Es hätte der Tag der Wende werden sollen. Nvidia hatte am Dienstagabend Rekordzahlen vorgelegt, die Nvidia Aktie stieg vorbörslich um fast drei Prozent. Doch das Plus hielt nicht. Am Mittwoch drehte das Papier ins Minus und verlor zeitweise mehr als zwei Prozent. Nach Berechnungen von Bloomberg summiert sich der Wertverlust seit dem Rekordhoch im Oktober damit auf rund zwei Billionen Dollar. Auch der breite Markt geriet unter Druck: Der S&P 500 lag den fünften Tag in Folge im Minus. In Deutschland kostete die Nvidia Aktie auf Tradegate am Nachmittag rund 139 Euro.
Nvidia Aktie: Zwei Billionen Dollar in sechs Wochen ausgelöscht – selbst Rekordzahlen stoppen den Absturz nicht
Rekordumsatz, 65 Milliarden Dollar Gewinn, ein starker Ausblick – und trotzdem fällt die Nvidia Aktie weiter. Seit dem Rekord im Oktober hat der KI-Riese rund zwei Billionen Dollar an Börsenwert verloren. Die große Analyse: warum der Markt den Zahlen nicht mehr glaubt, was die Charttechnik sagt und welche Fragen Nvidia jetzt beantworten muss.
Das Paradox
Die besten Zahlen der Geschichte – und der Kurs fällt
Operativ gibt es an Nvidia wenig auszusetzen. Der Umsatz hat sich im dritten Quartal auf 115,8 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, der Nettogewinn lag bei 65,3 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal erwartet der Konzern 130 Milliarden Dollar Umsatz, zudem wurde das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet. Doch nach Einschätzung von Bloomberg überschatten zwei Themen alles andere: die Umstände des Abgangs von Jensen Huang und die Sorge, dass die Ausgaben für künstliche Intelligenz bald langsamer wachsen. Anleger suchen nach Belegen, dass der KI-Boom länger trägt – und die liefert ein einzelnes Quartal nicht.
Wie sieht dieses Unternehmen in einem Jahr aus?
Die Ursachen
Vier Gründe für den Ausverkauf
Führungsvakuum
Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise. Der Verwaltungsrat schließt eine Rückkehr Huangs aus, ein dauerhafter Chef ist nicht benannt.
Angst vor der KI-Delle
Der Markt fragt, wie lange die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionen noch steigern. Jede Andeutung einer Verlangsamung trifft Nvidia als wichtigsten Lieferanten zuerst.
Neue Exportregeln
Nach Berichten von Der Aktionär brauchen Lieferungen leistungsstarker KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien künftig eine Exportlizenz der US-Regierung. Rechenzentren mit US-Chips müssen ihre Kunden genauer prüfen.
Zinsen und Inflation
Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, die Inflation entwickle sich in die falsche Richtung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über fünf Prozent – Gift für hoch bewertete Wachstumsaktien.
Die Charttechnik
Die Zone, die jetzt halten muss
Von 243,37 Dollar Anfang Oktober fiel die Nvidia Aktie bis auf 148,80 Dollar, ein Minus von rund 36 Prozent. Laut FinanzNachrichten hat die Zone zwischen 148,40 und 152,80 Dollar den Absturz bislang aufgefangen. Nach oben liegt die nächste Hürde zwischen 164,10 und 173,20 Dollar – genau dort, wo die kurze Erholung nach den Zahlen gescheitert ist. Die Aktie hat zudem bereits die längste wöchentliche Verlustserie seit 2012 hinter sich. Rutscht der Kurs unter die Unterstützungszone, dürften charttechnisch orientierte Anleger weiteren Abgabedruck erwarten.
Die Einordnung
Was der Absturz für die Börse bedeutet
Nvidia ist längst mehr als eine einzelne Aktie. Mit einem Börsenwert von weiterhin mehreren Billionen Dollar bewegt der Konzern den S&P 500 und den Nasdaq 100 spürbar. Der Kursverfall der Nvidia Aktie ist deshalb auch ein Stimmungsbarometer für den gesamten KI-Handel. Am Donnerstag folgt der nächste große Test: Der Börsengang von Anthropic gilt als Gradmesser dafür, wie viel Geld Anleger noch in künstliche Intelligenz stecken wollen. Für die Nvidia Aktie zählen in den kommenden Wochen weniger die Umsatzzahlen als Antworten auf die Führungsfrage und auf die Exportbeschränkungen.
Häufige Fragen zum Kursverfall der Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz guter Zahlen?
Der Abgang von Jensen Huang, Sorgen über langsamer steigende KI-Ausgaben, neue Exportregeln und hohe Zinsen überschatten die starken Quartalszahlen.
Wie viel Börsenwert hat Nvidia verloren?
Nach Berechnungen von Bloomberg rund zwei Billionen Dollar seit dem Rekordhoch im Oktober.
Wo liegen wichtige Chartmarken?
Laut FinanzNachrichten liegt eine Unterstützungszone zwischen 148,40 und 152,80 Dollar, ein Widerstand zwischen 164,10 und 173,20 Dollar.
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