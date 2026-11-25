Die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) ist derzeit der nervöseste Wert der Wall Street: Am 20. November brach sie um 14 Prozent auf 125,53 US-Dollar ein, am 23. November sprang sie um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar, am 24. November gab sie wieder 5,9 Prozent auf 155,38 Dollar ab (Nasdaq-Schluss, 22:00 Uhr MEZ). Auslöser war ein Reuters-Bericht über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung, dann die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze. Diese Nvidia Aktienanalyse sortiert, was belegt ist, was offen bleibt und was die Nvidia Aktienprognose der Analysten hergibt.
Nvidia Aktienanalyse: Minus 14, plus 31, minus 6 Prozent – wie viel Vertrauen steckt noch im Kurs?
Die Nvidia Aktie erlebt binnen drei Handelstagen einen Crash, eine Rekord-Rally und den nächsten Rücksetzer. Die Nvidia Aktienanalyse ordnet SEC-Prüfung, Huang-Rückkehr, Rekordzahlen und die Nvidia Aktienprognose der Analysten ein.
Drei Tage, drei Extreme
Minus 14 Prozent am 20.11., plus 31,5 Prozent am 23.11., minus 5,9 Prozent am 24.11. – die Nvidia Aktie verlor am Freitag laut Yahoo Finance rund 490 Milliarden Dollar Börsenwert.
Rekordzahlen trotz Krise
Der Umsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden in Aussicht.
Governance als neuer Risikofaktor
SEC-Prüfung, Vorladung aus Kalifornien, Kongress und eine laufende Untersuchung des Verwaltungsrats belasten den Kurs unabhängig vom Geschäft.
Konsens weit über dem Kurs
Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen laut Datenanbietern bei rund 245 Dollar – das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Der Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Die Chronologie beginnt mit den Zahlen am 17. November. Nvidia meldete nach US-Börsenschluss einen Rekordumsatz, legte das 10-Q-Formular aber laut Yahoo Finance nicht wie üblich am selben Tag vor, sondern kündigte es „in den kommenden Wochen“ an. Zugleich wurde eine unabhängige Untersuchung eines Verwaltungsratskomitees bekannt, die sich laut Berichten mit Huangs Kontakten zu einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed befasst. Beide Personen sind nicht verwandt und laut der Berichterstattung nicht angeklagt.
Am 19. November erließ Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta laut Yahoo Finance eine Vorladung. Am Freitag, 20. November, meldete Reuters unter Berufung auf zwei Informanten, die SEC prüfe mögliche Unregelmäßigkeiten in der Nvidia-Rechnungslegung (zitiert nach PYMNTS). Welche Praktiken gemeint sind, ist unklar; die SEC lehnte einen Kommentar ab. Der Kurs schloss bei 125,53 Dollar, der schwächste Tag seit der DeepSeek-Panik im Januar 2025.
Am Montag, 23. November, setzte Nvidia Jensen Huang als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied wieder ein, sofort wirksam. Der Verwaltungsrat erklärte, er sehe kein Sicherheitsrisiko; die Untersuchung zu Huangs Kontakten läuft weiter, ein neues „National Security and Export Control Committee“ wurde eingesetzt. Die Aktie stieg um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar, den größten Tagesgewinn seit über 20 Jahren. Die Bank Nomura nannte die Bewegung laut Yahoo einen „mechanischen Bounce“ mit Short-Covering, keine Entwarnung. Am Dienstag folgte der Rückschlag auf 155,38 Dollar bei fast doppeltem Handelsvolumen.
Das Geschäft
Was steckt hinter der Nvidia Aktie – und verdient der Konzern noch immer so viel?
Nvidia entwirft Grafik- und KI-Beschleuniger und liefert damit die Rechenmotoren für die Rechenzentren der großen Cloud-Anbieter. Das Segment Data Center ist längst das Kerngeschäft: 107,6 Milliarden der 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz stammen laut Unternehmensmitteilung vom 17. November aus diesem Bereich. Der Konsens hatte laut Börse-Express vor den Zahlen bei etwa 109 Milliarden Dollar gelegen.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|+20 % zum Vorquartal, +103 % zum Vorjahr
|Umsatz Data Center
|107,6 Mrd. USD
|+110 % zum Vorjahr
|Bruttomarge
|74,8 % (non-GAAP 74,9 %)
|–
|Nettogewinn
|65,3 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|2,70 USD (non-GAAP 2,68 USD)
|–
|Ausblick Q4: Umsatz
|130,0 Mrd. USD (±3 %)
|–
|Ausblick Q4: Bruttomarge
|71,0 bis 72,0 %
|Rückgang zum dritten Quartal
GAAP, soweit nicht anders vermerkt. Q4-Ausblick einschließlich einer zusätzlichen Woche im Quartal. Peer-Werte siehe unten.
Quelle: Nvidia Investor Relations, Pressemitteilung vom 17.11.2026
Auffällig ist der Margenausblick: Von knapp 75 Prozent sinkt die Bruttomarge im vierten Quartal laut Unternehmensplanung auf 71 bis 72 Prozent. Nvidia schüttet zudem je Aktie 0,25 Dollar Dividende aus (Stichtag 2. Dezember, Zahltag 23. Dezember); der Aktionärsrückfluss lag im Quartal bei 28,1 Milliarden Dollar, die verbleibende Rückkaufermächtigung bei rund 227 Milliarden Dollar.
Die Bewertung
Wie teuer ist die Nvidia Aktie nach dem Absturz noch?
