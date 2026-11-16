Nvidia-Aktie: Trump hätte „nichts dagegen“, wenn Jensen Huang zurückkehrt – kommt jetzt das Comeback des Jahres?

Was hat Trump über Jensen Huang gesagt?

Trump sagte am 16. November, er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef. Huang habe eine große Lektion gelernt und die nationale Sicherheit nicht gefährdet.

Wer führt Nvidia derzeit?

Finanzchefin Colette Kress ist Interimschefin. Der Verwaltungsrat unter Harvey Jones sucht intern und extern nach einer dauerhaften Lösung.

Wer unterstützt Huangs Rückkehr?

Eine Petition mit fast 180.000 Unterschriften, darunter Elon Musk und nach Angaben der Organisatoren mehr als 5.000 Nvidia-Mitarbeiter. Die Investoren Brad Gerstner und Gavin Baker fordern, eine Rückkehr offenzuhalten.