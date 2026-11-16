Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen: Huang-Comeback-Gerüchte, Bessent funkt dazwischen – 108 Milliarden Dollar gegen die Vertrauenskrise

Wann legt Nvidia die Quartalszahlen vor?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.

Kehrt Jensen Huang zurück?

Das ist offen. Die Financial Times berichtete, Huang habe mit Vertrauten über eine Rückkehr gesprochen. US-Finanzminister Bessent sprach sich für einen externen Nachfolger aus. Eine Entscheidung des Verwaltungsrats gibt es nicht.

Wer führt Nvidia derzeit?

Colette Kress als Interimschefin, sie bleibt zugleich Finanzchefin. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Harvey Jones.