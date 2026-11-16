Der Rücktritt von Jensen Huang hinterlässt Spuren in den Modellen der Analysten. TD Cowen hat das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 275 auf 200 Dollar gesenkt – ein Abschlag von 75 Dollar oder gut 27 Prozent. Analyst Joshua Buchalter bleibt aber bei seiner Einstufung „Buy“. Ausgehend vom zuletzt genannten Kurs von 162,85 Dollar sieht TD Cowen für die Nvidia-Aktie damit weiterhin rund 23 Prozent Luft nach oben.
Nvidia-Aktie: TD-Cowen-Analyst Joshua Buchalter bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt von 275 auf 200 Dollar
TD Cowen kappt das Kursziel für die Nvidia-Aktie um 75 Dollar auf 200 Dollar, hält aber an „Buy“ fest. Analyst Joshua Buchalter begründet den Schritt mit dem Rücktritt von Jensen Huang – nicht mit dem Geschäft. Am Dienstag folgen die Quartalszahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Analyst
- Joshua Buchalter
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (unverändert)
- