Es war der Quartalsbericht, auf den die gesamte KI-Börse gewartet hat – und Nvidia hat geliefert. Fünf Tage nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang meldete der Chipkonzern am Dienstagabend einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr und deutlich über allen Erwartungen. Auch der Ausblick übertraf die Schätzungen. Die Nvidia-Aktie, die im regulären Handel bei 155,46 Dollar geschlossen hatte, legte nachbörslich um gut 2 Prozent zu, zeitweise um bis zu 4 Prozent. Doch vom Rekordhoch Anfang Oktober ist sie noch rund ein Drittel entfernt. Diese Nvidia Aktienanalyse zeigt, wie stark die Zahlen wirklich sind, wo die Risiken liegen und was das für die Nvidia Aktienprognose bedeutet.
Nvidia Aktienanalyse: 115,8 Milliarden Dollar ohne Jensen Huang – Rekordquartal trifft auf Vertrauenskrise
Umsatz verdoppelt, Prognose klar über den Erwartungen, Vera Rubin ausgeliefert: Nvidia liefert im ersten Quartalsbericht ohne seinen Gründer ein Feuerwerk. Doch die Aktie liegt rund ein Drittel unter dem Rekordhoch, die Marge sinkt und die Chefsuche läuft. Unsere Nvidia Aktienanalyse zerlegt die Zahlen, prüft Bewertung, Risiken und Analystenziele und zeigt, was die Nvidia Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- 155,46 Dollar
- Börsenwert
- rund 3,8 Billionen Dollar
- KGV (Quartalsgewinn hochgerechnet)
- rund 15
- Interimschefin
- Colette Kress
- Vorsitzender des Verwaltungsrats
- Harvey C. Jones
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 17.11.2026 vor den Zahlen; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Rücktritt, Kurssturz, Exportregeln: die Nvidia-Aktie im Ausnahmezustand
Selten ging die Nvidia Aktie mit so viel Unsicherheit in einen Quartalsbericht.
Am 12. November trat Jensen Huang nach 33 Jahren an der Spitze überraschend zurück, nachdem Berichte über private Affären öffentlich geworden waren. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seitdem übergangsweise und bleibt zugleich Finanzvorständin, Harvey C. Jones wurde erster Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Suche nach einem dauerhaften Chef läuft, laut Wall Street Journal mit Hilfe des Personalberaters Heidrick & Struggles. Am Dienstag erklärte Huang, er würde sich „geehrt“ fühlen, zurückzukehren, falls der Verwaltungsrat ihn darum bitte. Dazu kamen verschärfte US-Exportregeln für KI-Chips. Die Aktie fiel seit dem Rekordhoch von 239,24 Dollar am 6. Oktober um rund ein Drittel, der Börsenwert rutschte unter die Marke von vier Billionen Dollar.
Die Quartalszahlen
Umsatz verdoppelt: Nvidia übertrifft alle Erwartungen
Für jede Nvidia Aktienanalyse zählt zuerst ein Geschäft: die Rechenzentren, die mehr als 90 Prozent des Umsatzes ausmachen.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober endete, stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Nvidia selbst hatte 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, Analysten rechneten mit rund 109 Milliarden. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden Dollar, erwartet waren knapp 102 Milliarden. Der Nettogewinn erreichte 65,3 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Nvidia bereinigt 2,68 Dollar, deutlich mehr als die erwarteten 2,47 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,9 Prozent. Außerhalb der Rechenzentren, also mit Gaming, Profi-Grafik, Auto und Robotik, setzte Nvidia rund 8,2 Milliarden Dollar um.
Nvidia: Quartalsumsatz seit einem Jahr
Mrd. Dollar
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ 2027 = August bis Oktober 2026. Das vierte Quartal enthält eine zusätzliche Woche. Prognosewert ist eine Einschätzung des Unternehmens.
Quelle: Nvidia, Mitteilungen; Q4 GJ 2027 = Mitte der Unternehmensprognose
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q4 GJ 2026
|68,1
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|115,8
|Q4 GJ 2027 (Prognose)
|130,0
Die Treiber
Vera Rubin startet: Nvidia zündet die nächste Chipgeneration
Die Nvidia Aktienprognose hängt entscheidend daran, ob der Wechsel auf die nächste Chipgeneration reibungslos gelingt.
Der wichtigste Satz der Mitteilung betrifft die Zukunft: Nvidia hat mit der Auslieferung von Vera Rubin NVL72 begonnen, der nächsten Generation seiner KI-Rechnersysteme. Sie soll die Kosten für die Verarbeitung von KI-Anfragen gegenüber der Vorgängergeneration Blackwell um bis zu das Zehnfache senken. Kress spricht von einem „explosiven Start“. Zudem stellte Nvidia eine Plattform mit dem ersten vollständig selbst entwickelten Rechenzentrumsprozessor Vera vor. Die Aktionäre profitieren ebenfalls: Über Rückkäufe und Dividenden flossen im Quartal 28,1 Milliarden Dollar zurück, für weitere Rückkäufe stehen noch 227,3 Milliarden Dollar bereit.
Unser Schwung ist echt. Vera Rubin ist explosiv gestartet, unser Fahrplan liegt im Zeitplan und unser Ehrgeiz war nie größer.
