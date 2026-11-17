Es war ein Abend mit zwei Botschaften – und nur eine davon dürfte Jensen Huang gefallen haben. Am Dienstagmorgen hatte der zurückgetretene Gründer erklärt, er würde als Vorstandschef zurückkehren, sollte der Verwaltungsrat das wünschen. Wenige Stunden später gab Nvidia die Antwort, und zwar öffentlich: Gleich zu Beginn des Analystengesprächs zu den Quartalszahlen erklärte Verwaltungsratschef Harvey Jones, das Gremium habe nicht die Absicht, Huang auf den Chefposten zurückzuholen. Damit ist aus anonymen Medienberichten vom Montag eine offizielle Position geworden. Und das an einem Abend, an dem die Nvidia-Aktie eigentlich nur über eines sprechen wollte: Rekordzahlen.
Nvidia-Aktie: Verwaltungsrat beerdigt Huang-Comeback live im Analystengespräch – Rekordzahlen ohne den Gründer, und jetzt?
Erst bietet Jensen Huang öffentlich seine Rückkehr an, wenige Stunden später erteilt Nvidia-Chairman Harvey Jones ihm vor der versammelten Wall Street eine Absage. Gleichzeitig liefert der Konzern 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und eine 130-Milliarden-Prognose. Die große Top-Story: was die Entscheidung für die Nvidia-Aktie bedeutet, wer jetzt Chef werden könnte und warum die Rekordzahlen die Führungsfrage nicht beantworten.
Die Entscheidung
Vom Gerücht zur offiziellen Absage
Schon am Montag hatten CNBC, die Washington Post und CBS unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld des Verwaltungsrats berichtet, dass eine Rückkehr Huangs nicht erwogen werde – laut CBS auch nicht in einer anderen Funktion. Das Gremium konzentriere sich auf eine Untersuchung zu Fragen der nationalen Sicherheit. Am Dienstagabend machte Jones die Linie offiziell. Zudem habe der Verwaltungsrat einen externen Berater für die Suche nach einer dauerhaften Führung engagiert. Fragen zu den Umständen von Huangs Abgang werde das Management nicht beantworten. Stattdessen stellte Jones die Qualifikation von Interimschefin Colette Kress heraus.
Ich habe dem Verwaltungsrat Probleme bereitet, die ich zutiefst bedauere.
Der Gegendruck
Trump, Musk, Petition – und trotzdem kein Umdenken
Die Entscheidung fällt gegen massiven öffentlichen Druck. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs. Elon Musk unterzeichnete eine Online-Petition, die inzwischen mehr als 180.000 Unterstützer zählt. Huang selbst hatte in seiner ersten Stellungnahme seit dem Rücktritt auf die vielen Rufe von Mitarbeitern, Investoren und Partnern verwiesen und erklärt, er würde es als Ehre empfinden, zurückzukehren – falls der Verwaltungsrat dies im Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter, des Unternehmens und Amerikas entscheide. Bemerkenswert: Investor Brad Gerstner, der zuvor für Offenheit gegenüber Huang geworben hatte, sprach Kress am Dienstag sein Vertrauen aus.
Die Zahlen
Der Beweis, dass die Maschine weiterläuft
Ironischerweise liefern ausgerechnet die ersten Zahlen ohne Huang das stärkste Argument für die Linie des Verwaltungsrats. Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal auf 115,8 Milliarden Dollar, erwartet worden waren 109,1 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 Dollar deutlich über den erwarteten 2,48 Dollar. Für das Schlussquartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent – Analysten hatten mit 125,1 Milliarden gerechnet. Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich zu. Die Botschaft: Das Geschäft hängt nicht an einer Person, sondern an der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die weiter alle Erwartungen übertrifft.
Die Stimmen
Was Analysten zur Führungsfrage sagen
An der Wall Street ist das Urteil gespalten. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hatte am Montag auf „Market Perform“ abgestuft und das Kursziel von 400 auf 200 Dollar gesenkt, die Fundamentaldaten aber als „eindeutig intakt“ bezeichnet. UBS-Analyst Timothy Arcuri (Kaufempfehlung) nannte den Kursrückgang dagegen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Chris Belton von GAMCO erwartet, dass sich die Aktie in einer Spanne bewegen könnte, bis die Führungsfrage geklärt ist. Und Marktkommentator Luke Lango brachte es vor den Zahlen auf den Punkt: Ein Übertreffen der Erwartungen behebe kein Governance-Problem. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die offenen Fragen
Was die Nvidia-Aktie jetzt bewegt
Wer wird neuer Chef?
Der Verwaltungsrat sucht mit externer Unterstützung intern und extern. US-Finanzminister Scott Bessent hatte einen Kandidaten von außen gefordert. Jede Personalie dürfte die Nvidia-Aktie deutlich bewegen.
Was ergibt die Untersuchung?
Die Untersuchung zu möglichen Risiken für die nationale Sicherheit läuft. Ihr Ergebnis entscheidet auch darüber, wie lange das Thema die Aktie belastet.
Hält das Wachstumsziel für 2028?
Im August hatte Nvidia ein Umsatzplus von rund 70 Prozent für das Geschäftsjahr 2028 in Aussicht gestellt. Ob Kress dieses Ziel im Analystengespräch bekräftigt hat, wird für die Bewertung entscheidend sein.
Wie reagiert Washington?
Trump unterstützt Huang, Bessent fordert einen Neuanfang. Der Konflikt zwischen Verwaltungsrat und Politik ist für einen Konzern mit Exportabhängigkeit von China heikel.
Das große Bild
Governance schlägt Gründer-Mythos
Der Fall Nvidia ist zur Grundsatzfrage geworden: Kann der wertvollste Chipkonzern der Welt ohne seinen Gründer funktionieren?
33 Jahre lang war Jensen Huang das Gesicht von Nvidia – der Mann in der Lederjacke, der den Grafikkartenhersteller zum Herzstück der KI-Revolution machte. Mit seiner harten Linie stellt der Verwaltungsrat nun Aufklärung und Unternehmensführung über die Personalie. Für Anleger hat das zwei Seiten. Kurzfristig bleibt die Unsicherheit: Die Nvidia-Aktie hatte vor den Zahlen sechs Wochen in Folge verloren, die längste Serie seit 2012. Langfristig kann ein unabhängiger Verwaltungsrat jedoch Vertrauen schaffen, gerade bei institutionellen Investoren. Die Rekordzahlen zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Chips ungebrochen ist. Die entscheidende Frage für die Nvidia-Aktie ist deshalb nicht mehr, ob Huang zurückkommt – sondern wer ihm nachfolgt und wie schnell.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und dem Huang-Aus
Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?
Nach Aussage von Verwaltungsratschef Harvey Jones zu Beginn des Analystengesprächs am 17. November hat das Gremium nicht die Absicht, Huang als Vorstandschef zurückzuholen.
Wer führt Nvidia jetzt?
Interimschefin ist Finanzvorständin Colette Kress. Der Verwaltungsrat sucht mit einem externen Berater nach einer dauerhaften Lösung.
Wie fielen die Nvidia-Zahlen aus?
Umsatz 115,8 Milliarden Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 Dollar, Prognose für das vierte Quartal 130 Milliarden Dollar – jeweils über den Erwartungen.
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