Huang war am 12. November als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Laut Medienberichten hatte er zuvor eine Affäre eingeräumt. Nach Angaben von The Hill hatte der Verwaltungsrat bereits in der Woche vor dem Rücktritt eine interne Untersuchung eingeleitet. Interimistisch führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern.

Ein Gesprächspartner von Reuters formulierte es knapp: Der Verwaltungsrat erwäge nicht, Jensen zurückzuholen. Eine offizielle Stellungnahme von Nvidia zu den Berichten lag zunächst nicht vor. Laut Reuters hat Huangs Situation die Suche nach einem Nachfolger erschwert; einen Kandidaten nennen die Berichte nicht.