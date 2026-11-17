Es gibt Quartalsberichte, und es gibt Abende, an denen ein ganzer Markt den Atem anhält. Heute ist so ein Abend. Wenn die Nvidia Aktie (Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) nach dem US-Börsenschluss auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal reagiert, geht es um weit mehr als um ein paar Milliarden Umsatz mehr oder weniger. Es ist die erste Bilanz seit dem abrupten Rücktritt von Gründer Jensen Huang – und die erste, die Colette Kress als Interimschefin verantwortet.
Nvidia-Aktie vor den Zahlen: Kress' erste Bilanz ohne Huang – die Nacht der Wahrheit
Die Nvidia Aktie steht vor ihrer heikelsten Bilanz: Heute Abend legt Interimschefin Kress Zahlen vor, erwartet sind rund 109 Mrd. Dollar Umsatz. Was jetzt zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Schlusskurs
- 156,10 US-Dollar (−4,1 %)
- Zahlen
- 17.11.2026 nach US-Börsenschluss
- Telefonkonferenz
- 17.11.2026, 23:00 Uhr MEZ
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom Montag
Der Abend, auf den die Börse wartet
Wann legt Nvidia die Quartalszahlen vor – und was erwartet die Wall Street?
Nvidia veröffentlicht nach US-Handelsschluss, die Telefonkonferenz beginnt laut Konzern um 17 Uhr New Yorker Zeit – 23 Uhr in Deutschland. Die Messlatte liegt hoch, aber sie ist bekannt.
Im August hatte der Konzern für das laufende Quartal einen Umsatz von 108,0 Mrd. US-Dollar (plus/minus zwei Prozent) in Aussicht gestellt, und zwar ohne Umsätze mit Rechenzentrums-Chips in China. Die Bruttomarge sollte bei 74,0 Prozent liegen. Der von Bloomberg erhobene Analystenkonsens liegt mit 109,15 Mrd. Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar leicht darüber; allein das Rechenzentrumsgeschäft soll knapp 102 Mrd. Dollar beisteuern. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal setzte Nvidia 96,2 Mrd. Dollar um, 106 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Laut Euronews hat Nvidia die Obergrenze der eigenen Prognose zuletzt 14 Quartale in Folge übertroffen. Genau diese Gewohnheit ist eingepreist. Am Optionsmarkt erwarten Händler nach Berechnungen von Susquehanna, über die Reuters berichtet, eine Kursbewegung von rund 8,5 Prozent in die eine oder andere Richtung – das entspräche einem Schwenk von etwa 335 Mrd. Dollar Börsenwert und mehr als dem Doppelten der durchschnittlichen Reaktion der vergangenen acht Quartale.
Führungskrise
Warum ist die Nvidia-Aktie so unter Druck – und was ändert der Abgang von Huang?
Am 12. November teilte Nvidia per Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht mit, dass Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Einen Grund nannte das Unternehmen nicht. Finanzchefin Colette Kress, seit 2013 im Amt, führt den Konzern seither interimistisch und bleibt zugleich CFO. Den neu geschaffenen Posten des Verwaltungsratschefs übernahm Harvey C. Jones; die Suche nach einem dauerhaften Chef läuft.
Medien wie Reuters und die New York Times berichteten über private Verfehlungen des Firmengründers. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und erklärt, er habe keinen Anlass zu der Annahme, dass nationale Sicherheitsinteressen oder Geschäftsgeheimnisse berührt seien. Spekulationen über ein Comeback Huangs halten sich, nach Berichten von CNBC und Reuters zieht der Verwaltungsrat eine Rückkehr derzeit aber nicht in Betracht.
Die Börse hat ihr Urteil über die Unsicherheit schon gefällt. Seit dem Rücktritt hat Nvidia nach Angaben von Investing.com rund 410 Mrd. Dollar an Börsenwert verloren. Am Montag schloss die Aktie 4,1 Prozent tiefer bei 156,10 Dollar – laut Yahoo Finance der tiefste Schlusskurs seit mehr als einem Jahr. Vom Rekordhoch Anfang Oktober ist das Papier damit rund 35 Prozent entfernt. Noch Anfang Oktober war Nvidia an der Börse nach Reuters-Daten etwa 5,8 Billionen Dollar wert, am vergangenen Freitag waren es noch rund 3,9 Billionen. Vorbörslich gab die Aktie am Dienstag leicht nach.
Neue Fronten
Wie stark trifft der China-Streit die Nvidia Aktie?
