Warum fällt die Nvidia Aktie trotz guter Zahlen?

Der Abgang von Jensen Huang, Sorgen über langsamer steigende KI-Ausgaben, neue Exportregeln und hohe Zinsen überschatten die starken Quartalszahlen.

Wie viel Börsenwert hat Nvidia verloren?

Nach Berechnungen von Bloomberg rund zwei Billionen Dollar seit dem Rekordhoch im Oktober.

Wo liegen wichtige Chartmarken?

Laut FinanzNachrichten liegt eine Unterstützungszone zwischen 148,40 und 152,80 Dollar, ein Widerstand zwischen 164,10 und 173,20 Dollar.