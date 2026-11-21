Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn von 2,68 Dollar auf ein Jahr hoch, kommt die Nvidia-Aktie auf ein KGV von rund 12 – bei einem Unternehmen, das seinen Umsatz gerade verdoppelt hat. Legt man die Gewinnschätzung von Goldman Sachs für 2027 von 16,70 Dollar je Aktie zugrunde, wären es sogar nur rund 7,5. Der Börsenwert liegt bei etwa 3,0 Billionen Dollar. Die niedrige Bewertung ist allerdings kein Zufall: Der Markt preist ein, dass die Gewinne der Vergangenheit infrage stehen könnten, falls die SEC tatsächlich Bilanzierungsfehler findet, und dass die Investitionen der Cloudkonzerne irgendwann sinken. Für die Nvidia Aktienprognose gilt deshalb: Die Kennzahlen wirken günstig, solange man ihnen traut.