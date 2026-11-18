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NVIDIA Aktie: Warum Morgan Stanley in der Kritik eine Chance sieht

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 18:26 1 Min. Morgan Stanley

Morgan Stanley senkt das NVIDIA-Kursziel auf 260 US-Dollar und sieht gerade in den Negativschlagzeilen eine Chance.

Bild: Mariia Berezovsky / Unsplash

Die Analysten von Morgan Stanley senken das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 267 auf 260 US-Dollar und bestätigen das Rating "overweight". Dank der außerordentlich hohen Nachfrage nach KI-Rechenleistung und der starken Marktposition seiner Produkte habe NVIDIA die Erwartungen im abgelaufenen Quartal deutlich übertroffen und die eigene Prognose angehoben. Die Vorlage der Quartalszahlen sei dabei "weitgehend normal" verlaufen. Die negativen Schlagzeilen in den Medien und die Kritik aus der Politik könnten zwar anhalten. Gerade darin sehe Morgan Stanley auf dem aktuellen Kursniveau jedoch eine Chance für Anleger. Die Analysten von Morgan Stanley halten an ihrem Votum "overweight" für die NVIDIA-Aktie fest und setzen das Kursziel auf 260 US-Dollar. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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