Es ist eine Wendung, die selbst hartgesottene Börsianer überrascht hat. Nur vier Tage nach seinem Rücktritt soll Jensen Huang mit engen Vertrauten über eine Rückkehr auf den Chefposten von Nvidia gesprochen haben. Das berichtete die Financial Times am Sonntag unter Berufung auf mehrere Quellen. Die US-Terminkontrakte zogen daraufhin am Sonntagabend kurz an – bis US-Finanzminister Scott Bessent im Fernsehen erklärte, Nvidia brauche einen umfassenden Umbau, und der Verwaltungsrat solle seinen nächsten Chef außerhalb des Unternehmens suchen. Die Futures drehten ins Minus. Damit geht die Nvidia-Aktie mit einer neuen Unbekannten in den wichtigsten Abend des Quartals: Am Dienstag legt der Chipkonzern gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit seine Zahlen vor.
Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen: Huang-Comeback-Gerüchte, Bessent funkt dazwischen – 108 Milliarden Dollar gegen die Vertrauenskrise
Vier Tage nach seinem Rücktritt soll Jensen Huang über eine Rückkehr an die Nvidia-Spitze gesprochen haben – dann forderte US-Finanzminister Scott Bessent einen Chef von außen. Am Dienstagabend legt Interimschefin Colette Kress die Quartalszahlen vor, Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar Umsatz. Die große Vorschau: was die Comeback-Debatte bedeutet, welche Zahlen zählen und welche Szenarien für die Nvidia-Aktie jetzt realistisch sind.
Die Führungsfrage
Comeback oder Neuanfang: Washington redet mit
Bemerkenswert ist weniger das Gerücht als die Reaktion aus Washington. Dass sich ein Kabinettsmitglied öffentlich zur Besetzung eines Konzernchefs äußert, ist ungewöhnlich. Bessent stellt die Angelegenheit offenbar als Frage der nationalen Sicherheit dar. Huang war zurückgetreten, nachdem eine Affäre mit einer Frau bekannt geworden war, die verdächtigt wird, für China spioniert zu haben. Strafbares Verhalten wird Huang nicht vorgeworfen. Für Anleger bedeutet die Debatte vor allem eines: Die Führungsfrage dürfte die Aktie länger begleiten als nur bis Dienstagabend.
Offiziell führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise und bleibt zugleich Finanzchefin, der frühere Synopsys-Chef Harvey Jones ist erstmals in der Firmengeschichte Vorsitzender des Verwaltungsrats. Nach eigenen Angaben wählt das Gremium gerade eine Personalberatung aus und hat noch keine Kandidaten formell angesprochen. In Medienberichten fallen dennoch Namen: Arm-Chef Rene Haas, Nvidia-Manager Ian Buck und sogar der frühere Apple-Chef Tim Cook.
Die Zahlen
Was Nvidia am Dienstag liefern muss
Nvidia selbst hat für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent. Das wären 89 Prozent mehr als vor einem Jahr und 12 Prozent mehr als im Rekordquartal davor. Der Konsens liegt mit 109,2 Milliarden Dollar leicht darüber, beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 2,48 Dollar. Die Bruttomarge soll bei rund 74 Prozent liegen. Entscheidend wird aber der Ausblick auf das vierte Quartal – und ob Kress glaubhaft vermittelt, dass Strategie und Produktfahrplan ohne Huang stehen.
Nvidia-Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ 2027: Mittelwert des eigenen Ausblicks, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Nvidia
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|108,0
Szenarien
Drei Wege für die Nvidia-Aktie
Szenario 1: Befreiungsschlag
Umsatz und Ausblick liegen klar über den Erwartungen, Kress liefert einen klaren Fahrplan für Nachfolge und Produkte. Die Umschichtung in AMD und Broadcom könnte dann schnell rückwärtslaufen.
Szenario 2: Gute Zahlen, offene Fragen
Die Zahlen überzeugen, doch die Führungsfrage bleibt ungeklärt. Die Aktie dürfte schwanken, der Bewertungsabschlag bliebe bestehen.
Szenario 3: Enttäuschung
Ein vorsichtiger Ausblick oder eine schwächere Marge würden die Vertrauenskrise verschärfen – mit Folgen für die gesamte KI-Lieferkette.
Das große Bild
Warum der Dienstag die ganze KI-Börse bewegt
Nvidia ist das Fieberthermometer des KI-Booms. In sechs Wochen hat die Aktie mehr als 30 Prozent verloren, während Konkurrent AMD allein in der Vorwoche fast 19 Prozent zulegte. Optimisten wie Jeff Kilburg von KKM Financial verweisen auf den bis 2028 abgesicherten Nachfrageausblick von rund einer Billion Dollar. Mark Hackett von Nationwide hält einen Großteil der Unsicherheit für eingepreist. Die Analysten sind dennoch gespalten: HSBC stufte auf „Hold“ mit einem Kursziel von 170 Dollar ab, CLSA sieht nach einer Abstufung auf „Outperform“ noch 255 Dollar. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zwei Tage nach den Zahlen folgt mit dem Anthropic-Börsengang der nächste Stimmungstest für die Branche.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wann legt Nvidia die Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.
Kehrt Jensen Huang zurück?
Das ist offen. Die Financial Times berichtete, Huang habe mit Vertrauten über eine Rückkehr gesprochen. US-Finanzminister Bessent sprach sich für einen externen Nachfolger aus. Eine Entscheidung des Verwaltungsrats gibt es nicht.
Wer führt Nvidia derzeit?
Colette Kress als Interimschefin, sie bleibt zugleich Finanzchefin. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Harvey Jones.
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