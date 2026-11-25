Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters will die US-Regierung in Kürze die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 großen Handelspartnern vorlegen. Erwartet werden neue Einfuhrzölle auf eine breite Palette von Waren. Auf der Liste stehen unter anderem Taiwan, Südkorea, China, Malaysia und Vietnam – also die Länder, in denen Nvidias Chips und Server gefertigt werden.