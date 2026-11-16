Nvidia-Aktie: UBS-Analyst Timothy Arcuri bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt von 300 auf 240 Dollar

Der Druck auf die Nvidia-Aktie lässt nicht nach – und jetzt greift auch eine der profiliertesten Stimmen der Wall Street zum Rotstift. UBS-Analyst Timothy Arcuri senkt das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 300 auf 240 US-Dollar, bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung „Buy“. Die Kürzung um 20 Prozent kommt nur einen Tag vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Chipkonzerns, die Nvidia am Dienstag vorlegen will.
Auch nach dem Schnitt sieht der UBS-Analyst reichlich Luft nach oben: Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 162,85 Dollar an der Nasdaq signalisiert das neue Kursziel von 240 Dollar ein Kurspotenzial von rund 47 Prozent. Die Originalstudie von UBS wurde laut dpa-AFX am Montag, 16. November 2026, um 07:38 Uhr GMT veröffentlicht.