Die Vorbörse zeigt am Montag ein Plus von rund 8,7 %, zeitweise fast 10 %, wie AOL unter Berufung auf Marktdaten berichtet. Der Rückenwind kommt von der Politik: Trump hatte Huang bereits Ende voriger Woche eine „zweite Chance“ in Aussicht gestellt und hofft nach Berichten nun öffentlich auf eine Wiedereinstellung. Dahinter steht eine einfache Rechnung der Märkte: Ohne den Mann, der Nvidia vom Grafikkartenhersteller zum KI-Weltmarktführer geformt hat, fehlt dem Konzern aus Sicht vieler Investoren das Gesicht.

Der Kurs bleibt trotzdem weit entfernt von alten Höhen. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 243,37 US-Dollar liegt die Nvidia-Aktie selbst nach der Erholung rund 44 % im Minus – am Freitagsschluss waren es rund 48 %. Der Börsenwert schrumpfte nach Angaben von AOL von 4,19 Billionen Dollar am 11. November auf zuletzt rund 3 Billionen Dollar.