Nach StockAnalysis (Stand Schlusskurs 20.11., 125,53 Dollar) lagen das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 13,5 und das erwartete KGV bei 8,7; das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrug 8,4. Auf dem Kurs vom 24. November (155,38 Dollar) ergeben sich rechnerisch ein KGV von rund 17 und ein erwartetes KGV von rund 11 – diese Umrechnung ist eine Redaktionsrechnung. Zu bedenken: Der hohe Nettogewinn der letzten zwölf Monate (226 Milliarden Dollar laut StockAnalysis) enthält vermutlich Sondereffekte aus Beteiligungen.
|Unternehmen
|KGV (trailing)
|KGV (erwartet)
|Umsatz (12 Monate)
|Nvidia
|13,5
|8,7
|361,8 Mrd. USD
|AMD
|92,0
|28,2
|45,4 Mrd. USD
|Broadcom
|38,9
|17,5
|89,1 Mrd. USD
|TSMC (ADR)
|21,6
|15,3
|155,2 Mrd. USD
Kurse und Kennzahlen laut StockAnalysis, Stand Schlusskurs 20.11.2026 (vor der Rally); für Nvidia auf den Schlusskurs 20.11. bezogen. Nur als Orientierung.
Quelle: StockAnalysis (nvda, amd, avgo, tsm), abgerufen 25.11.2026
Die Analysten
Wie sieht die Nvidia Aktienprognose der Analysten aus?
Die Börsenprofis blieben trotz des Chaos mehrheitlich zuversichtlich – die Datenlage ist allerdings uneinheitlich. Laut StockAnalysis (Stand 23.11., 63 Analysten, zitiert nach Financefeeds) lauten 49 Einstufungen auf „Buy“ oder „Strong Buy“, 12 auf „Halten“ und 2 auf „Strong Sell“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 244,71 Dollar, die Spanne bei 130 bis 425 Dollar. 24/7 Wall St. zählt am 24.11. bei 62 Analysten 59 positive, 2 neutrale und eine negative Einstufung und ein Durchschnittsziel von 246,67 Dollar.
Nach den Zahlen kappten mehrere Banken ihre Kursziele – laut Börse-Express vom 18. November von Werten um 300 Dollar auf Spannen zwischen 210 und 260 Dollar. Nach der Huang-Rückkehr hoben laut Financefeeds und Motley Fool (24.11.) einzelne Häuser ihre Einschätzungen an. Raymond James verwies laut TipRanks darauf, dass die Belastungsfaktoren („overhangs“) bleiben. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Datenanbieter
|Positiv
|Neutral
|Negativ
|Ø-Kursziel
|StockAnalysis (63 Analysten)
|49
|12
|2
|244,71 USD
|24/7 Wall St. (62 Analysten)
|59
|2
|1
|246,67 USD
Zählweisen der Datenanbieter unterscheiden sich; Kursziele in US-Dollar.
Quelle: StockAnalysis/S&P Global via Financefeeds (23.11.2026); 24/7 Wall St. (24.11.2026)
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Rein beschreibend: Die Aktie notiert deutlich unter ihren längerfristigen Durchschnitten. Nach StockAnalysis lagen am 20. November die 50-Tage-Linie bei rund 207 Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 203 Dollar – beide weit über dem aktuellen Kurs; der RSI stand damals bei rund 15 (stark überverkauft), inzwischen ist er nach der Rally höher. Als Marken nennen die Quellen das Tagestief vom 24. November bei 150,50 Dollar, das Jahrestief bei 124,50 Dollar sowie auf der Oberseite die Tageshochs bei 159,92 und 171,50 Dollar und weit darüber das Rekordhoch bei 243,37 Dollar. Financefeeds nutzt 145 und 172 Dollar als Referenzniveaus für Bären und Bullen – ausdrücklich keine Prognose.
Die Szenarien
Wie geht es mit der Nvidia Aktienprognose weiter?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Diskutiert werden am Markt vor allem zwei Lesarten, die Dritte vertreten. Die zuversichtliche: Die Nachfrage nach KI-Beschleunigern bleibt hoch, die Kontrollfragen werden ohne Strafen geklärt, die Bewertung ist nach dem Rückgang moderat – so argumentieren die Analysten mit Zielen um 245 Dollar im Schnitt. Die vorsichtige: Solange SEC, Kalifornien und der Kongress ermitteln und die Verwaltungsrats-Untersuchung offen ist, sei ein Bewertungsabschlag für Governance-Risiken begründet; Raymond James sprach laut TipRanks von gesenkten Bewertungsmultiplikatoren. Nomura wiederum warnt vor Short-Covering-Effekten. Wohin der Markt tendiert, hängt damit weniger von den Quartalszahlen ab als von den Antworten auf die offenen Fragen.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
Häufige Fragen
FAQ zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie so stark gefallen? Auslöser war der Reuters-Bericht vom 20. November über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung, dazu kamen die Untersuchungen rund um Huang und ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten.
Warum ist die Nvidia Aktie danach um 31 Prozent gestiegen? Nvidia setzte Jensen Huang am 23. November als CEO wieder ein; Marktbeobachter wie Nomura sprechen zugleich von einem mechanischen Bounce durch Short-Covering.
Was sagt die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut Datenanbietern bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 245 Dollar bei überwiegend positiven Einstufungen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist der Umsatz von Nvidia? Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 waren es 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal peilt Nvidia rund 130 Milliarden an.
Wie sicher ist die Nvidia Aktienanalyse? Sie beruht auf öffentlich zugänglichen Quellen mit Stand 24./25. November 2026; mehrere Punkte, etwa die Details der SEC-Prüfung, sind noch nicht geklärt.
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