33 Jahre lang war Jensen Huang das Gesicht von Nvidia – der Mann in der Lederjacke, der den Grafikkartenhersteller zum Herzstück der KI-Revolution machte. Mit seiner harten Linie stellt der Verwaltungsrat nun Aufklärung und Unternehmensführung über die Personalie. Für Anleger hat das zwei Seiten. Kurzfristig bleibt die Unsicherheit: Die Nvidia-Aktie hatte vor den Zahlen sechs Wochen in Folge verloren, die längste Serie seit 2012. Langfristig kann ein unabhängiger Verwaltungsrat jedoch Vertrauen schaffen, gerade bei institutionellen Investoren. Die Rekordzahlen zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Chips ungebrochen ist. Die entscheidende Frage für die Nvidia-Aktie ist deshalb nicht mehr, ob Huang zurückkommt – sondern wer ihm nachfolgt und wie schnell.