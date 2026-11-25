aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:43 5 Min.

Die Nvidia-Aktie fällt im US-Handel um rund 8 Prozent auf etwa 141 bis 144 Dollar. Zwei Tage nach dem Rekordsprung ist mehr als die Hälfte des Gewinns weg. Was jetzt zählt.

Kursverlust der Nvidia-Aktie im frühen US-Handel am 25. November −8 % Anteil des Montagsgewinns, den die Aktie in zwei Tagen wieder abgegeben hat 57 % Umsatz im dritten Geschäftsquartal 2027 (+103 % zum Vorjahr) 115,8 Mrd. $ Quelle : stockanalysis.com, chipdispatch.com, Nvidia (Pressemitteilung vom 17.11.2026) Steckbrief Unternehmen NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040 Handelssymbol NVDA (Nasdaq) Kurs rund 141 bis 144 $ (früher US-Handel) Schlusskurs Montag 165,05 $ Dividende 0,25 $ je Aktie, Zahlung am 23.12.2026 Stand: 25.11.2026, Kurs im frühen US-Handel, kein Schlusskurs

Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) steht wieder im Zentrum des Sturms: Im US-Handel verliert das Papier am Mittwoch rund 8 Prozent und fällt auf etwa 141 bis 144 Dollar. Gerade einmal zwei Tage ist es her, dass die Aktie nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar schoss – der größte Tagesgewinn ihrer Geschichte.

Von diesem Rekordsprung sind nach Berechnungen von stockanalysis.com bereits 57 Prozent wieder abgegeben. Der Nasdaq 100 liegt am Vormittag rund 4 Prozent im Minus, der S&P 500 knapp 3 Prozent. Die Frage, die Anleger jetzt umtreibt: War die Rally ein Befreiungsschlag – oder nur ein kurzes Aufflackern?

Warum fällt die Nvidia-Aktie heute?

Hinter dem Rückschlag steckt ein breiter KI-Ausverkauf. Anleger zweifeln, ob sich die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren auszahlen, hinzu kommen neue US-Zollpläne und höhere Inflationsdaten. Der Halbleiterindex SOX fällt zeitweise über 6 Prozent und liegt laut stockanalysis.com auf einem Siebenmonatstief, mehr als 43 Prozent unter dem Rekord vom Juni. Micron verliert rund 11 Prozent, AMD und Intel jeweils etwa 9 Prozent, Broadcom gut 6 Prozent.

Besonders aufmerksam verfolgen Marktteilnehmer die Notenbank. Laut einem Marktbericht fiel die Kerninflation PCE im Oktober mit 3,3 Prozent höher aus als mit 3,2 Prozent erwartet, was die Erwartung weiterer Zinserhöhungen im Dezember und Januar verstärkt hat. Das belastet vor allem hoch bewertete Wachstumsaktien wie die Nvidia-Aktie.

Dazu kommt ein Stimmungsthema, das nur Nvidia betrifft: die Abhängigkeit von einer Person. Huang entschuldigte sich laut stockanalysis.com bei seiner ersten Mitarbeiterversammlung nach der Rückkehr und lehnte Gespräche über eine Nachfolgeplanung ab. Ein Börsenstratege von Interactive Brokers sagte dem Bericht zufolge, die beruhigende Wirkung der politischen Rückendeckung halte nur „kurz“.

Was ist bei Nvidia in den letzten Wochen passiert?

Huang war am 12. November nach Medienberichten zurückgetreten; die Aktie verlor binnen einer Woche über 25 Prozent. Am Montag, dem 23. November, setzte der Verwaltungsrat ihn einstimmig wieder als President, CEO und Board Director ein, Finanzchefin Colette Kress übernahm wieder ihre alte Rolle. Berichten zufolge hatte es zuvor Zusicherungen aus Washington gegeben, dass Huang keine Sicherheitsgesetze verletzt habe – nach aktuellem Kenntnisstand. Ermittlungen gegen den Geschäftspartner Megaspeed laufen weiter, eine interne Untersuchung bei Nvidia ebenfalls. Ende Oktober hatte die Nvidia-Aktie noch bei knapp 215 Dollar gestanden; heute notiert sie rund ein Drittel darunter.

