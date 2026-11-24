Der Rausch hat keine 24 Stunden gehalten. Die Nvidia Aktie notiert am Dienstag im vorbörslichen US-Handel bei 155,59 Dollar, ein Minus von 9,46 Dollar oder 5,73 Prozent. Im Tief waren es 154,83 Dollar. Am Montag hatte die Rückkehr von Gründer Jensen Huang an die Konzernspitze den Kurs um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar katapultiert. Im Laufe des Vormittags hat sich der Rückgang von knapp vier auf fast sechs Prozent ausgeweitet.
Nvidia Aktie: Minus 5,7 Prozent vor US-Börsenstart – drei Gründe für den Kater nach der Rekord-Rally
Die Nvidia Aktie fällt am Dienstag vorbörslich um 5,73 Prozent auf 155,59 Dollar. Am Montag hatte die Rückkehr von Gründer Jensen Huang den größten Tagesgewinn seit mehr als 23 Jahren ausgelöst. Jetzt kehren Gewinnmitnahmen, Ermittlungen und ein fehlender Quartalsbericht zurück in den Blick.
Grund eins
Nach dem größten Sprung seit 23 Jahren wird Kasse gemacht
Der naheliegende Grund ist der einfachste. Ein Plus von mehr als 31 Prozent an einem Tag war der stärkste Tagesgewinn der Aktie seit über 23 Jahren. Wer am Freitag gekauft hat, sitzt auf einem Gewinn, den es selten gibt, und nimmt einen Teil mit. Vorbörslich gibt die Aktie knapp ein Viertel des Montagsgewinns wieder ab (eigene Rechnung). Sie fällt nicht allein: Micron verliert vor Handelsbeginn 4,3 Prozent, Marvell 3,7 Prozent, die Nasdaq-Futures liegen rund ein Prozent im Minus.
Grund zwei und drei
Die Ermittlungen sind nicht verschwunden
Huangs Rückkehr hat die Führungsfrage beantwortet, nicht die rechtlichen. Die US-Börsenaufsicht SEC prüft in einem zivilrechtlichen Verfahren, ob Pflichtmitteilungen von Nvidia an Anleger irreführend waren. Laut Reuters untersucht die Behörde auch mögliche Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung. Dazu kommt ein Verfahren wegen Exportkontrollen: Handels- und Justizministerium haben bestätigt, dass eine Prüfung rund um das Unternehmen Megaspeed aus Singapur zu strafrechtlichen Ermittlungen ausgeweitet wurde. Die unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen Huang läuft weiter. Der dritte Punkt ist ein Formular: Der Quartalsbericht 10-Q steht noch aus.
Die Analysten bleiben überwiegend positiv, sprechen aber von einem Abschlag für die Unternehmensführung, der bis zum Ende der Verfahren bleiben dürfte. Bernstein stufte die Aktie nach der Rückkehr wieder auf Outperform hoch und bestätigte das Kursziel von 200 Dollar. UBS rät zum Kauf, Mizuho sieht das Vertrauen in den KI-Handel zurückkehren. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zum 52-Wochen-Hoch bei 243,37 Dollar fehlen rund 36 Prozent (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Nvidia Aktie hat am Montag die Angst vor einem Unternehmen ohne Gründer ausgepreist. Am Dienstag preist der Markt ein, was geblieben ist. Ein Rücksetzer von sechs Prozent nach 31 Prozent Plus ist für sich genommen normal. Entscheidend ist, ob er sich nach Handelsbeginn fortsetzt. Solange die Verfahren laufen, bleibt jede Rally anfällig für die nächste Schlagzeile.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie heute vorbörslich?
Nach dem Rekordgewinn vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Zudem laufen die Ermittlungen der SEC und das Exportverfahren weiter, und der Quartalsbericht steht aus.
Wie stark war der Kurssprung am Montag?
Die Aktie stieg um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar, der größte Tagesgewinn seit mehr als 23 Jahren.
Was sagen Analysten zur Nvidia Aktie?
Bernstein nennt Outperform mit einem Kursziel von 200 Dollar, UBS rät zum Kauf.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. US-Handelssymbol: NVDA (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: NVD.
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