Im August hatte der Konzern für das laufende Quartal einen Umsatz von 108,0 Mrd. US-Dollar (plus/minus zwei Prozent) in Aussicht gestellt, und zwar ohne Umsätze mit Rechenzentrums-Chips in China. Die Bruttomarge sollte bei 74,0 Prozent liegen. Der von Bloomberg erhobene Analystenkonsens liegt mit 109,15 Mrd. Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar leicht darüber; allein das Rechenzentrumsgeschäft soll knapp 102 Mrd. Dollar beisteuern. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal setzte Nvidia 96,2 Mrd. Dollar um, 106 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Laut Euronews hat Nvidia die Obergrenze der eigenen Prognose zuletzt 14 Quartale in Folge übertroffen. Genau diese Gewohnheit ist eingepreist. Am Optionsmarkt erwarten Händler nach Berechnungen von Susquehanna, über die Reuters berichtet, eine Kursbewegung von rund 8,5 Prozent in die eine oder andere Richtung – das entspräche einem Schwenk von etwa 335 Mrd. Dollar Börsenwert und mehr als dem Doppelten der durchschnittlichen Reaktion der vergangenen acht Quartale.