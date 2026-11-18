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NVIDIA Aktie: Zahlen top, Ausblick auch - was Stacy Rasgon Sorgen macht

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 14:36 2 Min.

NVIDIA steigt nach den Quartalszahlen vorbörslich um 3,18%, doch Bernstein-Analyst Stacy Rasgon sieht den Abgang von Jensen Huang als "problematisch" an.

Bild: NVIDIA Corp.

Stacy Rasgon von Bernstein Research bestätigt in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Kursziel von 200 USD und das Rating "market perform" für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Nach den Quartalszahlen sei die Aktie am Mittwoch um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit vorbörslich um 4,94 USD oder 3,18% auf 160,40 USD gesprungen. Noch am Dienstag, dem 17. November, habe sie den regulären US-Handel um 16:00 Uhr mit einem Minus von 0,68 USD oder 0,44% bei 155,46 USD beendet. Was für NVIDIA spreche, reiche über das abgeschlossene Quartal hinaus. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Erwartungen nach Einschätzung von Stacy Rasgon solide übertroffen. Auch für das laufende vierte Quartal stelle der Halbleiterhersteller mehr in Aussicht, als am Markt erwartet worden sei. Zur positiven Überraschung beim jüngsten Ergebnis komme damit ein Ausblick, der den vorbörslichen Käufern ein weiteres Argument liefere. Warum Bernstein Research bei "market perform" bleibe Den entscheidenden Vorbehalt seiner NVIDIA-Aktienanalyse knüpfe Stacy Rasgon an die Unternehmensführung. Der Analyst zähle sich zu denen, die den Abgang von Jensen Huang als "problematisch" für NVIDIA betrachten würden. Damit benenne Stacy Rasgon ein Risiko, über das selbst ein starkes Quartal wenig verrate. Die vorgelegten Zahlen zeigten, wie gut das Geschäft zuletzt gelaufen sei. Welche Folgen der Abschied des langjährigen Chefs für NVIDIA habe, lasse sich aus ihnen noch kaum ablesen. Kursziel 200 USD – wie viel nach dem Kurssprung noch fehle Vom Dienstagsschluss bei 155,46 USD aus habe der Abstand zum Kursziel von Bernstein Research rund 28,7% betragen. Mit dem vorbörslichen Sprung auf 160,40 USD habe sich das rechnerische Aufwärtspotenzial auf rund 24,7% verringert. In Dollar ausgedrückt fehlten noch 39,60 USD je Aktie bis zum Ziel. Für die Einordnung sei der Unterschied zwischen Kursziel und Rating wichtig: Das Kursziel beschreibe ein absolutes Preisniveau. Mit dem Rating "market perform" bringe Stacy Rasgon dagegen die Erwartung zum Ausdruck, dass sich die Aktie in etwa im Einklang mit dem Vergleichsmarkt entwickeln werde. Für Stacy Rasgon von Bernstein Research blieben damit trotz der besser als erwarteten Zahlen beide Eckpunkte der NVIDIA-Aktienanalyse bestehen: Kursziel 200 USD, Rating "market perform". In Ihrem Freundeskreis heißt es schon wieder "KI hat auf alles eine Antwort"? Teilen Sie den Artikel und fragen Sie in die Runde, wer die Lücke nach Jensen Huang füllt. Für einmal darf der Chatbot nur mitlesen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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