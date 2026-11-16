Es ist ein Satz, der die Machtverhältnisse rund um den wertvollsten Chipkonzern der Welt verschieben könnte. „Ich hätte nichts dagegen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag vor seinem Abflug nach Asien auf die Frage, ob Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehren sollte. Der Gründer habe „eine große Lektion gelernt“. Vier Tage nach Huangs Rücktritt als Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats bekommt die Debatte um ein Comeback damit Rückenwind aus dem Weißen Haus. Für die Nvidia-Aktie, die am Tag vor den Quartalszahlen erneut unter Druck steht, ist das eine neue Wendung in einem Krimi, der seit einer Woche die gesamte KI-Börse in Atem hält.
Nvidia-Aktie: Trump hätte „nichts dagegen“, wenn Jensen Huang zurückkehrt – kommt jetzt das Comeback des Jahres?
Vier Tage nach dem Rücktritt des Nvidia-Gründers stellt sich US-Präsident Donald Trump hinter eine mögliche Rückkehr von Jensen Huang. Eine Petition mit fast 180.000 Unterschriften, Elon Musk, Großinvestoren und Tausende Nvidia-Mitarbeiter drängen den Verwaltungsrat. Doch Finanzminister Bessent will einen Chef von außen. Die große Top-Story: was Trump gesagt hat, wer für und gegen Huang kämpft und was das Machtspiel für die Nvidia-Aktie bedeutet.
Die Worte des Präsidenten
Trump verteidigt Huang – und will China nicht beleidigen
Trump nahm Huang ausdrücklich gegen den Vorwurf in Schutz, die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Der frühere Nvidia-Chef habe nach China ohnehin nur Chips verkaufen dürfen, die „eher veraltet“ gewesen seien. Zur Frau, mit der Huang eine Affäre gehabt haben soll und die US-Geheimdienste für eine chinesische Agentin halten, sagte Trump: „Ich weiß nicht, ob sie eine chinesische Spionin ist.“ Den früheren Apple-Chef Tim Cook, den er vergangene Woche selbst als Nachfolger ins Spiel gebracht hatte, nannte er erneut – fügte aber hinzu, dass auch eine Wiedereinsetzung Huangs für ihn in Ordnung wäre. Und mit Blick auf seine Reise nach China mahnte er, man wolle China „nicht beleidigen, kurz bevor man dort ankommt“.
Ich hätte nichts dagegen. Ich glaube, er hat eine große Lektion gelernt.
Die Bewegung
Musk, Investoren, Mitarbeiter: die Front für Huang wächst
Trump ist nicht allein. Die Online-Petition „Stand with Jensen“ hat inzwischen fast 180.000 Unterschriften gesammelt. Elon Musk schrieb auf X, er unterzeichne ebenfalls. Nach Angaben der Organisatoren sind darunter mehr als 5.000 aktuelle Nvidia-Mitarbeiter. Zwei bekannte Großinvestoren, Brad Gerstner von Altimeter Capital und Gavin Baker von Atreides Management, forderten den Verwaltungsrat in einem Brief auf, sich bei der Suche nach einem neuen Chef Zeit zu lassen und eine Rückkehr Huangs nicht auszuschließen. Die Petition verlangt, Huang wieder einzusetzen, solange eine unabhängige Untersuchung die Fakten klärt. Der Verwaltungsrat hat darauf bisher nicht öffentlich reagiert.
Die Gegenseite
Bessent will einen Neuanfang von außen
Ganz anders sieht es US-Finanzminister Scott Bessent. Er hatte am Wochenende gefordert, Nvidia brauche einen umfassenden Umbau und solle seinen nächsten Chef außerhalb des Unternehmens suchen. Bessent verlangt zudem binnen zehn Tagen Antworten dazu, wie Nvidia die Exportbeschränkungen nach China einhält. Der Verwaltungsrat unter dem Vorsitzenden Harvey Jones lässt die Vorgänge unabhängig untersuchen, darunter die Frage, ob es sich um eine gezielte Aktion eines ausländischen Geheimdienstes handelte. Bis zur Klärung führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen als Interimschefin.
Das große Bild
Wem gehört Nvidia: Aktionären, Gründer oder Washington?
Die Huang-Frage ist längst mehr als eine Personalie. Sie ist ein Lehrstück darüber, wie politisch die KI-Industrie geworden ist.
Nvidia ist das Rückgrat des weltweiten KI-Booms und zugleich ein Instrument der US-Industrie- und Sicherheitspolitik. Dass sich der Präsident und sein Finanzminister öffentlich widersprechen, wer den Konzern führen soll, zeigt, wie sehr Washington die Chipindustrie als strategisches Gut betrachtet. Am selben Tag verschärfte das US-Handelsministerium die Regeln für den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland. Für den Verwaltungsrat ist die Lage heikel: Holt er Huang zurück, riskiert er den Vorwurf, Governance-Fragen der Popularität zu opfern. Holt er einen externen Chef, riskiert er den Unmut von Mitarbeitern, Kunden und einem Teil der Aktionäre.
Die Nvidia-Aktie spiegelt diese Unsicherheit. Am Montag notierte sie im frühen US-Handel bei rund 160 Dollar, etwa 8 Prozent unter dem letzten Schlusskurs vor Huangs Rücktritt. Der Börsenwert ist unter die Marke von vier Billionen Dollar gefallen, die Aktie hat die längste wöchentliche Verlustserie seit 2012 hinter sich. Für Anleger heißt das: Neben den Quartalszahlen wird die Führungsfrage zum zweiten großen Kurstreiber der kommenden Wochen.
Szenario 1: Huang kehrt zurück
Die Unsicherheit über die Führung wäre auf einen Schlag beendet. Kurzfristig könnte das die Nvidia-Aktie stützen, offen bliebe aber die Frage nach Kontrolle und Governance.
Szenario 2: Externer Neuanfang
Ein Chef von außen würde Washington beruhigen, könnte aber Mitarbeiter und Kunden verunsichern. Der Markt dürfte genau prüfen, ob Strategie und Innovationstempo erhalten bleiben.
Szenario 3: Lange Hängepartie
Bleibt die Nachfolge über Monate offen, dürfte der Führungsabschlag auf der Aktie bestehen bleiben – selbst bei starken Zahlen.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und Jensen Huang
Was hat Trump über Jensen Huang gesagt?
Trump sagte am 16. November, er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef. Huang habe eine große Lektion gelernt und die nationale Sicherheit nicht gefährdet.
Wer führt Nvidia derzeit?
Finanzchefin Colette Kress ist Interimschefin. Der Verwaltungsrat unter Harvey Jones sucht intern und extern nach einer dauerhaften Lösung.
Wer unterstützt Huangs Rückkehr?
Eine Petition mit fast 180.000 Unterschriften, darunter Elon Musk und nach Angaben der Organisatoren mehr als 5.000 Nvidia-Mitarbeiter. Die Investoren Brad Gerstner und Gavin Baker fordern, eine Rückkehr offenzuhalten.
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