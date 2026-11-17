Heute Abend wird an der Wall Street eine einzige Pressemitteilung über Hunderte Milliarden Dollar entscheiden. Wenn NVIDIA nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorlegt, rechnen Optionshändler mit einem Ausschlag von rund 8,5% - nach oben oder unten. Das entspricht einem Schwenk von etwa 335 Mrd. Dollar Börsenwert in einer einzigen Nacht. Die NVIDIA Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) wartet ab: Gegen 15:50 Uhr MEZ notierte sie mit 155,30 Dollar nur 0,54% im Minus, nachdem sie am Montag 4,1% verloren hatte.
NVIDIA Aktienanalyse: 335 Mrd. Dollar Börsenwert auf der Kippe - Rettet Colette Kress heute Nacht die Aktie?
Wenige Stunden vor der ersten Bilanz ohne Jensen Huang hält die Wall Street den Atem an: Der Optionsmarkt preist einen Ausschlag von 8,5% ein, rund 335 Mrd. Dollar Börsenwert stehen auf dem Spiel. Unsere NVIDIA Aktienanalyse zeigt die sieben Zahlen, auf die es heute Nacht ankommt, was NVIDIA mit seinen Milliarden-Beteiligungen gerade umbaut - und welche NVIDIA Aktienprognose sich daraus ableiten lässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara
- ISIN / WKN
- US67066G1040 / 918422
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- Vortagesschluss
- 156,10 USD (-4,1%)
- Interims-CEO
- Colette Kress (zugleich CFO)
- Zahlen Q3 GJ 2027
- Heute, ca. 22:20 Uhr MEZ
- Telefonkonferenz
- 23:00 Uhr MEZ
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq gegen 15:50 Uhr MEZ
Neu ist nicht die Nervosität vor NVIDIA-Zahlen, neu ist die Bühne. Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten wird nicht Jensen Huang die Bilanz erklären, sondern Interimschefin Colette Kress. Diese NVIDIA Aktienanalyse beantwortet deshalb drei Fragen: Welche Zahlen entscheiden heute Nacht? Was verrät die frische Pflichtmitteilung über NVIDIAs eigene Milliarden-Beteiligungen? Und wie sieht die NVIDIA Aktienprognose für die Zeit nach dem Schock aus?
Die Ausgangslage
Ein Konzern im Rekordtempo, eine Aktie im Ausnahmezustand
Der Kursrutsch der NVIDIA Aktie hat nichts mit schwachen Geschäften zu tun. Er ist der Preis für ein Vakuum an der Spitze, verstärkt durch Politik und Zinsen.
Mitte vergangener Woche teilte NVIDIA der US-Börsenaufsicht den sofortigen Rücktritt Huangs als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied mit, ohne einen Grund zu nennen. Medien wie Reuters und die "New York Times" berichteten über private Verfehlungen; eine externe Untersuchung durch die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz läuft. Seitdem tobt ein offener Machtkampf um die Nachfolge: Eine Petition für ein Comeback des Gründers hat mehr als 186.000 Unterschriften gesammelt, laut "Financial Times" erwägt Huang selbst eine Rückkehr. US-Finanzminister Scott Bessent fordert dagegen einen Neuanfang mit einem Chef von außen, und der Verwaltungsrat zieht eine Rückkehr nach Berichten von CNBC und Fox Business nicht in Betracht.
Der Börsenwert-Verlust seit dem Rücktritt summiert sich laut Investing.com auf rund 410 Mrd. Dollar. Vom Rekordhoch am 6. Oktober ist die NVIDIA Aktie rund 35% entfernt. Und das Umfeld hilft nicht: Der Nasdaq 100 hat in zwei Handelstagen rund 6% verloren, Software-Werte werden breit verkauft, und mit Fed-Präsident Alberto Musalem fordert ein führender Notenbanker offen baldige Zinserhöhungen. Für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember preisen die Terminmärkte eine Anhebung mit über 90% Wahrscheinlichkeit ein, die zehnjährige US-Rendite liegt bei rund 5,14%. Wachstumswerte müssen in diesem Klima mehr liefern als je zuvor.
Der Kress-Test
Die sieben Zahlen, die heute Nacht über die NVIDIA Aktie entscheiden
NVIDIA hat die Obergrenze der eigenen Umsatzprognose laut Euronews zuletzt 14 Quartale in Folge übertroffen. Ein Treffer allein ist deshalb eingepreist - entscheidend ist, wie deutlich er ausfällt und was danach kommt.
