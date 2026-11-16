Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen: 109 Milliarden Dollar Umsatz erwartet – die wichtigste Bilanz des Jahres ohne Jensen Huang

Wann veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss, nach deutscher Zeit am späten Abend.

Was erwarten Analysten?

Laut LSEG-Konsens einen Umsatz von rund 109,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar.

Wer präsentiert die Zahlen?

Interimschefin Colette Kress, die bisherige Finanzvorständin, nach dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November.