Der Ausblick
130 Milliarden Dollar im Schlussquartal: Nvidia legt die Latte höher
Für das vierte Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus 3 Prozent. Analysten hatten mit gut 125 Milliarden Dollar gerechnet. Einen Teil des Zuwachses liefert allerdings der Kalender: Das Quartal hat eine zusätzliche Woche. Umsatz mit Rechenzentrumschips in China ist nicht eingeplant. Der Wermutstropfen ist die Marge: Sie soll von knapp 75 auf 71 bis 72 Prozent sinken. Schon im August hatte Kress dies mit höheren Preisen für Speicherchips begründet und angekündigt, dass eigene Preisanpassungen ab dem kommenden Geschäftsjahr greifen und die Marge dann wieder auf 72 bis 73 Prozent steigen soll. Für das Geschäftsjahr 2028 hatte sie damals ein Wachstum von rund 70 Prozent signalisiert.
Nvidia: Ergebnis gegenüber Erwartungen
Mrd. Dollar
- Erwartung
- Ergebnis
Q4-Prognose: Mitte der Spanne von Nvidia. Erwartungen: Schätzungen von Analysten vor den Zahlen.
Quelle: Nvidia, Mitteilung vom 17. November 2026; Konsens laut LSEG, StreetAccount, CNBC und CoinDesk
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Erwartung
|Ergebnis
|Umsatz Q3
|109,1
|115,8
|Rechenzentren Q3
|101,9
|107,6
|Umsatzprognose Q4
|125,3
|130,0
Die Bewertung
KGV um 15: niedrig für dieses Wachstum
Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn auf ein Jahr hoch, kommt die Nvidia-Aktie auf ein KGV von rund 15 – für einen Konzern, der seinen Umsatz verdoppelt, ein niedriger Wert. Wächst der Umsatz im vierten Quartal wie angekündigt weiter, könnte das Verhältnis trotz sinkender Marge noch fallen. Der Abschlag hat Gründe: Anleger fragen sich, wie lange die Investitionen der Cloudkonzerne auf diesem Niveau bleiben, wie stark die Marge unter Druck gerät und ob Nvidia ohne seinen Gründer denselben Kurs hält. Für die Nvidia Aktienprognose heißt das: Gemessen am Wachstum wirkt die Bewertung niedrig – entscheidend ist, ob das Vertrauen der Anleger zurückkehrt.
Die Analysten
Gesenkte Ziele vor den Zahlen: die Experten bleiben überwiegend optimistisch
In den Tagen vor den Zahlen hatten viele Banken ihre Kursziele gesenkt, an ihren Kaufempfehlungen aber festgehalten. Susquehanna sieht die Nvidia-Aktie bei 275 Dollar, Morgan Stanley nach einer Senkung von 300 Dollar bei 267 Dollar. UBS nahm das Ziel von 300 auf 240 Dollar zurück, Mizuho nennt 220 Dollar, Needham 200 Dollar. Am vorsichtigsten ist HSBC mit einer Halteempfehlung und 170 Dollar. Selbst dieses Ziel liegt über dem letzten Schlusskurs. Neue Einschätzungen nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Nvidia-Aktie: Kursziele vor den Quartalszahlen
Dollar
Kurs am 17. November 2026: 155,46 Dollar (Nasdaq-Schluss vor den Zahlen). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Börse-Express, Investing.com, finanzen.net; Stand 16. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Susquehanna
|275
|Morgan Stanley
|267
|UBS
|240
|Mizuho
|220
|Needham
|200
|HSBC
|170
|Schlusskurs 17. November
|155,46
Die Szenarien
Nvidia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Zahlen drehen die Stimmung
Die Telefonkonferenz bestätigt das Wachstum für 2028, Vera Rubin läuft planmäßig an, die Führungsfrage klärt sich zügig. Dann könnte die Nvidia-Aktie einen großen Teil des Rückschlags aufholen und Richtung der Analystenziele von 220 bis 270 Dollar laufen.
Szenario 2: Starke Zahlen, zähe Erholung
Das Geschäft brummt, doch Margendruck, Exportregeln und die offene Chefsuche bremsen. Die Aktie pendelt zwischen 150 und 190 Dollar.
Szenario 3: Die Vertrauenskrise vertieft sich
Neue Enthüllungen, ein Machtkampf um die Führung oder schärfere Exportregeln überlagern die Zahlen. Dann droht ein Rückfall unter 150 Dollar.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Nvidia?
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 Dollar. Beides übertraf die Erwartungen deutlich.
Was erwartet Nvidia für das nächste Quartal?
Einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus 3 Prozent, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Das Quartal hat eine zusätzliche Woche, China ist nicht eingeplant.
Warum sinkt die Marge?
Vor allem wegen deutlich gestiegener Preise für Speicherchips. Nvidia will mit eigenen Preisanpassungen gegensteuern.
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang?
Finanzchefin Colette Kress als Interimschefin. Der Verwaltungsrat sucht einen dauerhaften Nachfolger und prüft interne wie externe Kandidaten.
Welche Kursziele haben Analysten?
Vor den Zahlen reichten die genannten Ziele von 170 Dollar bei HSBC bis 275 Dollar bei Susquehanna. Das sind Einschätzungen Dritter.
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