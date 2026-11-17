Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?

Nach Berichten von CNBC, Fox Business und weiteren Medien erwägt der Verwaltungsrat derzeit keine Rückkehr. Offiziell hat sich Nvidia dazu nicht geäußert.

Wer führt Nvidia jetzt?

Colette Kress, bisher Finanzchefin, leitet den Konzern übergangsweise. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Harvey Jones.

Wann legt Nvidia Zahlen vor?

Heute, am 17. November 2026, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.