Die Nvidia Aktie meldet sich mit Wucht zurück. Im vorbörslichen US-Handel steigt das Papier des KI-Chipkonzerns auf 135,71 Dollar, ein Plus von 10,18 Dollar oder 8,11 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 125,53 Dollar. Damit ist die Nvidia Aktie der meistgehandelte Wert der Vorbörse – nach einem der brutalsten Tage ihrer Geschichte.
Nvidia Aktie: Trump will Jensen Huang zurück – Comeback-Rally vorbörslich
Die Nvidia Aktie springt vorbörslich um mehr als 8 Prozent an. Nach dem 14-Prozent-Crash vom Freitag kehren Schnäppchenjäger zurück – und Donald Trump fordert den Verwaltungsrat öffentlich auf, Gründer Jensen Huang wieder an die Spitze zu holen.
Die Gründe für den Kurssprung
Erleichterung nach dem Ausverkauf
Der erste Treiber ist der Markt selbst. Nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche, in der der Halbleiterindex rund 11 Prozent verlor und der Nasdaq die schwächste Woche seit 2020 erlebte, steigen die Nasdaq-100-Futures am Montag um rund 3 Prozent. Am Freitag war die Nvidia Aktie um 14 Prozent eingebrochen, nachdem Berichte über eine Prüfung der Bilanzierung durch die US-Börsenaufsicht SEC die Runde gemacht hatten. Jetzt kaufen Anleger die tief gefallenen KI-Werte zurück.
Der zweite Treiber kommt aus dem Weißen Haus. Präsident Donald Trump schrieb auf Truth Social, er hoffe, dass der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang wieder einstellt – das sei das Beste für das Unternehmen und für die USA. Huang war am 12. November zurückgetreten, seither führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Harvey Jones, hat eine Rückkehr allerdings abgelehnt und eine Personalberatung mit der Suche nach einem neuen Chef beauftragt. Allein die Debatte zeigt aber, wie groß der politische Rückhalt für Nvidia ist.
Zahlen und Bewertung
Rekordquartal trifft Crash-Kurs
Operativ liefert Nvidia weiter Rekorde. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Auf Basis des hochgerechneten Quartalsgewinns kam die Nvidia Aktie zuletzt auf ein KGV von rund 12 (eigene Rechnung). Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar Anfang Oktober ist sie auch nach dem heutigen Sprung noch rund 43 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Die Analysten sahen nach dem Huang-Rücktritt Kursziele zwischen 174 und 300 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Der Sprung der Nvidia Aktie ist vor allem eine Erleichterungsrally nach einem historischen Ausverkauf. Die Trump-Äußerungen geben Fantasie, ändern aber nichts an den offenen Fragen zu SEC, Kongress und Konzernführung. Entscheidend wird, ob das Plus den regulären Handel übersteht. Gelingt eine Stabilisierung über 135 Dollar, könnte sich die Nvidia Aktie vom Freitagstief lösen; kommen neue Belastungen aus Washington, droht der nächste Rückschlag.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum steigt die Nvidia Aktie heute vorbörslich?
Die Technologiewerte erholen sich nach dem Ausverkauf der Vorwoche, zudem hat Donald Trump den Verwaltungsrat aufgefordert, Jensen Huang zurückzuholen.
Kommt Jensen Huang zu Nvidia zurück?
Bislang nicht. Verwaltungsratschef Harvey Jones lehnt eine Rückkehr ab, Colette Kress führt das Unternehmen übergangsweise.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nvidia Aktie?
ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD (Deutschland), US-Handelssymbol: NVDA (Nasdaq).
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