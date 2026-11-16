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Nvidia-Aktie: TD-Cowen-Analyst Joshua Buchalter bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt von 275 auf 200 Dollar

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

TD Cowen kappt das Kursziel für die Nvidia-Aktie um 75 Dollar auf 200 Dollar, hält aber an „Buy“ fest. Analyst Joshua Buchalter begründet den Schritt mit dem Rücktritt von Jensen Huang – nicht mit dem Geschäft. Am Dienstag folgen die Quartalszahlen.

Das Voyager-Gebäude im NVIDIA-Hauptquartier in Santa Clara, Kalifornien, mit NVIDIA-Schriftzug an der Fassade
Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild „NVIDIA Voyager“, NVIDIA Newsroom, nvidianews.nvidia.com)
Rating von TD Cowen (bestätigt)
Buy
Neues Kursziel (zuvor 275 Dollar)
200 $
Letzter Kurs laut Investing.com
162,85 $
Kurspotenzial zum neuen Kursziel
+22,8 %

Steckbrief

Unternehmen
NVIDIA Corporation
Handelssymbol
NVDA (Nasdaq)
ISIN
US67066G1040
Analyst
Joshua Buchalter
Bank
TD Cowen
Rating
Buy (unverändert)
Kursziel
200 Dollar (zuvor 275 Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com vor US-Handelsstart

Der Rücktritt von Jensen Huang hinterlässt Spuren in den Modellen der Analysten. TD Cowen hat das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 275 auf 200 Dollar gesenkt – ein Abschlag von 75 Dollar oder gut 27 Prozent. Analyst Joshua Buchalter bleibt aber bei seiner Einstufung „Buy“. Ausgehend vom zuletzt genannten Kurs von 162,85 Dollar sieht TD Cowen für die Nvidia-Aktie damit weiterhin rund 23 Prozent Luft nach oben.

Analysten-Update

Kein Geschäftsproblem – sondern ein Führungsproblem

Die Begründung von TD Cowen ist bemerkenswert: Buchalter rechnet nicht mit Folgen für Geschäft, Finanzen oder Nachfrage. Der Kursziel-Schnitt ist allein eine Reaktion auf die Unsicherheit an der Spitze.

Laut Investing.com nennt TD Cowen den Rücktritt des bisherigen Vorstandschefs Jensen Huang als Hauptgrund für die Senkung. Die soliden Fundamentaldaten dürften vorerst vom Führungswechsel überlagert werden. Weil es keinen offensichtlichen Nachfolger gebe und Huang als KI-Visionär gelte, werde das Thema auf der Nvidia-Aktie lasten, bis es gelöst sei.

  1. Keine Folgen fürs Geschäft erwartet

    TD Cowen sieht keine Auswirkungen auf die kurz- und mittelfristigen Finanzzahlen oder die Produktnachfrage.

  2. Bewertung weiter günstig

    Gemessen an der Marktstellung erscheint Nvidia dem Analysten unterbewertet – die Bewertung habe für die Aktie aber schon länger keine Rolle gespielt.

  3. Die Geschichte entscheidet

    Die Nvidia-Aktie werde von der Erzählung getrieben; eine positive Erzählung sei schwer vorstellbar, solange kein dauerhafter CEO benannt ist.

  4. Fokus auf den Call

    Anleger dürften auf Änderungen der strategischen oder operativen Richtung, das gesuchte Profil für den neuen Chef und Aussagen zu Zulieferern, Partnern und Kunden achten.

TD Cowen zur Nvidia-Aktie: alt vs. neu
AngabeBisherNeu
RatingBuyBuy
Kursziel275 Dollar200 Dollar
Kurspotenzial (Basis 162,85 $)+68,9 %+22,8 %

Quelle: Investing.com, TokenPost (16.11.2026)

Die Kursziel-Welle nach dem Huang-Schock

TD Cowen steht mit der Senkung nicht allein. Laut Investing.com haben in den vergangenen Tagen mehrere Häuser ihre Ziele für die Nvidia-Aktie zurückgenommen: UBS senkte von 300 auf 240 Dollar und verwies auf mögliche Einbußen von bis zu 10 Prozent beim Umsatz 2028 durch neue regionale Verkaufsbeschränkungen. Mizuho ging von 250 auf 220 Dollar und nannte Führungswechsel und China-Risiken. CLSA stufte von „High-Conviction Outperform“ auf „Outperform“ ab und kappte das Ziel von 425 auf 255 Dollar. KeyBanc bleibt bei „Sector Weight“ mit 155 Dollar.

Die Nvidia-Aktie hat laut Investing.com binnen einer Woche fast 9 Prozent und binnen sechs Monaten rund 28 Prozent verloren.

Jüngste Kursziele für die Nvidia-Aktie
HausRatingKursziel
TD CowenBuy200 $ (zuvor 275 $)
CLSAOutperform255 $ (zuvor 425 $)
UBS240 $ (zuvor 300 $)
Mizuho220 $ (zuvor 250 $)
KeyBancSector Weight155 $

Quelle: Investing.com, 16.11.2026

Termin

Quartalszahlen am Dienstag als nächste Bewährungsprobe

Nvidia legt am Dienstag, 17. November 2026, die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. TD Cowen erwartet, dass das Unternehmen die Führungsfrage in der Telefonkonferenz anspricht. Für die Nvidia-Aktie dürfte der Ausblick zur Nachfolge mindestens so wichtig werden wie die Zahlen selbst.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Cowen (TD Securities), Analyst Joshua Buchalter. Die Originalstudie ist nicht öffentlich; die früheste belegte Veröffentlichung datiert vom 16.11.2026, 12:55 Uhr UTC (TokenPost). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 200 Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: tdsecurities.com/ca/en/legal. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 200,00 USD.

Quelle
Empfehlung von TD Cowen (Analyst Joshua Buchalter) vom 16.11.2026, 13:55 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:37 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:37 MEZ

Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Joshua Buchalter).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.