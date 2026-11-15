Es ist der wichtigste Termin der Börsenwoche – vielleicht des ganzen Quartals. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Es sind die ersten seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang, der den Konzern 33 Jahre lang geführt hat. Die Nvidia-Aktie geht mit 162,85 Dollar in den Termin, rund 32 Prozent unter ihrem Rekordschluss. Die Zahlen werden weit über Nvidia hinaus zeigen, ob der KI-Boom intakt ist.
Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen: Die 108-Milliarden-Probe ohne Jensen Huang – warum Dienstagabend über den KI-Boom entscheidet
Am Dienstag legt Nvidia die ersten Quartalszahlen seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang vor. Erwartet werden rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und 90 Prozent Gewinnwachstum, der Optionsmarkt rechnet mit Kursausschlägen von fast 8 Prozent. Die Aktie liegt 32 Prozent unter dem Rekord. Die große Vorschau zu den Nvidia Quartalszahlen: Erwartungen, worauf es ankommt, Bewertung und alle Chancen und Risiken für die Nvidia-Aktie.
Die Erwartungen
Was die Analysten von Nvidia erwarten
Nvidia selbst hat einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent – ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Analysten rechnen im Schnitt mit 108,8 Milliarden Dollar und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie, jeweils rund 90 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vorquartal hatte Nvidia 96,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Bruttomarge soll bei etwa 74 Prozent liegen, nach 75 Prozent im Vorquartal, weil teurere Speicherchips auf die Kosten drücken.
1. Der Ausblick
Wichtiger als jede Ist-Zahl ist die Prognose für das vierte Quartal. Ein Ausblick, der die Erwartungen nur trifft, dürfte in dieser Lage kaum reichen.
2. Das Rechenzentrumsgeschäft
Es steht für mehr als 90 Prozent des Umsatzes. Hier zeigt sich, ob die Cloudkonzerne trotz aller Turbulenzen weiter bestellen.
3. Die Marge
Steigende Speicherkosten drücken die Profitabilität. Entscheidend ist, wie stark – und ob höhere Stückzahlen das ausgleichen.
4. Der Auftritt von Colette Kress
Die Interimschefin muss zeigen, dass sie neben den Zahlen auch Strategie und Technologie glaubwürdig vertreten kann.
Der Optionsmarkt
Fast 8 Prozent in eine Richtung
Der Optionsmarkt rechnet nach Daten von EarningsWatcher mit einer Kursbewegung von rund 7,9 Prozent nach den Zahlen – nach oben oder unten. Das entspricht etwa dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 8,4 Prozent. Nach dem letzten Bericht im August stieg die Aktie um 8,7 Prozent. Ein Blick in die Vergangenheit mahnt aber zur Vorsicht: Laut einer Auswertung übertraf Nvidia in den vergangenen zehn Quartalen jeweils das obere Ende seines Ausblicks – und trotzdem fiel die Aktie am Folgetag in sechs Fällen.
Nvidia muss nicht nur gut sein. Nvidia muss besser sein als erwartet – und das ohne seinen Gründer.
Das große Bild
Ein Referendum über den KI-Boom
Kein Unternehmen steht so sehr für den KI-Boom wie Nvidia. Seine Zahlen bewegen Chipaktien, Cloudkonzerne, Stromversorger – und den gesamten Nasdaq.
Die Nvidia-Aktie ist nach dem Huang-Rücktritt so günstig bewertet wie selten im KI-Zyklus: Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 18 für das laufende und rund 10 für das kommende Geschäftsjahr. Die Woche hält weitere Bewährungsproben bereit: Am Mittwoch will Kress zur Belegschaft sprechen, am selben Tag soll der Ausgabepreis beim Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic feststehen. Zusammen zeigen diese Termine, ob die Anleger dem KI-Boom weiter vertrauen.
Häufige Fragen zu den Nvidia Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten?
Im Schnitt rund 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent in Aussicht gestellt.
Wie stark könnte sich die Aktie bewegen?
Der Optionsmarkt rechnet mit rund 7,9 Prozent in die eine oder andere Richtung.
Wie steht die Nvidia-Aktie vor den Zahlen?
Bei 162,85 Dollar und damit rund 32 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 239,24 Dollar.
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