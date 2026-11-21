Es ist ein Absturz, den kaum jemand für möglich gehalten hätte. Am Freitag fiel die Nvidia-Aktie um 14 Prozent auf 125,53 Dollar, an einem einzigen Tag lösten sich rund 500 Milliarden Dollar Börsenwert auf. Es war der siebte Verlusttag in Folge und die siebte Verlustwoche hintereinander – die längste Serie seit 2008. Vom Rekordschluss Anfang Oktober ist die Aktie inzwischen fast 48 Prozent entfernt. Auslöser am Freitag: Berichte, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierung des Konzerns prüft. Diese Nvidia Aktienanalyse trennt die Fakten von der Panik, prüft Zahlen, Bewertung und Risiken und zeigt, was die Nvidia Aktienprognose jetzt bestimmt.
Nvidia Aktienanalyse: Minus 48 Prozent, sieben Verlustwochen, jetzt ermittelt die SEC – wo liegt der Boden der KI-Ikone?
Rekordzahlen, angehobene Ziele – und trotzdem die längste Verlustserie seit 2008. Am Freitag verlor die Nvidia-Aktie 14 Prozent, rund 500 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich auf. Unsere Nvidia Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Ausverkauf steckt, wie günstig die Aktie nach klassischen Maßstäben inzwischen ist, wo die Risiken liegen und welche Wege die Nvidia Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- 125,53 Dollar
- Börsenwert
- rund 3,0 Billionen Dollar
- Interimschefin
- Colette Kress
Stand: 20.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Nvidia-Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol NVD gehandelt, in den USA unter dem Kürzel NVDA an der Nasdaq.
Der Auslöser
Die SEC prüft die Bilanz: warum der Freitag so brutal war
Für jede Nvidia Aktienanalyse ist entscheidend, was über die Ermittlungen bekannt ist – und was nicht.
Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters untersucht die Durchsetzungsabteilung der SEC mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia. Reuters beruft sich auf zwei eingeweihte Personen. Schon am Dienstag hatte das Wall Street Journal berichtet, die Behörde prüfe, ob Veröffentlichungen des Konzerns Anleger in die Irre geführt haben. Wann die Untersuchung begann und worauf sie sich genau richtet, ist offen. Die SEC wollte sich nicht äußern, Nvidia reagierte zunächst nicht auf Anfragen. Wichtig für die Einordnung: Eine Untersuchung ist kein Beleg für Fehlverhalten. Die Aktie hatte schon vor dem Bericht rund 7 Prozent verloren, weil der gesamte Technologiesektor unter Druck stand.
Die SEC ist nicht die einzige Baustelle. Gründer Jensen Huang trat am 12. November zurück, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses verlangt bis zum 2. Dezember Auskunft über Chipexporte und Berichte zu Verbindungen zum Kunden Megaspeed aus Singapur. Der Bankenausschuss des Senats will Huang anhören. All das sind offene Fragen, keine erwiesenen Vorwürfe – aber sie bestimmen derzeit den Kurs der Nvidia Aktie stärker als jede Umsatzzahl.
Nvidia-Aktie: der Weg nach unten
Dollar
Schlusskurse 2026.
Quelle: Nasdaq; Bloomberg-Daten laut Wertpapierprospekten von Morgan Stanley und Bank of Nova Scotia; Motley Fool
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|6. Oktober
|239,24
|19. Oktober
|217,09
|2. November
|202,06
|13. November
|162,85
|19. November
|145,98
|20. November
|125,53
Die Zahlen
Das Paradox: Rekordquartal mitten im Crash
Operativ hat Nvidia geliefert wie selten zuvor – das macht die Nvidia Aktie zum Rätsel des Herbstes.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Nvidia den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft allein brachte 107,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 Dollar, die Bruttomarge bei 74,9 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar in Aussicht – ohne Rechenzentrumsumsatz in China. Über Rückkäufe und Dividenden flossen im Quartal 28,1 Milliarden Dollar an die Aktionäre. Einziger Wermutstropfen: Die Marge soll wegen teurer Speicherchips auf 71 bis 72 Prozent sinken.
Nvidia: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Der Prognosewert ist eine Einschätzung des Unternehmens.
Quelle: Nvidia, Mitteilungen; Q4 GJ 2027 = Mitte der Unternehmensprognose
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q4 GJ 2026
|68,1
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|115,8
|Q4 GJ 2027 (Prognose)
|130,0
Die Nachfrage ist nicht mit ihm gegangen.