Wie stark sind die Nvidia-Quartalszahlen?

Operativ ist die Lage glänzend. Am 17. November meldete Nvidia für das dritte Geschäftsquartal (bis 25. Oktober) einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 20 Prozent zum Vorquartal und 103 Prozent zum Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei. Der Nettogewinn lag bei 65,3 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie bei 2,70 Dollar.

Nvidia in Zahlen Kennzahl Wert Umsatz Q3 115,8 Mrd. $ (+103 % zum Vorjahr) Data Center 107,6 Mrd. $ (+110 % zum Vorjahr) Nettogewinn (GAAP) 65,3 Mrd. $ Ergebnis je Aktie (GAAP, verwässert) 2,70 $ Ausblick Umsatz Q4 130,0 Mrd. $ (±3 %), ohne China-Rechenzentrumschips Ausblick Bruttomarge Q4 71,0 bis 72,0 % Dividende 0,25 $ je Aktie, Stichtag 2.12., Zahlung 23.12. Quelle : Nvidia, Pressemitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027

Die Diskrepanz zwischen glänzenden Zahlen und fallendem Kurs ist der Kern der aktuellen Debatte: Nicht das Geschäft steht in Frage, sondern die Frage, wie lange die Hyperscaler ihre Ausgaben auf diesem Niveau halten können.

Was sagen Analysten zur Nvidia-Aktie und zum Kursziel?

Nach Huangs Rückkehr hoben mehrere Häuser ihre Einstufung an: StoneX stufte von Halten auf Kaufen hoch (Ziel 270 Dollar), Melius Research ebenso (220 Dollar), Bernstein auf „Outperform“ (200 Dollar) und Oppenheimer auf „Outperform“ (250 Dollar). Citigroup bestätigte „Kaufen“ und hob das Ziel von 225 auf 240 Dollar an, UBS bestätigte „Buy“ mit 220 Dollar. Alle Urteile stammen aus der Zeit vor dem heutigen Ausverkauf; Reaktionen darauf lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. Es sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Was gegen eine schnelle Beruhigung spricht Die KI-Branche steht insgesamt unter Verkaufsdruck; Chipwerte fallen deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Neue US-Zollpläne und höhere Inflationsdaten erhöhen die Zinssorgen.

Die Nähe zu politischen und juristischen Fragen rund um China-Geschäfte bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Die starke Abhängigkeit von Huang bleibt Thema.

Welche Termine sind für die Nvidia-Aktie wichtig?

Am 1. Dezember soll Huang laut Medienberichten hinter verschlossenen Türen vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen, am 3. Dezember öffentlich vor dem Bankenausschuss des Senats. Am 2. Dezember ist der Stichtag für die Dividende von 0,25 Dollar. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich Ende Februar erwartet.

Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie

Warum fällt die Nvidia-Aktie am 25. November? Wegen eines breiten KI-Ausverkaufs, neuer Zollpläne und höherer Inflationssorgen; die Aktie verliert im frühen US-Handel rund 8 Prozent. Wie ist die Nvidia-Aktie nach Huangs Rückkehr gelaufen? Am Montag stieg sie um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar, am Dienstag fiel sie um etwa 5,9 Prozent, heute weiter um rund 8 Prozent. Zahlt Nvidia eine Dividende? Ja, 0,25 Dollar je Aktie, Stichtag 2. Dezember, Zahlung am 23. Dezember 2026. Welche Kursziele nennen Analysten? Die genannten Häuser sehen Ziele von 200 bis 270 Dollar, etwa UBS 220 Dollar und Citigroup 240 Dollar.