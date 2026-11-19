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NVIDIA Aktie: Warum die offene CEO-Nachfolge und laufende Untersuchungen das Kurspotenzial begrenzen

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 19:10 1 Min. Evercore ISI

Evercore ISI senkt das NVIDIA-Kursziel trotz starker Zahlen auf 184 USD und verweist auf die offene CEO-Nachfolge und laufende Untersuchungen.

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang

Der Analyst von Evercore ISI, Mark Lipacis, senkt das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 186 auf 184 USD und bestätigt das Rating "in line". NVIDIA habe im abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben. Dennoch sehe Mark Lipacis nur begrenzten Spielraum für eine höhere Bewertung der Aktie. Die ungeklärte dauerhafte Besetzung des CEO-Postens sowie die internen und externen Untersuchungen würden aus seiner Sicht das Bewertungspotenzial begrenzen. Mark Lipacis habe zudem darauf hingewiesen, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse in der Spätphase eines Zyklus typischerweise sinken würden. Das sei häufig dann der Fall, wenn die Gewinne je Aktie ihre früheren Höchststände übertreffen würden, sich das Umsatzwachstum im Jahresvergleich abschwäche und die Lagerbestände entlang der Lieferkette zunehmen würden. Mark Lipacis, Analyst von Evercore ISI, bewertet die NVIDIA-Aktie weiterhin mit "in line" und setzt das Kursziel auf 184 USD. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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