Die Bewertung
KGV um 12: die Bewertung im Faktencheck
Die nüchternste Frage dieser Nvidia Aktienanalyse lautet: Was bezahlen Anleger beim aktuellen Kurs eigentlich?
Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn von 2,68 Dollar auf ein Jahr hoch, kommt die Nvidia-Aktie auf ein KGV von rund 12 – bei einem Unternehmen, das seinen Umsatz gerade verdoppelt hat. Legt man die Gewinnschätzung von Goldman Sachs für 2027 von 16,70 Dollar je Aktie zugrunde, wären es sogar nur rund 7,5. Der Börsenwert liegt bei etwa 3,0 Billionen Dollar. Die niedrige Bewertung ist allerdings kein Zufall: Der Markt preist ein, dass die Gewinne der Vergangenheit infrage stehen könnten, falls die SEC tatsächlich Bilanzierungsfehler findet, und dass die Investitionen der Cloudkonzerne irgendwann sinken. Für die Nvidia Aktienprognose gilt deshalb: Die Kennzahlen wirken günstig, solange man ihnen traut.
Die Analysten
Kursziele gekappt: die Wall Street rudert zurück
Seit dem Huang-Rücktritt haben zahlreiche Häuser ihre Ziele gekappt, einige auch ihre Einstufung. Am optimistischsten bleiben Wells Fargo und Goldman Sachs mit jeweils 300 Dollar. RBC nennt 230 Dollar, Mizuho 220 Dollar, Stifel 205 Dollar. Baird und Bernstein stuften auf neutrale Urteile ab und halbierten ihre Ziele auf je 200 Dollar. Evercore ISI sieht 186 Dollar, Truist 174 Dollar. Selbst das niedrigste dieser Ziele liegt deutlich über dem aktuellen Kurs – allerdings stammen alle Einschätzungen aus der Zeit vor dem SEC-Bericht. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Nvidia-Aktie: Kursziele nach dem Huang-Rücktritt
Dollar
Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, FourWeekMBA, Webull, Crypto Briefing; Stand 10. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Wells Fargo
|300
|Goldman Sachs
|300
|RBC Capital
|230
|Mizuho
|220
|Stifel
|205
|Baird
|200
|Bernstein
|200
|Evercore ISI
|186
|Truist
|174
|Schlusskurs 20. November
|125,53
Die Szenarien
Nvidia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Drei Faktoren entscheiden über den weiteren Weg der Nvidia-Aktie: der Ausgang der SEC-Prüfung, die Antworten an den Kongress und die Besetzung der Konzernspitze.
Szenario 1: Entwarnung
Nvidia kann die Fragen der SEC und des Kongresses rasch ausräumen und benennt einen dauerhaften Chef. Dann könnten die starken Zahlen wieder in den Vordergrund rücken, eine Rückkehr in die Region von 160 Dollar – dem Niveau vor der Quartalsbilanz – wäre denkbar.
Szenario 2: Lange Hängepartie
Die Untersuchungen ziehen sich über Monate, ohne neue Belastungen. Die Aktie bleibt hochvolatil und pendelt um die aktuellen Kurse, getragen von Geschäft und niedriger Bewertung, gebremst von der Unsicherheit.
Szenario 3: Die Vorwürfe erhärten sich
Ergeben sich Hinweise auf Bilanzierungsfehler oder Verstöße gegen Exportregeln, drohen Korrekturen, Strafen und weitere Abstufungen. Dann wäre ein Fall deutlich unter 125 Dollar möglich.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol NVD geführt, in den USA unter NVDA an der Nasdaq.
Warum ist die Nvidia-Aktie am Freitag so stark gefallen?
Nach Berichten von Reuters prüft die SEC mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia. Dazu kamen ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten, die offene Führungsfrage und Fragen des Kongresses zu Chipexporten.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar.
Wie hoch ist das KGV der Nvidia-Aktie?
Auf Basis des hochgerechneten bereinigten Quartalsgewinns liegt es bei rund 12. Das ist eine Überschlagsrechnung der Redaktion.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Nach dem Huang-Rücktritt reichten die Ziele von 174 Dollar bei Truist bis 300 Dollar bei Wells Fargo und Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter aus der Zeit vor dem SEC-Bericht.
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