Der Auswärtige Ausschuss des US-Repräsentantenhauses unter dem Republikaner Brian Mast hat am Donnerstag, 19. November 2026, Lizenzdaten veröffentlicht: Das US-Handelsministerium genehmigte demnach von Dezember 2025 bis Mai 2026 den Export von 879.000 fortgeschrittenen KI-Chips von Nvidia (H200) und AMD (MI325X) an chinesische Firmen. Beantragt waren mehr als 3,4 Millionen. Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) schloss laut Al Jazeera am 19. November 3,3 Prozent im Minus, die AMD Aktie 7,7 Prozent; ein Zusammenhang mit der Lizenzmeldung ist nicht belegt.
Nvidia Aktie und China: US-Ausschuss legt 879.000 genehmigte KI-Chips offen - Wer trägt das Exportrisiko bei Nvidia und AMD?
Das Repräsentantenhaus macht Lizenzdaten öffentlich: Zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 genehmigte das US-Handelsministerium rund 879.000 KI-Chips für China, darunter für Tencent, Alibaba und Baidu. Was die Nvidia Aktie und die AMD Aktie jetzt beschäftigt.
Die Daten
Was zeigen die Lizenzdaten?
Nach den Berichten gingen allein an Tencent 150.000 Chips, an Alibaba 75.000, an Baidu 43.000 und an BYD 4.000 – alle vier stehen auf der Pentagon-Liste mutmaßlich militärnaher chinesischer Firmen. Der frühere US-Beamte Chris McGuire nannte es „astonishing“, dass mehr als 30 Prozent der Chips an gelistete Firmen gingen, und stellte die Sicherheitsprüfung des Handelsministeriums in Frage. Mast bezeichnete die Veröffentlichung als die detaillierteste öffentliche Offenlegung seit dem Export Control Reform Act. Unklar ist, wie viele Chips tatsächlich geliefert wurden: Handelsstaatssekretär Jeffrey Kessler sagte im Juli vor dem Ausschuss, Lieferungen seien „very few“ gewesen.
|Empfänger
|Genehmigte Chips
|Tencent
|150.000
|Alibaba
|75.000
|Baidu
|43.000
|BYD
|4.000
|Gesamt (alle Genehmigungen)
|879.000
Alle vier Firmen stehen laut Bericht auf der Pentagon-Liste. Tatsächliche Lieferungen unbekannt.
Quelle: Al Jazeera, Korea JoongAng Daily (Reuters)
Reaktionen
Wie reagieren Nvidia, AMD und Washington?
Nvidia erklärte, die Genehmigungen seien an strenge Auflagen und begrenzte Mengen geknüpft und die H200-Auslieferung nach China sei inzwischen gestoppt. AMD betonte laut Korea JoongAng Daily die Einhaltung der Exportkontrollen; Al Jazeera berichtet dagegen, AMD habe zunächst nicht reagiert. Das Handelsministerium sowie Alibaba, Tencent, Baidu, BYD und die chinesische Botschaft äußerten sich nicht unmittelbar. Hintergrund: Präsident Donald Trump erlaubte im Dezember 2025 den H200-Export und hob damit Beschränkungen der Vorgängerregierung auf – scharfe Kritik kam von China-Falken beider Parteien.
Börse
Was heißt das für die Nvidia Aktie, AMD Aktie und Chipwerte?
Am 19. November schlossen die Nvidia Aktie bei -3,3 Prozent und die AMD Aktie bei -7,7 Prozent, der Nasdaq bei -2,2 und der S&P 500 bei -1,8 Prozent (Al Jazeera; Zeitbezug und Kurse nicht an Börsendaten verifiziert). Die AMD Aktie stand bereits wegen eines Short-Reports unter Druck, über den wir berichtet haben; der Kausalzusammenhang mit den Lizenzdaten ist daher offen. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Zusätzliche politische Kontrolle durch den Kongress kann Exportregeln verschärfen und Chipaktien, Zulieferer wie TSMC und Abnehmer wie Alibaba treffen. Ein vom Ausschuss erwähnter Gesetzentwurf zur Kongressaufsicht über KI-Chip-Exporte ist uns inhaltlich nicht bekannt.
FAQ
Häufige Fragen zu den China-Chiplizenzen
Wie viele Chips wurden genehmigt? Rund 879.000 von über 3,4 Millionen beantragten.
Welche Chips sind betroffen? Nvidia H200 und AMD MI325X.
Wurden die Chips geliefert? Das ist unklar; Nvidia sagt, die H200-Lieferung nach China sei gestoppt.
Was macht die Nvidia Aktie? Sie schloss am 19.11. laut Al Jazeera bei -3,3 Prozent.
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