Die Tür bleibt zu: Der Verwaltungsrat von Nvidia zieht eine Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten nach übereinstimmenden Medienberichten nicht in Betracht. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Sache vertraute Personen, auch die US-Zeitung The Hill meldete dies mit Verweis auf eine Quelle. Für die Nvidia-Aktie (Kürzel: NVDA, ISIN: US67066G1040) bedeutet das: Die Führungsfrage bleibt offen – ausgerechnet am Tag der wichtigsten Quartalsbilanz des Jahres.
Nvidia-Aktie: Verwaltungsrat will kein Huang-Comeback – trotz Petition mit 180.000 Unterschriften
Der Nvidia-Verwaltungsrat erwägt laut Reuters keine Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze – obwohl mehr als 180.000 Menschen, darunter Elon Musk, eine Petition für ihn unterzeichnet haben. Die Nachfolgersuche läuft weiter, heute Abend legt Nvidia Quartalszahlen vor.
Die Entscheidung
Warum kommt Jensen Huang nicht zurück?
Huang war am 12. November als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Laut Medienberichten hatte er zuvor eine Affäre eingeräumt. Nach Angaben von The Hill hatte der Verwaltungsrat bereits in der Woche vor dem Rücktritt eine interne Untersuchung eingeleitet. Interimistisch führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern.
Ein Gesprächspartner von Reuters formulierte es knapp: Der Verwaltungsrat erwäge nicht, Jensen zurückzuholen. Eine offizielle Stellungnahme von Nvidia zu den Berichten lag zunächst nicht vor. Laut Reuters hat Huangs Situation die Suche nach einem Nachfolger erschwert; einen Kandidaten nennen die Berichte nicht.
Der Druck von außen
Wer setzt sich für Huangs Rückkehr ein?
Hinter dem Gründer formiert sich prominente Unterstützung. Die Online-Petition „Stand With Jensen“ zählt laut Reuters mehr als 180.200 Unterschriften. Zu den Unterzeichnern gehören Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk sowie Epic-Games-Chef Tim Sweeney. Nach Angaben der Initiatoren haben sich mehr als 8.800 Unterzeichner als aktuelle Nvidia-Mitarbeiter und mehr als 94.000 als Aktionäre zu erkennen gegeben – diese Angaben sind allerdings nicht überprüft.
Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Montag: Er hätte nichts gegen eine Wiedereinsetzung Huangs. Er glaube, Huang habe eine große Lektion gelernt.
Bei Großinvestoren ist das Bild gemischt. Die Fondsmanager Gavin Baker (Atreides) und Brad Gerstner (Altimeter) mahnten laut Reuters, Nvidia solle bei der Nachfolge nichts überstürzen. Andere institutionelle Anleger zeigten sich dagegen skeptisch gegenüber einer Rückkehr, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind.
Nachfolge weiter offen
Mit dem Aus für ein Comeback muss der Verwaltungsrat einen neuen dauerhaften CEO finden – intern oder extern. Ein Zeitplan ist nicht bekannt.
Untersuchungen laufen
Neben der internen Prüfung des Verwaltungsrats kündigen laut The Hill auch Kongressabgeordnete eigene Untersuchungen an.
Bilanz als Stimmungstest
Heute Abend um 22:20 Uhr deutscher Zeit legt Nvidia die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor – erstmals mit Colette Kress an der Spitze.
Einordnung
Was bedeutet die Entscheidung für die Nvidia-Aktie?
Für Anleger bringt die Nachricht zumindest in einem Punkt Klarheit: Eine schnelle Rückkehr zum alten Führungsmodell wird es nach den Berichten nicht geben. Gleichzeitig verlängert sich die Phase der Unsicherheit an der Spitze des Chipkonzerns. Die Nvidia-Aktie hatte am Montag erneut mehr als vier Prozent verloren; laut Reuters sind seit Bekanntwerden der Vorwürfe rund 800 Milliarden Dollar Börsenwert verloren gegangen. Wie stark die Führungsfrage das Geschäft tatsächlich berührt, dürfte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen – heute Abend richtet sich der Blick zunächst auf Ausblick und Auftritt der Interimschefin.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zur Huang-Nachfolge
Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück? Laut Reuters und The Hill erwägt der Verwaltungsrat keine Rückkehr Huangs als CEO. Offiziell bestätigt hat Nvidia das bislang nicht.
Wer führt Nvidia derzeit? Finanzchefin Colette Kress ist seit dem 12. November 2026 Interims-CEO.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor? Am 17. November 2026 gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Nvidia-Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter NVDA, ISIN US67066G1040.
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