NVIDIA-Aktie: Washington will KI-Firmen zu „Nationalen Champions“ küren – Rückenwind mitten in der Führungskrise?

Politischer Ritterschlag in turbulenten Zeiten: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will laut einem Bericht des Wall Street Journal mehr als zwei Dutzend KI-Unternehmen zu „Nationalen Champions“ erklären – und NVIDIA (Kürzel: NVDA, ISIN: US67066G1040) steht auf der Liste. Ziel ist es nach dem Bericht, den Firmen bei der Expansion im Ausland und im Wettbewerb mit chinesischen Rivalen zu helfen.

Neben NVIDIA nennt der Bericht Amazon, Microsoft, OpenAI und Anthropic sowie weitere Unternehmen. Das Journal beruft sich auf mit den Plänen vertraute Personen; die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht nach eigenen Angaben zunächst nicht unabhängig bestätigen. Eine offizielle Stellungnahme von NVIDIA oder dem Weißen Haus lag in den ausgewerteten Berichten nicht vor.