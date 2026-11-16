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NVIDIA Aktie: Wells Fargo sieht 84% Potenzial – trotz Huang-Rücktritt

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 11:06 2 Min.

NVIDIA fällt weiter, doch Wells Fargo hält am Kursziel von 300 USD fest und sieht in Huangs Rücktritt einen möglichen Schritt zur Entlastung.

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Wells Fargo hält in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 13.11.2026 am Rating "overweight" und am Kursziel 300 USD fest. Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) steht unterdessen weiter unter Verkaufsdruck: Am 13. November schloss das Papier bei 162,85 USD, ein Minus von 3,34 USD beziehungsweise 2,01%. Der angegebene vorbörsliche Kurs von 159,78 USD um 5:01 Uhr EST zeigt einen weiteren Rückgang um 3,07 USD beziehungsweise 1,89%. Zwischen der Nervosität am Markt und der Zuversicht von Wells Fargo klafft damit eine beträchtliche Lücke. Huangs Rücktritt: Ein Schritt zur Klärung Der Rücktritt von Jensen Huang markiere aus Sicht von Wells Fargo einen Schritt hin zur Klärung der belastenden Situation. In der NVIDIA-Aktienanalyse werte das Analystenhaus den Abgang als einen möglichen Fortschritt auf dem Weg zu einer Entlastung der Aktie. Wells Fargo spreche, ins Deutsche übersetzt, von einem "Schritt näher an ein klärendes Ereignis für die Aktie". Eine vollständige Entwarnung lasse sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Untersuchung hinsichtlich möglicher Bedenken zur nationalen Sicherheit bleibe nach Einschätzung von Wells Fargo ein Risiko. Der Führungswechsel beseitige somit nicht automatisch sämtliche Unsicherheiten, die derzeit auf dem Papier lasten würden. Nachfrage bleibt der entscheidende Anker Beim operativen Geschäft zeige sich Wells Fargo deutlich zuversichtlicher. Das Analystenhaus sehe, ins Deutsche übersetzt, "wenig Risiko für einen Nachfrageeinbruch". Zugleich würden die Experten an ihren Schätzungen festhalten. Damit stehe im Zentrum der NVIDIA-Aktienanalyse eine entscheidende Unterscheidung: Die Unsicherheit rund um den Führungswechsel und die laufende Untersuchung sei erheblich, eine entsprechende Schwächung der Nachfrage erwarte Wells Fargo jedoch kaum. Genau diese Einschätzung stütze das Rating "overweight" und das Kursziel 300 USD. Kursziel 300 USD: Rund 84% Abstand zum Schlusskurs Gemessen am Schlusskurs von 162,85 USD entspreche das Kursziel 300 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 84,2%. Gegenüber dem angegebenen vorbörslichen Kurs von 159,78 USD betrage der Abstand sogar rund 87,8%. Diese Differenz verdeutliche die optimistische Bewertung durch Wells Fargo, stelle allerdings keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung dar. Die jüngsten Kursverluste würden zugleich zeigen, dass Anleger die verbleibenden Risiken weiterhin ernst nähmen. Für eine nachhaltige Entlastung dürfte deshalb entscheidend sein, wie sich die Untersuchung entwickle und ob die operative Nachfrage die Zuversicht des Analystenhauses bestätige. Wells Fargo bleibt bei seiner positiven Einschätzung: Die NVIDIA-Aktienanalyse vom 13.11.2026 bestätigt das Rating "overweight" mit einem Kursziel von 300 USD. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – damit in der Börsenrunde wenigstens einer mehr kennt als den eigenen Einstandskurs! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 16. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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