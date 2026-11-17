Die Tür für ein schnelles Comeback scheint zu. Der Verwaltungsrat von Nvidia erwägt nach übereinstimmenden Medienberichten nicht, Jensen Huang als Vorstandschef zurückzuholen. Das Gremium konzentriere sich auf die Untersuchung der Vorgänge, die zu Huangs Rücktritt geführt haben, und führe keine Gespräche über eine Wiedereinsetzung, berichtete CNBC unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Fox Business meldete dasselbe, laut dem Fachdienst Digitimes berichteten auch Reuters, das Wall Street Journal und die Nachrichtenagentur AP. Eine offizielle Stellungnahme von Nvidia gibt es nicht. Damit steht heute Abend allein Interimschefin Colette Kress im Rampenlicht, wenn der Chipkonzern seine Quartalszahlen vorlegt.
Nvidia-Aktie: Verwaltungsrat erwägt keine Rückkehr von Jensen Huang – Colette Kress steht heute Nacht allein im Rampenlicht
Trump hätte nichts dagegen, Elon Musk und mehr als 186.000 Unterstützer fordern sein Comeback – doch der Nvidia-Verwaltungsrat erwägt nach Berichten von CNBC, Fox Business und weiteren Medien keine Rückkehr von Jensen Huang. Der Fokus liegt auf der Untersuchung. Was das für die Quartalszahlen heute Abend, für Interimschefin Colette Kress und für die Nvidia-Aktie bedeutet.
Die Untersuchung
Aufklärung vor Gründer-Mythos
Im Zentrum steht eine Untersuchung durch die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Sie soll klären, ob Huangs Verhalten die nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse berührt hat. Huang war nach Berichten über eine Beziehung zu Alice Huang zurückgetreten, einer früheren Managerin des Singapurer Unternehmens Megaspeed, die verdächtigt wird, Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst zu haben. Megaspeed erklärte, sie habe das Unternehmen im August 2025 verlassen, und bestreitet jedes Fehlverhalten. Ob die Vorwürfe zutreffen, hat das US-Justizministerium bislang nicht geklärt; Peking weist sie zurück. Drei Ausschussvorsitzende im US-Repräsentantenhaus verlangen zudem ein vertrauliches Briefing von Huang.
Der Verwaltungsrat konzentriert sich auf die Untersuchung, nicht auf Gespräche über eine Rückkehr.
Die Gegenbewegung
Trump, Musk, Großaktionäre – und trotzdem kein Umdenken
Der Druck auf den Verwaltungsrat ist enorm. US-Präsident Donald Trump erklärte, er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs. Eine Petition für das Comeback hat mehr als 186.000 Unterschriften gesammelt, darunter die von Elon Musk. Die Großaktionäre Brad Gerstner von Altimeter Capital und Gavin Baker von Atreides Management forderten in einem Brief, alle Optionen offenzuhalten – ausdrücklich auch Huangs Rückkehr. Auf der anderen Seite steht US-Finanzminister Scott Bessent, der einen Neuanfang mit einem Chef von außen verlangt. Nach Angaben der Financial Times hat der Verwaltungsrat bereits Arm-Chef Rene Haas angesprochen, offiziell sucht er noch eine Personalberatung.
Das große Bild
Ein Gründer-Konzern lernt, ohne Gründer zu leben
Der Fall Nvidia ist zur Grundsatzfrage geworden: Wie viel Macht hat ein Verwaltungsrat gegenüber einem legendären Gründer, dem Präsidenten und den eigenen Aktionären?
Mit seiner harten Linie zeigt der Verwaltungsrat Unabhängigkeit – langfristig ein gutes Zeichen für die Unternehmensführung. Kurzfristig verlängert er aber die Phase der Unsicherheit. Für Kress bedeutet das: Sie muss heute Abend zwei Botschaften senden. Erstens, dass das Geschäft auch ohne Huang wie geplant läuft. Zweitens, dass die Strategie – vom Produktfahrplan über Vera Rubin bis zu den Kundenzusagen – nicht an einer einzigen Person hängt. Gelingt das, könnte der Führungsabschlag auf der Aktie schrumpfen. Bleiben Zweifel, dürfte die Nachfolgefrage die Nvidia-Aktie noch Wochen begleiten.
Häufige Fragen zu Jensen Huang und Nvidia
Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?
Nach Berichten von CNBC, Fox Business und weiteren Medien erwägt der Verwaltungsrat derzeit keine Rückkehr. Offiziell hat sich Nvidia dazu nicht geäußert.
Wer führt Nvidia jetzt?
Colette Kress, bisher Finanzchefin, leitet den Konzern übergangsweise. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Harvey Jones.
Wann legt Nvidia Zahlen vor?
Heute, am 17. November 2026, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.
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