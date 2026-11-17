Wann veröffentlicht NVIDIA die Quartalszahlen?

Heute, am 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr MEZ. Die Telefonkonferenz mit Interimschefin Colette Kress beginnt um 23:00 Uhr.

Was erwarten Analysten von NVIDIA?

Der Bloomberg-Konsens liegt bei 109,15 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. NVIDIA selbst hatte 108,0 Mrd. Dollar (±2%) in Aussicht gestellt. Für den Q4-Ausblick gilt laut UBS rund 130 Mrd. Dollar als Messlatte.

Wie stark könnte die NVIDIA Aktie nach den Zahlen schwanken?

Der Optionsmarkt preist rund 8,5% in jede Richtung ein, das entspricht etwa 335 Mrd. Dollar Börsenwert.

Warum hat NVIDIA Intel- und Nokia-Aktien verkauft?

Die 13F-Meldung nennt keine Gründe. Sie zeigt nur, dass NVIDIA im dritten Quartal ein Viertel seiner Intel- und mehr als die Hälfte seiner Nokia-Aktien abgegeben und SpaceX aufgestockt hat.

Wie fällt die NVIDIA Aktienprognose aus?

Kurzfristig entscheiden Q4-Ausblick, Marge und der Auftritt von Colette Kress. Mittelfristig sprechen Wachstum und Bewertung für NVIDIA, die Führungsfrage bleibt das größte Risiko. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.