|Kennzahl
|Messlatte
|Was der Markt hören will
|Warnsignal
|Umsatz Q3
|109,15 Mrd. USD Konsens
|Deutlich über 110,2 Mrd. USD (Obergrenze des Ausblicks)
|Nur im Rahmen von 105,8 bis 110,2 Mrd. USD
|Ausblick Q4
|rund 130 Mrd. USD (UBS)
|130 Mrd. USD oder mehr
|Klar unter 130 Mrd. USD
|Rechenzentrum Q3
|101,85 Mrd. USD Konsens
|Über Konsens, Netzwerktechnik stark
|Unter Konsens
|Bruttomarge Q3
|74,0% (Ausblick)
|Ausblick getroffen
|Deutlich darunter
|Bruttomarge Q4
|71 bis 72% erwartet
|Stabil um 72% oder besser
|Unter 71%
|Gewinn je Aktie Q3
|2,47 USD Konsens
|Über Konsens
|Darunter
|Vera Rubin
|Start im Q3 angekündigt
|Hochlauf planmäßig, erste Umsätze
|Verzögerung oder Lieferengpässe
Messlatten aus Unternehmensausblick, Bloomberg-Konsens und Analystenerwartungen. Die Spalte Warnsignal ist eine redaktionelle Einordnung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: NVIDIA, Bloomberg-Konsens via Yahoo Finance, UBS via Yahoo Finance, Euronews, eigene Rechnung
Wo die Messlatte für die NVIDIA Aktie liegt
Mrd. USD
- Ausblick, Konsens bzw. Erwartung
Q2 GJ 2027 ist ein Ist-Wert. Q3: Ausblick NVIDIA (108,0 Mrd. USD ±2%) und Bloomberg-Konsens. Q4: erwarteter Ausblick laut UBS. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: NVIDIA, Bloomberg-Konsens via Yahoo Finance, UBS via Yahoo Finance, eigene Rechnung
Daten als Tabelle
|Wert
|Umsatz
|Q2 GJ 2027 (Ist)
|96,2
|Q3 Ausblick Mitte
|108,0
|Q3 Konsens
|109,15
|Q3 Ausblick Obergrenze
|110,16
|Q4 Ausblick laut UBS
|rund 130
Die wichtigste Zeile steht nicht in der Bilanz, sondern im Ausblick. Ein Q4-Ziel um 130 Mrd. Dollar wäre ein Plus von rund 20% gegenüber dem Q3-Ausblick und ein klares Signal, dass die Investitionswelle ungebremst weiterläuft. Bleibt NVIDIA spürbar darunter, dürfte der Markt das als Bremsspur lesen - unabhängig davon, wie gut das abgelaufene Quartal war.
Der Ton von Colette Kress
Seit 2013 Finanzchefin, gilt Kress als präzise und zahlenfest. Heute muss sie zusätzlich Vision liefern. Jeder Satz zur Führungsfrage und zur Untersuchung dürfte die NVIDIA Aktie stärker bewegen als eine Nachkommastelle beim Umsatz.
China und die neuen Exportregeln
Seit Montag gilt eine Lizenzpflicht für KI-Chip-Exporte nach Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien und Brasilien. China war im Q3-Ausblick bereits ausgeklammert - die Frage ist, was die neue Regel für Südostasien bedeutet.
Die Kundenbasis
Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta wollen 2026 zusammen mit SpaceX/xAI laut Fortune bis zu 828 Mrd. Dollar investieren. Bestätigt NVIDIA volle Auftragsbücher für 2027, wäre das der stärkste Konter gegen die Zyklus-Sorgen.
Die 13F-Überraschung
NVIDIA als Investor: Intel und Nokia raus, SpaceX rein
Am Montag hat NVIDIA seine Pflichtmitteilung über Aktienbeteiligungen zum 30. September bei der SEC eingereicht. Sie zeigt einen Konzern, der sein Beteiligungsportfolio kräftig umbaut.
Der Wert des offengelegten Portfolios sank im dritten Quartal von 63,4 auf 48,3 Mrd. Dollar. Den Intel-Bestand reduzierte NVIDIA um 25% von rund 214,8 auf 161,1 Mio. Aktien - ein Paket, das der Konzern im Herbst 2025 für 5 Mrd. Dollar zu 23,28 Dollar je Aktie gekauft hatte. Bei Nokia wurde mehr als die Hälfte verkauft, bei Synopsys knapp 10%. Aufgestockt hat NVIDIA dagegen bei SpaceX: um 6,3% auf 130,5 Mio. Aktien mit einem Wert von rund 19,7 Mrd. Dollar. SpaceX ist damit die mit Abstand größte offengelegte Beteiligung, sie macht rund 40,7% des Portfolios aus.
NVIDIAs Beteiligungen: Veränderung der Stückzahl im dritten Quartal
Prozent
Bestände laut 13F-Meldung zum 30.09.2026 gegenüber dem 30.06.2026. Die Meldung nennt keine Kaufzeitpunkte und Preise.
Quelle: NVIDIA-13F via Investing.com, Finbold, Seeking Alpha, techi
Daten als Tabelle
|Beteiligung
|Veränderung
|SpaceX
|+6,3%
|Synopsys
|rund -10%
|Intel
|-25%
|Nokia
|-56%
Für die NVIDIA Aktie selbst sind diese Bewegungen finanziell überschaubar, als Signal aber aufschlussreich. NVIDIA nutzt seine enorme Finanzkraft, um sich strategisch im KI-Ökosystem zu verankern - bei Großkunden wie SpaceX/xAI ebenso wie beim Börsengang von Anthropic, wo der Konzern laut Prospekt in einer Privatplatzierung für 10 Mrd. Dollar Aktien zeichnen will. Gewinne bei Partnern, die ihren Zweck erfüllt haben, werden dagegen mitgenommen. Wichtig: Alle Verkäufe fanden im dritten Quartal statt, also vor dem Rücktritt Huangs.
