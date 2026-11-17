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NVIDIA Aktie: Von 275 auf 200 Dollar - KI-Infrastruktur in der Schwebe

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 18:07 1 Min. TD Cowen

TD Cowen senkt das NVIDIA-Kursziel auf 200 USD, hält angesichts der starken Nachfrage aber an der Kaufempfehlung fest.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Die Analysten von TD Cowen senken das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 275 auf 200 USD und bestätigen ihr "buy"-Votum. Im Rahmen eines Ausblicks auf die anstehenden Quartalszahlen habe das Analystenhaus die Kursziele für Unternehmen aus dem Bereich der Computing-Halbleiter angepasst, die außerhalb des üblichen Berichtszyklus berichten würden. Bei vielen Netzwerkunternehmen würden die Aktienkurse offenbar bereits erhebliche Kürzungen der Schätzungen für 2028 einpreisen. Angesichts der weiterhin starken Nachfrage sei jedoch schwer vorstellbar, dass die Konsensschätzungen der Wall Street kurzfristig deutlich sinken würden. Diese Konstellation dürfte Investitionen in KI-Infrastrukturaktien vorerst in einem Schwebezustand halten. Die Analysten von TD Cowen belassen die NVIDIA-Aktie auf "buy", reduzieren das Kursziel jedoch von 275 auf 200 USD. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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