18.11.) kommt auf ein Durchschnittsziel von rund 268 Dollar. Die Unterschiede zeigen, wie verschieden die Stichproben sind.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Bank of America
|Buy
|280 USD
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 USD (zuvor 267)
|Cantor Fitzgerald
|Buy
|250 USD
|Wells Fargo
|Buy
|250 USD (zuvor 300)
|Jefferies
|Buy
|250 USD (zuvor 300)
|J.P. Morgan
|Overweight
|230 USD (zuvor 215)
|Piper Sandler
|Overweight
|230 USD (zuvor 300)
|UBS
|Buy
|220 USD (zuvor 240)
|Goldman Sachs
|Buy
|220 USD
|Bernstein
|Market Perform
|200 USD (zuvor 400)
Wiedergabe externer Analystenmeinungen, keine Empfehlung der aktiencheck.de AG. Bernstein-Notiz vom 12.11.2026, übrige Angaben 18.11.2026.
Quelle: Finbold, Newsquawk, Kiplinger (alle 18.11.2026)
Bemerkenswert: Obwohl die Zahlen stark ausfielen, nahmen laut Newsquawk die meisten Häuser ihre Ziele zurück – die Unsicherheit um die Führung und mögliche Regulierung wiegt schwerer. Jefferies verwies auf eine mögliche „Luftlochphase“ beim KI-Ausbau, UBS auf das Risiko eines langsameren Wachstums 2028. Bernstein hatte die Aktie bereits nach dem Rücktritt auf Market Perform heruntergestuft.
Was sagt der Chart zur Nvidia Aktie?
Die Lage ist angeschlagen. Nach Daten von stockanalysis.com (Stand 17.11.) notiert die Aktie deutlich unter der 50-Tage-Linie von rund 212 Dollar und der 200-Tage-Linie von rund 204 Dollar. Der Relative-Stärke-Index liegt mit 22,5 im Bereich, der klassisch als überverkauft beschrieben wird – Trends können in solchen Zonen allerdings lange anhalten. Als Unterstützung nennt der Broker LPL eine Zone zwischen 146 und 149 Dollar; das 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar liegt mitten darin. Die Aktie hat in der Woche vor den Zahlen rund 13 Prozent und im Monat rund 25 Prozent verloren. Der Optionsmarkt hatte für die Zahlen eine Bewegung von etwa acht Prozent einkalkuliert.
Wie sieht die Nvidia Aktienprognose in Szenarien aus?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Szenarien, die Analysten und Markt diskutieren, lassen sich so zusammenfassen: Im positiven Szenario setzt sich die Nachfrage nach Rubin-Systemen fort, die Führungsfrage wird geklärt, und die Aktie nähert sich den Zielen von Häusern wie Morgan Stanley (260 Dollar) oder Bank of America (280 Dollar). Im neutralen Szenario bleibt es bei einer Seitwärtsphase um das Jahrestief, solange Untersuchung und Anhörungen laufen. Im negativen Szenario, das Bernstein mit seinem Ziel von 200 Dollar und Jefferies mit der Warnung vor einer Investitionspause beschreiben, bremsen schärfere Regulierung und ein Nachlassen der KI-Budgets das Wachstum. Der Konsens-Durchschnitt von rund 259 Dollar liegt rund 70 Prozent über dem aktuellen Kurs – ein Wert, der vor allem die Spanne der Unsicherheit zeigt.
Was müssen Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig dürfte der Kurs weiter an Nachrichten zur Führung und zur Anthropic-Erstnotiz am Donnerstag hängen; Analysten warnten in Berichten, schwache Nvidia-Zahlen könnten den Börsengang belasten.
FAQ zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen? Nach Marktberichten überwiegen Sorgen um die Führung, mögliche Ermittlungen und den KI-Ausbau die starken Zahlen; vorbörslich lag die Aktie noch im Plus.
Wie lautet die aktuelle Nvidia Aktienprognose der Analysten? Das Durchschnittskursziel liegt je nach Quelle bei rund 259 bis 268 Dollar. Die Einzelziele reichen von 200 bis 280 Dollar.
Wie hoch ist die Nvidia Aktie bewertet? Das Forward-KGV beträgt laut stockanalysis.com rund 12,8, das trailing-KGV rund 19,7 (Stand 17.11.2026).
Wer führt Nvidia derzeit? Jensen Huang trat laut SEC-Meldung am 12. November 2026 zurück. Finanzchefin Colette Kress ist Interim-CEO, Harvey C. Jones Verwaltungsratsvorsitzender.
Zahlt die Nvidia Aktie eine Dividende? Ja, die nächste Quartalsdividende beträgt 0,25 Dollar je Aktie (Record Date 2. Dezember, Zahlung 23. Dezember 2026).
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einstufungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Datum der Originalmeldungen überwiegend 18.11.2026). Es handelt sich nicht um Empfehlungen der aktiencheck.de AG. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Häuser: Goldman Sachs, UBS, Bernstein.
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