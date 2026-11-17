Es war der Quartalsbericht, auf den die gesamte KI-Börse gewartet hat – und Nvidia hat geliefert. Fünf Tage nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang meldete der Chipkonzern am Dienstagabend einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr und deutlich über allen Erwartungen. Auch der Ausblick übertraf die Schätzungen. Die Nvidia-Aktie, die im regulären Handel bei 155,46 Dollar geschlossen hatte, legte nachbörslich um gut 2 Prozent zu, zeitweise um bis zu 4 Prozent. Doch vom Rekordhoch Anfang Oktober ist sie noch rund ein Drittel entfernt. Diese Nvidia Aktienanalyse zeigt, wie stark die Zahlen wirklich sind, wo die Risiken liegen und was das für die Nvidia Aktienprognose bedeutet.