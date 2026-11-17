Wie hoch ist das KGV der Nvidia-Aktie?

Nach eigener Rechnung auf Basis des Montagsschlusskurses und der Analystenschätzungen rund 17 für das laufende und knapp 10 für das kommende Geschäftsjahr.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Zwischen 170 Dollar (HSBC) und 275 Dollar (Susquehanna). UBS nennt 240, Morgan Stanley 267 und CLSA 255 Dollar.

Steigt die Aktie nach guten Zahlen automatisch?

Nein. Im November 2025 und im Februar 2025 fiel die Aktie trotz Rekordzahlen deutlich.