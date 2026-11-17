Der Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang infolge von Enthüllungen über Kontroversen in seinem Privatleben sowie Berichte über potenzielle Risiken für die Informationssicherheit des Konzerns hätten an den Finanzmärkten erhebliche Unruhe ausgelöst. Bemerkenswert sei, dass der Abgang des langjährigen CEOs die Spekulationen keineswegs beendet habe. Prominenten Stimmen wie Elon Musk und US-Präsident Donald Trump, die sich öffentlich für eine mögliche Rückkehr Huangs ausgesprochen hätten, stünden bislang keine offiziellen Signale des Verwaltungsrats gegenüber. Das Gremium habe stattdessen die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge eingeleitet.