Nvidia Aktie, Nasdaq-Schluss 24.11.2026 (22:00 Uhr MEZ), -5,86 % zum Vortag 155,38 USD

Tagesbewegung am 20.11. und am 23.11.2026 -14,0 % / +31,5 %

Marktkapitalisierung (intraday 24.11.) rund 3,75 Bio. USD

Umsatz im dritten Quartal (+103 % zum Vorjahr) 115,8 Mrd. USD