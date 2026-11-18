Die NVIDIA-Aktienanalyse von Barclays liefert eine bemerkenswerte Mischung aus Zuversicht und Vorsicht. Analyst Tom O'Malley hält am Rating "overweight" fest und sieht mit dem Kursziel 210 USD weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs vom Dienstag bei 155,46 USD entspricht dies einem rechnerischen Kursgewinn von rund 35,1 Prozent. Gleichzeitig darf die vorherige Reduzierung des Barclays-Kursziels von 275 auf 210 USD nicht übersehen werden. Sie verdeutlicht, dass die britische Investmentbank die Risiken des Führungswechsels und die damit verbundenen Unsicherheiten bei der Unternehmensbewertung ernst nimmt. Die langfristige Investmentthese bleibt dennoch interessant: NVIDIA verfügt über eine starke Stellung im globalen KI-Markt, ein umfassendes Technologieökosystem und bedeutende Wachstumschancen durch den weiteren Ausbau moderner Rechenzentren. Ob diese Stärken ausreichen, um die Aktie wieder nachhaltig nach oben zu führen, hängt jedoch entscheidend von der operativen Umsetzung und der Wiederherstellung des Vertrauens ab. Für risikobewusste Anleger bleibt NVIDIA damit ein spannender KI-Wert, dessen Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen. Die Botschaft von Barclays ist eindeutig: Trotz aller Turbulenzen sieht Tom O'Malley die NVIDIA-Aktie weiterhin als überdurchschnittlich aussichtsreich an – allerdings nicht mehr ohne erhebliche Vorbehalte.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.