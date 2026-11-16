Es ist die Bilanz, auf die die gesamte Börsenwelt wartet. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor – zum ersten Mal seit 33 Jahren ohne Jensen Huang an der Spitze. Interimschefin Colette Kress, bisher Finanzvorständin, muss beweisen, dass der KI-Motor auch ohne den Gründer läuft. Die Erwartungen sind gewaltig: Laut LSEG-Konsens rechnen Analysten mit einem Umsatz von rund 109,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 91 Prozent zum Vorjahr, und einem Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar. Für die Nvidia-Aktie steht nach dem schwersten Monat seit Jahren viel auf dem Spiel.
Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen: 109 Milliarden Dollar Umsatz erwartet – die wichtigste Bilanz des Jahres ohne Jensen Huang
Am Dienstagabend legt Nvidia erstmals ohne seinen Gründer Zahlen vor. Analysten erwarten fast eine Verdopplung des Umsatzes, doch die Nvidia-Aktie hat seit Oktober rund ein Drittel verloren, Kursziele werden reihenweise gesenkt und neue US-Exportregeln belasten. Die große Vorschau: Erwartungen, Analystenstimmen, Risiken und was die Zahlen für den gesamten KI-Markt bedeuten.
Die Ausgangslage
Längste Verlustserie seit 2012 – 1,7 Billionen Dollar Börsenwert weg
Die Fallhöhe ist enorm. Die Nvidia-Aktie hat die längste wöchentliche Verlustserie seit 2012 hinter sich, seit dem Rekordhoch Anfang Oktober sind rund 1,7 Billionen Dollar an Börsenwert verdampft. Am Freitag schloss das Papier bei 162,85 Dollar, am Montag rutschte es im frühen Handel auf rund 160 Dollar. Damit ist der Börsenwert unter die Marke von vier Billionen Dollar gefallen. Auslöser war eine Kette von Schocks: die Affäre um Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin, sein Rücktritt am 12. November, die Forderung von US-Finanzminister Scott Bessent nach einem Neuanfang von außen und zuletzt verschärfte Exportregeln.
Die Analysten
Kursziele sinken – doch die Kaufempfehlungen bleiben
Die Analysten reagieren mit Augenmaß. Viele senken ihre Kursziele, kaum einer gibt die Aktie auf. UBS-Analyst Timothy Arcuri nahm sein Ziel von 300 auf 240 Dollar zurück, bleibt aber bei „Buy“; er sieht bis zu 10 Prozent des Umsatzes durch Exportkontrollen gefährdet. Mizuho senkte auf 220 Dollar bei „Outperform“, Morgan Stanley von 300 auf 267 Dollar, Needham nennt 200 Dollar. HSBC ist mit „Hold“ und 170 Dollar am vorsichtigsten. Optimistisch bleibt Susquehanna-Analyst Christopher Rolland mit „Positive“ und 275 Dollar: Er setzt auf den Hochlauf von GB300 und der nächsten Generation Vera Rubin und schätzt die Investitionen der großen Cloudkonzerne bis 2027 auf rund 1,2 Billionen Dollar. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Worauf es ankommt
Fünf Fragen, die über die Nvidia-Aktie entscheiden
1. Der Ausblick
Wichtiger als das abgelaufene Quartal ist die Prognose. Das Management hatte für das Geschäftsjahr 2028 ein Wachstum von rund 70 Prozent signalisiert. Bestätigt Kress diesen Pfad, wäre das ein starkes Signal.
2. Blackwell Ultra und Vera Rubin
Der Markt will hören, ob der Hochlauf von GB300 planmäßig läuft und die nächste Chipgeneration Vera Rubin im Zeitplan liegt.
3. China und Exportkontrollen
Wie stark belasten die neuen US-Regeln? Bessent verlangt von Nvidia binnen zehn Tagen Antworten zur Einhaltung der Exportbeschränkungen.
4. Die Führungsfrage
Jedes Wort zur Nachfolge, zur Untersuchung des Verwaltungsrats und zu einem möglichen Huang-Comeback wird auf die Goldwaage gelegt.
5. Die Margen
Die Bruttomarge zeigt, ob Nvidia seine Preissetzungsmacht trotz wachsender Konkurrenz durch AMD, Broadcom und eigene Chips der Cloudkonzerne halten kann.
Das große Bild
Ein Quartalsbericht als Stresstest für den KI-Boom
Nvidia ist der Taktgeber der gesamten KI-Börse. Was am Dienstagabend passiert, entscheidet weit mehr als den Kurs einer einzelnen Aktie.
Wie nervös der Markt ist, zeigte schon der Montag: Der Nasdaq 100 gab um mehr als zwei Prozent nach, Speicher- und Chipwerte wie Micron, Intel und AMD verloren teils mehr als fünf Prozent. Zusätzlich verschärfte das US-Handelsministerium die Regeln für den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland. Am Donnerstag folgen der Börsengang von Anthropic und der Gipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen. Liefert Nvidia, könnte das die Stimmung im gesamten Sektor drehen – von SK Hynix über ASML bis Infineon. Enttäuscht Nvidia, droht die Korrektur der KI-Aktien in eine echte Vertrauenskrise überzugehen.
Häufige Fragen zu den Nvidia-Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss, nach deutscher Zeit am späten Abend.
Was erwarten Analysten?
Laut LSEG-Konsens einen Umsatz von rund 109,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar.
Wer präsentiert die Zahlen?
Interimschefin Colette Kress, die bisherige Finanzvorständin, nach dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November.
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