Als wäre die Führungsfrage nicht genug, verschärft sich der Konflikt um Chinas Zugang zu Rechenleistung. Das US-Handelsministerium hat am Montag eine Regel erlassen, nach der Exporte fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien eine Lizenz brauchen. Lizenzpflichtig werden zudem Rechenzentren weltweit, die Unternehmen mit Sitz in China in großem Umfang Rechenkapazität bereitstellen; bestehende Betreiber haben laut Fortune 90 Tage Zeit.
Am Dienstag berichtete CNBC zudem, Nvidia habe Kunden mitgeteilt, keine Chips mehr an Rechenzentrumsbetreiber zu verkaufen, die mehr als die Hälfte ihrer Grafikprozessoren an chinesische Firmen vermieten. Für das abgelaufene Quartal dürfte das kaum Folgen haben, da der Ausblick China ohnehin ausklammerte. Für die Prognose der kommenden Monate aber ist es ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor.
Hinzu kommt ein Signal aus Nvidias eigenem Depot: Laut der am Montag eingereichten Beteiligungsmeldung für das dritte Kalenderquartal hat der Konzern seinen Anteil an Intel um rund ein Viertel reduziert, während SpaceX mit einem Wert von knapp 19,7 Mrd. Dollar zur größten offengelegten Position wurde.
Das große Bild
Ist der KI-Boom intakt – oder kippt die Stimmung?
Die Bedeutung des Abends reicht weit über Santa Clara hinaus. Die großen Cloud-Konzerne Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta wollen 2026 nach einer Aufstellung von Fortune zusammen mit SpaceX/xAI bis zu 828 Mrd. Dollar investieren – ein Großteil davon fließt in Rechenzentren mit Nvidia-Technik. Gleichzeitig steht am Donnerstag der Börsengang von Anthropic an, bei dem Nvidia laut Börsenprospekt in einer begleitenden Privatplatzierung für 10 Mrd. Dollar Aktien zeichnen will.
Vera Rubin
Nvidia hatte angekündigt, die neue Plattform Vera Rubin im dritten Quartal einzuführen. Wie schnell sie hochläuft, ist die zentrale Frage für den Ausblick.
Marge
Für das vierte Quartal erwarten Beobachter laut Euronews eine Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent; höhere Speicherkosten belasten.
Ausblick
UBS-Analyst Tim Arcuri rechnet laut Yahoo Finance mit einem Umsatzausblick für das vierte Quartal von rund 130 Mrd. Dollar.
Kursziel der Analysten
Was sagen Analysten zur Nvidia-Aktie vor den Zahlen?
Die Stimmung an der Wall Street hat sich binnen einer Woche spürbar abgekühlt. Laut Yahoo Finance haben mindestens zehn Häuser ihr Votum auf neutral gesenkt. Die Spanne der Kursziele bleibt dennoch weit gespannt:
|Bank
|Votum
|Kursziel
|Morgan Stanley
|Overweight
|267 $ (zuvor 300 $)
|UBS
|Buy
|240 $ (zuvor 300 $)
|Citi
|Buy
|225 $ (zuvor 285 $)
|Bernstein
|Market Perform (abgestuft)
|200 $ (zuvor 400 $)
|Evercore ISI
|In Line (abgestuft)
|186 $
|Truist
|Hold (abgestuft)
|174 $
Quelle: Yahoo Finance, TipRanks
Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hält die Fundamentaldaten zwar für intakt, will das Geschehen nach eigener Aussage aber vorerst von der Seitenlinie verfolgen. UBS dagegen sprach von einer attraktiven Gelegenheit nach dem Rückschlag. Das Bild: Die Analysten zweifeln weniger an der Nachfrage nach KI-Chips als an der Frage, wer den Konzern künftig führt und wie viel Bewertungsaufschlag das rechtfertigt.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen? Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Welchen Umsatz erwarten Analysten? Der Bloomberg-Konsens liegt bei rund 109,15 Mrd. US-Dollar, der Gewinn je Aktie bei 2,47 Dollar. Nvidia selbst hatte 108,0 Mrd. Dollar (±2 %) prognostiziert.
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang? Finanzchefin Colette Kress ist Interims-CEO und bleibt zugleich CFO. Den Vorsitz im Verwaltungsrat hat Harvey C. Jones übernommen.
Wie stark ist die Nvidia-Aktie gefallen? Seit dem Rücktritt hat das Unternehmen laut Investing.com rund 410 Mrd. Dollar an Börsenwert verloren; vom Rekordhoch im Oktober liegt die Aktie rund 35 Prozent entfernt.
Was bedeutet die neue US-Exportregel für Nvidia? Exporte fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien brauchen künftig eine Lizenz. Auf das abgelaufene Quartal dürfte das kaum wirken, wohl aber auf den Ausblick.
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