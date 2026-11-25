Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) ist am Mittwoch vor US-Handelsbeginn der größte Dow Jones Verlierer. Um 11:37 Uhr MEZ notiert der Chipkonzern vorbörslich 4,90 % tiefer bei 147,77 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Aktie bereits 5,86 % auf 155,38 US-Dollar verloren – vom Kurssprung am Montag ist damit schon gut ein Drittel wieder weg.
Nvidia-Aktie vorbörslich größter Dow Jones Verlierer: Dritter Rückschlag nach der Huang-Rally droht
Die Nvidia-Aktie fällt im vorbörslichen US-Handel um 4,90 % auf 147,77 US-Dollar und ist der größte Dow Jones Verlierer vor Handelsbeginn. Neue US-Zollpläne, Zinsangst und die Zweifel am KI-Boom treffen den Chipkonzern gleichzeitig.
Dow Jones Verlierer vorbörslich
Warum die Nvidia-Aktie schon wieder fällt
Der Ausverkauf vom Dienstag setzt sich fort – und er hat über Nacht einen neuen Grund bekommen. Vier Faktoren drücken die Nvidia-Aktie vor Handelsbeginn.
Neue US-Zollpläne treffen die Chip-Lieferkette
Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters will die US-Regierung in Kürze die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 großen Handelspartnern vorlegen. Erwartet werden neue Einfuhrzölle auf eine breite Palette von Waren. Auf der Liste stehen unter anderem Taiwan, Südkorea, China, Malaysia und Vietnam – also die Länder, in denen Nvidias Chips und Server gefertigt werden.
Chipwerte führen die Verluste an
Vorbörslich verlieren laut Reuters mehrere große Halbleiterwerte jeweils mehr als 5 %. Der Future auf den Nasdaq 100 gab am Morgen um mehr als 2 % nach.
Zinserhöhung im Dezember gilt als ausgemacht
Am Terminmarkt wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit 97 % Wahrscheinlichkeit eingepreist, eine weitere im Januar mit 63 %. Um 14:30 Uhr MEZ kommen mit dem PCE-Preisindex und dem Bruttoinlandsprodukt die letzten großen Daten vor der Fed-Sitzung.
Die Euphorie um Huang verfliegt
Marktbeobachter sprechen von einer Rückkehr zur Normalität nach einem Schock: Am Montag habe der Markt das beste Szenario eingepreist, nun rücken die Risiken wieder in den Blick, die Huangs Rückkehr nicht beseitigt hat – allen voran die laufenden Ermittlungen der US-Behörden.
Zur Erinnerung: Der Verwaltungsrat hatte Gründer Jensen Huang am Montag wieder als Vorstandschef eingesetzt, zwölf Tage nach seinem Rücktritt. Die Aktie sprang daraufhin um mehr als 31 % auf 165,05 US-Dollar. Das Zwölfmonatshoch von 243,37 US-Dollar bleibt weit entfernt.
Einordnung
Dünner Handel, große Ausschläge
Der Zeitpunkt verschärft die Lage. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, viele Investoren halten sich vor dem langen Wochenende zurück. In einem dünnen Markt bewegen schon kleinere Orders den Kurs stärker als üblich. S&P 500 und Nasdaq steuern laut Reuters auf ihren schwächsten November seit 2008 zu. Der Volatilitätsindex VIX stieg vorbörslich auf knapp 30 Punkte.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Berichte über neue US-Zollpläne gegen 16 Handelspartner belasten Chipwerte. Dazu kommen die erwartete Zinserhöhung im Dezember und nachlassende Euphorie nach dem Kurssprung vom Montag.
Wie tief steht die Nvidia-Aktie vorbörslich?
Um 11:37 Uhr MEZ bei 147,77 US-Dollar, 4,90 % unter dem Schlusskurs vom Dienstag.
Welche Termine sind heute wichtig?
Um 14:30 Uhr MEZ werden der PCE-Preisindex und das US-Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, in den USA NVDA (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs vorbörslich
- 147,77 US-Dollar (-4,90 %)
- Rang im Dow Jones
- Größter Verlierer vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:37 Uhr MEZ
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