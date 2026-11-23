Die Nvidia-Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) erlebt eine der verrücktesten Handelswochen ihrer Geschichte: Am Freitag verlor der KI-Pionier laut Berichten 14,01 % und schloss bei 125,53 US-Dollar – am Montag springt das Papier vorbörslich wieder um rund 9 % nach oben. Auslöser der Erholung ist ein Name: Jensen Huang. US-Präsident Donald Trump hofft laut Bloomberg-Bericht auf eine Rückkehr des geschassten Firmengründers an die Konzernspitze.
Nvidia-Aktie: Trump will Huang zurück – wer führt den Chipriesen aus der Krise?
Nvidia-Aktie springt vorbörslich um rund 9 % nach dem Freitags-Absturz von 14 %. Trump will Jensen Huang zurück, Washington ermittelt – was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Interims-CEO
- Colette Kress (zugleich Finanzchefin)
Stand: 23.11.2026, Freitagsschluss und Vorbörse laut Berichten, Montagsschluss lag noch nicht vor
Die Nvidia-Aktie im Fokus
Warum springt die Nvidia-Aktie am Montag wieder nach oben?
Nach sieben Verlusttagen in Folge am US-Aktienmarkt suchen Anleger nach Halt – und greifen dort zu, wo es am tiefsten wehgetan hat: bei Nvidia.
Die Vorbörse zeigt am Montag ein Plus von rund 8,7 %, zeitweise fast 10 %, wie AOL unter Berufung auf Marktdaten berichtet. Der Rückenwind kommt von der Politik: Trump hatte Huang bereits Ende voriger Woche eine „zweite Chance“ in Aussicht gestellt und hofft nach Berichten nun öffentlich auf eine Wiedereinstellung. Dahinter steht eine einfache Rechnung der Märkte: Ohne den Mann, der Nvidia vom Grafikkartenhersteller zum KI-Weltmarktführer geformt hat, fehlt dem Konzern aus Sicht vieler Investoren das Gesicht.
Der Kurs bleibt trotzdem weit entfernt von alten Höhen. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 243,37 US-Dollar liegt die Nvidia-Aktie selbst nach der Erholung rund 44 % im Minus – am Freitagsschluss waren es rund 48 %. Der Börsenwert schrumpfte nach Angaben von AOL von 4,19 Billionen Dollar am 11. November auf zuletzt rund 3 Billionen Dollar.
Der Machtkampf
Was ist bei Nvidia mit Jensen Huang passiert?
Am 12. November gab Nvidia laut einer bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Mitteilung bekannt, dass Huang mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef abtritt. Interimsweise führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen, neuer Verwaltungsratschef ist Harvey Jones. Einen Grund nennt die Pflichtmitteilung nicht.
Nach Medienberichten ging es um persönliches Fehlverhalten und mangelnde Offenheit gegenüber dem Gremium; der neue Chef sprach von „personal conduct“. Huang entschuldigte sich und erklärte auf X, er habe schwere Fehler gemacht, kooperiere und würde eine Rückkehr als Ehre empfinden. Das Board hat einer Rückholung Berichten zufolge bislang eine Absage erteilt.
Dazu kommt Druck von außen. Finanzminister Scott Bessent warf Nvidia vor, Chips wissentlich nach China geliefert zu haben, und fordert nach Berichten einen externen Nachfolger. Die SEC prüft laut Wall Street Journal mögliche irreführende Offenlegungen; weitere Ermittlungen und Anhörungen im Kongress sind angekündigt.
Die Zahlen
Wie gut ist das Geschäft der Nvidia-Aktie wirklich?
Das Verrückte an der Krise: Das operative Geschäft läuft wie nie. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete Nvidia am 17. November einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 % zum Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei. Für das vierte Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 %.
|Kennzahl
|Ergebnis
|Erwartung
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|109,1 Mrd. USD
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|–
|Bereinigtes EPS
|2,68 USD
|2,47 USD
|Bruttomarge
|74,9 %
|–
|Ausblick Q4-Umsatz
|rund 130 Mrd. USD
|–
Q4-Ausblick ohne China-Rechenzentrumsgeschäft.
Quelle: Nvidia Newsroom, 17.11.2026; Erwartung laut Yahoo Finance
Trotz übertroffener Erwartungen fiel die Aktie nach den Zahlen – die Sorgen um die Führung und die KI-Ausgaben überlagerten alles. Die Bewertung ist damit auf ein ungewohnt niedriges Niveau gerutscht: Nach Berechnungen von Motley Fool liegt das Papier bei etwa dem 7,5-Fachen des für das Geschäftsjahr 2028 erwarteten bereinigten Gewinns je Aktie.
Analystenstimmen
Was sagen Analysten zur Nvidia-Aktie und zum Kursziel?
Die Wall Street sieht trotz der Turbulenzen überwiegend Spielraum, auch wenn die Ziele zuletzt gekappt wurden. Die Einschätzungen stammen von Dritten, nicht von aktiencheck.de.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Wells Fargo
|Buy
|250 USD
|Piper Sandler
|Buy
|230 USD
|UBS
|Buy
|220 USD
|Evercore ISI
|Hold
|184 USD
Kursziele und Einstufungen laut TipRanks bzw. Yahoo Finance; Stand Mitte/Ende November 2026.
Quelle: TipRanks, Yahoo Finance
Termine
Was kommt für die Nvidia-Aktie als Nächstes?
25. November
Laut Fool setzt Finanzminister Bessent Nvidia eine Frist für Antworten zu Exportumgehung und Shell-Firmen.
1. bis 3. Dezember
Nach Berichten sind Kongressanhörungen und Gespräche geplant, unter anderem mit Huang selbst.
10. Dezember
Für diesen Tag ist laut Berichten eine weitere Kongressanhörung angesetzt.
FAQ zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie am Freitag so stark gefallen? Die Aktie verlor 14,01 % und schloss bei 125,53 US-Dollar, getrieben von der Führungskrise, den Untersuchungen und dem breiten Ausverkauf bei KI-Werten.
Wer führt Nvidia derzeit? Interimsweise Finanzchefin Colette Kress; eine dauerhafte Nachfolge ist offen.
Was ist das Kursziel der Analysten für die Nvidia-Aktie? Laut TipRanks reichen die genannten Ziele von 184 USD (Evercore ISI, Hold) bis 250 USD (Wells Fargo, Buy).
Wie hoch ist die Bewertung der Nvidia-Aktie? Nach Berechnungen von Motley Fool liegt sie beim etwa 7,5-Fachen des für das Geschäftsjahr 2028 erwarteten bereinigten Gewinns je Aktie.
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