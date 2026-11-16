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Nvidia-Aktie: UBS-Analyst Timothy Arcuri bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt von 300 auf 240 Dollar

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Einen Tag vor den Quartalszahlen kappt UBS-Analyst Timothy Arcuri das Kursziel für die Nvidia-Aktie um 20 Prozent auf 240 Dollar, hält aber an „Buy“ fest. Gegenüber dem Freitags-Schlusskurs von 162,85 Dollar signalisiert das neue Ziel ein Kurspotenzial von rund 47 Prozent. Grund für die Kürzung sind Sorgen um Exportkontrollen und die Umsatzschätzung für 2028.

Das Voyager-Gebäude im NVIDIA-Hauptquartier in Santa Clara, Kalifornien, mit NVIDIA-Schriftzug an der Fassade
Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild „NVIDIA Voyager“, NVIDIA Newsroom, nvidianews.nvidia.com)
Rating von UBS (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 300 $)
240 $
Schlusskurs Nasdaq am 13.11.2026
162,85 $
Abstand zum Kursziel
+47,4 %

Steckbrief

Unternehmen
NVIDIA Corporation
Handelssymbol
NVDA (Nasdaq)
ISIN
US67066G1040
Analyst
Timothy Arcuri
Bank
UBS
Rating
Buy (unverändert)
Kursziel
240 US-Dollar (zuvor 300 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom Freitag, 13.11.2026

Der Druck auf die Nvidia-Aktie lässt nicht nach – und jetzt greift auch eine der profiliertesten Stimmen der Wall Street zum Rotstift. UBS-Analyst Timothy Arcuri senkt das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 300 auf 240 US-Dollar, bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung „Buy“. Die Kürzung um 20 Prozent kommt nur einen Tag vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Chipkonzerns, die Nvidia am Dienstag vorlegen will.

Auch nach dem Schnitt sieht der UBS-Analyst reichlich Luft nach oben: Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 162,85 Dollar an der Nasdaq signalisiert das neue Kursziel von 240 Dollar ein Kurspotenzial von rund 47 Prozent. Die Originalstudie von UBS wurde laut dpa-AFX am Montag, 16. November 2026, um 07:38 Uhr GMT veröffentlicht.

Die Kürzung im Detail

Warum UBS das Kursziel für die Nvidia-Aktie um 60 Dollar senkt

Der Kern der Kursziel-Senkung liegt weit in der Zukunft: Timothy Arcuri traut Nvidia im Jahr 2028 weniger Umsatz zu als bisher – und setzt zugleich ein niedrigeres Bewertungsvielfaches an.

Nach Angaben von Investing.com und TipRanks senkt der UBS-Analyst seine Umsatzschätzung für das Kalenderjahr 2028 um rund 10 Prozent von 985 auf 885 Milliarden Dollar. Die Gewinnschätzung je Aktie für 2028 sinkt von 22,08 auf 20,01 Dollar. Das neue Kursziel von 240 Dollar leitet UBS aus dem 12-Fachen dieses Gewinns ab, zuvor hatte die Bank laut TipRanks das 14-Fache angesetzt.

Hauptsorge des UBS-Analysten sind mögliche neue Exportkontrollen und Lizenzpflichten, die Lieferungen nach Singapur und Malaysia treffen könnten. Im schlimmsten Fall beziffert Arcuri das Risiko laut dpa-AFX auf bis zu 10 Prozent des Gesamtumsatzes. Laut TipRanks spielen zudem Verzögerungen beim Stromanschluss neuer Rechenzentren eine Rolle.

UBS-Einschätzung zur Nvidia-Aktie: alt und neu
KennzahlBisherNeu
RatingBuyBuy
Kursziel300 $240 $
Umsatzschätzung 2028985 Mrd. $885 Mrd. $
Gewinn je Aktie 2028 (Schätzung)22,08 $20,01 $
Bewertungsvielfaches (KGV)14-fach12-fach

Quelle: dpa-AFX, Investing.com, TipRanks (16.11.2026)

Das Bullen-Argument

Trotz Kürzung: Arcuri bleibt für die Nvidia-Aktie bei „Buy“

Bemerkenswert: Für das unmittelbar anstehende Quartal ist der UBS-Analyst sogar optimistischer als der Markt. Die wichtigsten Argumente des UBS-Analysten Timothy Arcuri für die Nvidia-Aktie:

  1. Umsatz über den Erwartungen

    Arcuri rechnet laut Investing.com und TipRanks für das dritte Geschäftsquartal mit rund 111 bis 112 Milliarden Dollar Umsatz – 3 bis 4 Milliarden Dollar über dem Konsens.

  2. Starker Ausblick erwartet

    Für das Januar-Quartal erwartet UBS einen Ausblick von etwa 130 Milliarden Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von rund 125 Milliarden Dollar, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.

  3. Rubin-Hochlauf läuft

    Der Hochlauf der neuen Rubin-Plattform gewinnt laut UBS an Fahrt. Sorgen um die Produkt-Roadmap nach dem Führungswechsel hält Arcuri für übertrieben.

  4. Rücksetzer als Einstiegschance

    Den jüngsten Kursrutsch wertet der UBS-Analyst laut dpa-AFX als attraktive Einstiegsgelegenheit für geduldige Anleger.

Wir halten es nicht für sinnvoll, die Aktie aufzugeben, nachdem sie so stark gefallen ist.

Timothy Arcuri, UBS, zitiert nach TipRanks, 16.11.2026 (übersetzt)

Zugleich räumt Arcuri laut TipRanks ein, dass die Nvidia-Aktie „etwas Geduld erfordern“ könnte, „bis sich der Staub gelegt hat“ (übersetzt).

Kursreaktion und Einordnung

Nvidia-Aktie unter Druck – UBS nicht allein mit dem Rotstift

Die Nvidia-Aktie setzte am Montag ihre Talfahrt fort und notierte im Handelsverlauf rund 3,4 Prozent im Minus – der dritte Verlusttag in Folge. Binnen eines Monats hat das Papier mehr als ein Viertel an Wert verloren.

UBS ist nicht die einzige Bank, die vor den Zahlen ihre Erwartungen zurückschraubt. Am selben Tag senkte Mizuho das Kursziel auf 220 Dollar („Outperform“), TD Cowen kappte auf 200 Dollar („Buy“). Zuvor hatte HSBC die Nvidia-Aktie auf „Hold“ mit Kursziel 170 Dollar abgestuft, CLSA nahm das Votum auf „Outperform“ mit Kursziel 255 Dollar zurück. Laut TipRanks lautet der Analystenkonsens weiterhin „Moderate Buy“ (27 Kauf- und 11 Halten-Empfehlungen) bei einem durchschnittlichen Kursziel von 235,35 Dollar – das UBS-Kursziel von 240 Dollar liegt damit leicht über dem Durchschnitt.

Nächster Termin: Am Dienstag, 17. November 2026, legt Nvidia die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Dann zeigt sich, ob die UBS-These eines Umsatzes oberhalb der Erwartungen aufgeht.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, Analyst Timothy Arcuri. Die Originalstudie datiert vom 16.11.2026, 07:38 Uhr GMT (Angabe laut dpa-AFX). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 240 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance/main.html; ergänzend der Offenlegungshinweis von dpa-AFX: web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 240,00 USD.

Quelle
Empfehlung von UBS (Analyst Timothy Arcuri) vom 16.11.2026, 08:38 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 18:33 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 18:33 MEZ

Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Timothy Arcuri).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

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