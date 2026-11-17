Vor der wichtigsten Bilanz des Jahres bleibt ein Halbleiter-Veteran vorsichtig: StoneX-Analyst Cody Acree bestätigt für die Nvidia-Aktie das Rating „Hold“. Ein Kursziel nennt er laut Ratingübersicht nicht. Die Aktie schloss am 16. November bei 156,14 US-Dollar.
Nvidia-Aktie: Wenige Stunden vor den Zahlen – StoneX bleibt an der Seitenlinie
Nvidia legt am 17. November die erste Bilanz ohne Gründer Jensen Huang vor. StoneX-Analyst Cody Acree bleibt bei „Hold“ für die Nvidia-Aktie – ein Kursziel nennt er nicht.
Steckbrief
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- NVDA (Nasdaq)
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- Rating
- Hold (bestätigt)
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- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
StoneX zur Nvidia-Aktie
Abwarten vor der Bilanz – Acree bleibt bei Halten
Cody Acree hatte die Aktie in der Vorwoche auf „Hold“ gesenkt und bleibt dabei. Die Lage bei Nvidia ist so unübersichtlich wie lange nicht.
StoneX stufte Nvidia laut Finanzmedien am 12. November von „Buy“ auf „Hold“ ab. Am selben Tag trat Gründer Jensen Huang als Vorstandschef zurück, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise.
Cody Acree beobachtet die Halbleiterbranche seit mehr als 25 Jahren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von StoneX-Analyst Cody Acree zu lesen ist:
Bilanz am Dienstag
Nvidia legt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal am 17. November nach US-Börsenschluss vor.
Hohe Erwartungen
Analysten rechnen laut LSEG-Konsens mit rund 109 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von gut 90 Prozent.
Druck auf die Marge
Für das Quartal hat Nvidia eine Bruttomarge von rund 74 Prozent angekündigt, nach 75 Prozent zuvor.
Führungsfrage
Ein dauerhafter Nachfolger für Jensen Huang ist noch nicht gefunden.
Ein Drittel unter dem Rekord
Die Nvidia-Aktie liegt rund ein Drittel unter ihrem Rekordhoch von Anfang Oktober. Mehrere Häuser haben ihre Einschätzungen zuletzt gesenkt.
Entscheidend dürfte neben den Zahlen vor allem der Ausblick auf das vierte Quartal werden.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist StoneX Financial Inc., Analyst Cody Acree. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stonex.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Cody Acree, Aktienanalyst, StoneX Financial Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:31 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cody Acree, Aktienanalyst, StoneX Financial Inc..
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