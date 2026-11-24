Der naheliegende Grund ist der einfachste. Ein Plus von mehr als 31 Prozent an einem Tag war der stärkste Tagesgewinn der Aktie seit über 23 Jahren. Wer am Freitag gekauft hat, sitzt auf einem Gewinn, den es selten gibt, und nimmt einen Teil mit. Vorbörslich gibt die Aktie knapp ein Viertel des Montagsgewinns wieder ab (eigene Rechnung). Sie fällt nicht allein: Micron verliert vor Handelsbeginn 4,3 Prozent, Marvell 3,7 Prozent, die Nasdaq-Futures liegen rund ein Prozent im Minus.