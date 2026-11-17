Morgan Stanley habe das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) von 300 auf 267 USD gesenkt, die Einstufung "overweight" jedoch bestätigt. Die Investmentbank bewerte den Rücktritt von Vorstandschef Jensen Huang als einen schwerwiegenden Rückschlag für den KI-Chipgiganten. Als wesentliche Belastungsfaktoren nenne Morgan Stanley das Fehlen eines unmittelbar verfügbaren, dauerhaften Nachfolgers an der Unternehmensspitze sowie die regulatorischen Risiken im wichtigen chinesischen Markt. Trotz dieser Herausforderungen bleibe die Investmentbank grundsätzlich optimistisch. Die Analysten würden betonen, dass das Fundament des Unternehmens stark sei - selbst unter konservativeren Annahmen. Auch nach der deutlichen Kurszielsenkung sehe Morgan Stanley weiterhin attraktive Perspektiven für die NVIDIA-Aktie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nach wie vor sehr positiv, weshalb die Kaufempfehlung bestehen bleibe, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 15.11.2026)