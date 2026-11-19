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NVIDIA Aktie: Vera Rubin startet mit 20 Milliarden Dollar - Kursziel runter, "strong buy" bleibt!

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:32 2 Min.

Raymond James kürzt das NVIDIA-Kursziel um 165 USD und sieht vom Schlusskurs aus noch rund 132% Potenzial.

Bild: NVIDIA Corp.

Simon Leopold, Analyst von Raymond James, senkt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 515 auf 350 USD und bestätigt das Rating "strong buy". Die Aktie habe den regulären US-Handel am 18. November um 16:00 Uhr EST bei 150,96 USD beendet, ein Minus von 4,50 USD oder 2,89%. Nachbörslich habe sie sich bis 19:59 Uhr EST um 0,94 USD oder 0,62% auf 151,90 USD erholt. 165 USD weniger – und noch immer rund 132% Kurspotenzial So deutlich die Kürzung ausfalle, so viel traue Simon Leopold der NVIDIA-Aktie weiterhin zu. Raymond James habe das bisherige Kursziel um rund 32% zurückgenommen. Gemessen am Schlusskurs von 150,96 USD entspreche das neue Kursziel von 350 USD aber immer noch einem Aufwärtspotenzial von rund 132%. Weshalb halte Simon Leopold am Rating "strong buy" fest? Vera Rubin steuere bereits 20 Milliarden USD bei Eine Antwort liefere das dritte Quartal, das Simon Leopold als herausragend einstufe. Besonders ins Gewicht falle der Umsatz mit Vera Rubin, der sich bereits zu Beginn auf 20 Milliarden USD belaufen habe. Hinzu komme der angehobene Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2028. Zusammen würden diese Entwicklungen laut Raymond James zeigen, wie schnell die Nachfrage nach KI-Rechenleistung zunehme und wie knapp das Angebot bleibe. Den Grund für den Abschlag beim Kursziel sehe Simon Leopold in den wachsenden Risiken. Regulatorische Fragen, Risiken rund um die Unternehmensführung und die Finanzierung würden aus seiner Sicht den Spielraum für eine höhere Bewertung begrenzen. Damit erklärt sich das Urteil von Raymond James in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 18. November: Simon Leopold setzt das Kursziel auf 350 USD und bleibt beim Rating "strong buy". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden. Wer bei "165 Dollar weniger" und "132% Potenzial" schon am Taschenrechner zweifelt, wird Ihnen für die Auflösung danken. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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