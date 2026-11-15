Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen: Die 108-Milliarden-Probe ohne Jensen Huang – warum Dienstagabend über den KI-Boom entscheidet

Es ist der wichtigste Termin der Börsenwoche – vielleicht des ganzen Quartals. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Es sind die ersten seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang, der den Konzern 33 Jahre lang geführt hat. Die Nvidia-Aktie geht mit 162,85 Dollar in den Termin, rund 32 Prozent unter ihrem Rekordschluss. Die Zahlen werden weit über Nvidia hinaus zeigen, ob der KI-Boom intakt ist.