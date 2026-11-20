Wie viele Chips wurden genehmigt? Rund 879.000 von über 3,4 Millionen beantragten.

Welche Chips sind betroffen? Nvidia H200 und AMD MI325X.

Wurden die Chips geliefert? Das ist unklar; Nvidia sagt, die H200-Lieferung nach China sei gestoppt.

Was macht die Nvidia Aktie? Sie schloss am 19.11. laut Al Jazeera bei -3,3 Prozent.