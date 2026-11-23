Der zweite Treiber kommt aus dem Weißen Haus. Präsident Donald Trump schrieb auf Truth Social, er hoffe, dass der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang wieder einstellt – das sei das Beste für das Unternehmen und für die USA. Huang war am 12. November zurückgetreten, seither führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Harvey Jones, hat eine Rückkehr allerdings abgelehnt und eine Personalberatung mit der Suche nach einem neuen Chef beauftragt. Allein die Debatte zeigt aber, wie groß der politische Rückhalt für Nvidia ist.