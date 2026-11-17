Zahlen wie bei einem Wachstumswunder, Bewertung wie bei einem Industriekonzern: Die Nvidia-Aktie steht vor ihren Quartalszahlen heute Abend an einem ungewöhnlichen Punkt. Nach dem Schlusskurs vom Montag bei 156,14 Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Analystenschätzungen für das kommende Geschäftsjahr nach eigener Rechnung bei knapp 10. Für das laufende Jahr sind es rund 17. Vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober ist die Aktie rund ein Drittel entfernt. Ist das die Gelegenheit des Jahres – oder eine Value-Falle?
Nvidia-Aktie vor den Zahlen: KGV unter 10, Kursziele zwischen 170 und 275 Dollar – Schnäppchen oder Value-Falle?
Die Nvidia-Aktie hat seit Oktober rund ein Drittel verloren und ist so günstig bewertet wie selten. Analysten senken ihre Kursziele, halten aber meist an Kaufempfehlungen fest. Die große Bewertungsanalyse vor den Quartalszahlen heute Abend: KGV, Kursziele von UBS bis HSBC, die Lehren früherer Zahlennächte und die Argumente für und gegen die Aktie.
Die Analysten
Kursziele sinken, Kaufempfehlungen bleiben
Die Analysten reagieren mit Augenmaß. Viele senken ihre Ziele, kaum einer gibt die Aktie auf. UBS-Analyst Timothy Arcuri nahm sein Kursziel von 300 auf 240 Dollar zurück und bleibt bei „Buy“. Morgan Stanley senkte von 300 auf 267 Dollar, Mizuho nennt 220 Dollar bei „Outperform“, Needham 200 Dollar. Am vorsichtigsten ist HSBC mit „Hold“ und 170 Dollar. Optimistisch bleiben Susquehanna mit 275 Dollar und CLSA mit 255 Dollar bei „Outperform“. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Kursziele für die Nvidia-Aktie
USD
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysehäuser, keine Prognose von aktiencheck.de. Schlusskurs am 16. November: 156,14 Dollar.
Quelle: UBS, Morgan Stanley, Susquehanna, CLSA, Mizuho, Needham, HSBC; Stand 16. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Susquehanna
|275
|Morgan Stanley
|267
|CLSA
|255
|UBS
|240
|Mizuho
|220
|Needham
|200
|HSBC
|170
Die Geschichte
Was frühere Zahlennächte lehren
Ein starkes Quartal ist bei Nvidia kein Garant für steigende Kurse. Im November 2025 fiel die Aktie nach den Zahlen um 6,5 Prozent, im Februar 2025 sogar um 13,8 Prozent – jeweils nach Rekordumsätzen. Die Börse bewertet bei Nvidia nicht das abgelaufene Quartal, sondern den Ausblick und die Erwartungen dahinter. Diesmal kommt eine weitere Ebene hinzu: Selbst Optimisten wie die Autoren des Börsendienstes Motley Fool rechnen damit, dass Nvidia die Erwartungen klar übertrifft, die Aktie aber wegen der ungeklärten Führungsfrage trotzdem fallen könnte.
Das große Bild
Schnäppchen oder Value-Falle?
Ein niedriges KGV ist nur dann günstig, wenn die Gewinne auch kommen. Genau das ist bei Nvidia die offene Frage.
Für ein Schnäppchen spricht die Rechnung: Ein Konzern, der seinen Umsatz um rund 90 Prozent steigert und bei Chips, Software und Netzwerktechnik führend ist, wird mit einem KGV von knapp 10 auf Basis der Schätzungen für das nächste Jahr bewertet. Für eine Value-Falle spricht, dass diese Schätzungen auf einer Annahme beruhen: dass die Cloudkonzerne weiter in diesem Tempo investieren, dass China kein zusätzlicher Bremsklotz wird und dass der Führungswechsel die Kundenbeziehungen nicht beschädigt. Kippt eine dieser Annahmen, sinken die Gewinnschätzungen – und das niedrige KGV wäre eine optische Täuschung. Heute Abend liefert Nvidia die ersten harten Daten dazu.
Häufige Fragen zur Nvidia-Bewertung
Wie hoch ist das KGV der Nvidia-Aktie?
Nach eigener Rechnung auf Basis des Montagsschlusskurses und der Analystenschätzungen rund 17 für das laufende und knapp 10 für das kommende Geschäftsjahr.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Zwischen 170 Dollar (HSBC) und 275 Dollar (Susquehanna). UBS nennt 240, Morgan Stanley 267 und CLSA 255 Dollar.
Steigt die Aktie nach guten Zahlen automatisch?
Nein. Im November 2025 und im Februar 2025 fiel die Aktie trotz Rekordzahlen deutlich.
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