Bewertung
KGV um 10: Schnäppchen oder Value-Falle?
Der Kern jeder seriösen NVIDIA Aktienanalyse ist die Bewertung - und die ist so niedrig wie seit Jahren nicht. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hat die Aktie zwar abgestuft, seine Gewinnschätzungen aber ausdrücklich unverändert gelassen. Auf dieser Basis kommt die NVIDIA Aktie rechnerisch auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 für das kommende Jahr. Laut Yahoo Finance haben binnen einer Woche mindestens zehn Häuser ihr Votum auf neutral gesenkt; die Begründungen zielen fast durchweg auf die Führung, nicht auf die Nachfrage.
Ein KGV von 10 für einen Konzern, der seinen Umsatz gerade um 106% gesteigert hat und eine Bruttomarge von rund 74% erzielt, ist eine Anomalie. Der Markt bewertet NVIDIA damit so, als hätten die Gewinne ihren Gipfel bald erreicht. Entweder irrt sich die Börse - oder sie sieht Risiken, die in den Gewinnschätzungen noch nicht stehen. Genau diese Frage soll heute Nacht beantwortet werden.
NVIDIA Aktienprognose
Drei Szenarien für die Nacht und das Jahr 2027
Der Optionsmarkt hat die Bandbreite abgesteckt. Nach Berechnungen von Susquehanna, über die Reuters berichtet, ist die eingepreiste Bewegung von 8,5% mehr als doppelt so groß wie im Schnitt der vergangenen acht Quartale.
|Szenario
|Auslöser heute Nacht
|Rechnerische Zone
|Folge für 2027
|Kress liefert
|Umsatz klar über 110,2 Mrd. USD, Q4-Ausblick ab 130 Mrd. USD, Marge stabil, klare Worte zu Rubin und Nachfolge
|über 169 USD
|Führungsabschlag schrumpft, Neubewertung möglich
|Hängepartie
|Zahlen im Rahmen, Ausblick knapp am Konsens, China und Nachfolge offen
|143 bis 169 USD
|Lange Bodenbildung, Kurs folgt den Gewinnen
|Vertrauensbruch
|Ausblick unter Konsens, Margendruck, neue Unruhe um Untersuchung oder Exporte
|unter 143 USD
|Gewinnschätzungen geraten unter Druck
Kurszonen rechnerisch aus dem Nasdaq-Schluss vom 16.11.2026 (156,10 USD) und der vom Optionsmarkt eingepreisten Bewegung von ±8,5%. Szenarien zur Einordnung, kein Kursziel und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: NVIDIA, Bloomberg-Konsens via Yahoo Finance, Susquehanna via Reuters, eigene Rechnung
Selbst im besten Fall wäre die Reparatur aber erst am Anfang. Wer 35% verloren hat, braucht rund 54% Plus, um wieder am Rekordhoch zu stehen. Für die mittelfristige NVIDIA Aktienprognose zählt deshalb weniger die Reaktion der ersten Stunde als die Frage, ob NVIDIA bis zum Frühjahr eine überzeugende Antwort auf die Führungsfrage findet.
FAQ
Häufige Fragen zur NVIDIA Aktienanalyse
Wann veröffentlicht NVIDIA die Quartalszahlen?
Heute, am 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr MEZ. Die Telefonkonferenz mit Interimschefin Colette Kress beginnt um 23:00 Uhr.
Was erwarten Analysten von NVIDIA?
Der Bloomberg-Konsens liegt bei 109,15 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. NVIDIA selbst hatte 108,0 Mrd. Dollar (±2%) in Aussicht gestellt. Für den Q4-Ausblick gilt laut UBS rund 130 Mrd. Dollar als Messlatte.
Wie stark könnte die NVIDIA Aktie nach den Zahlen schwanken?
Der Optionsmarkt preist rund 8,5% in jede Richtung ein, das entspricht etwa 335 Mrd. Dollar Börsenwert.
Warum hat NVIDIA Intel- und Nokia-Aktien verkauft?
Die 13F-Meldung nennt keine Gründe. Sie zeigt nur, dass NVIDIA im dritten Quartal ein Viertel seiner Intel- und mehr als die Hälfte seiner Nokia-Aktien abgegeben und SpaceX aufgestockt hat.
Wie fällt die NVIDIA Aktienprognose aus?
Kurzfristig entscheiden Q4-Ausblick, Marge und der Auftritt von Colette Kress. Mittelfristig sprechen Wachstum und Bewertung für NVIDIA, die Führungsfrage bleibt das größte Risiko. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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