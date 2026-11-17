StoneX stufte Nvidia laut Finanzmedien am 12. November von „Buy“ auf „Hold“ ab. Am selben Tag trat Gründer Jensen Huang als Vorstandschef zurück, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise.

Cody Acree beobachtet die Halbleiterbranche seit mehr als 25 Jahren.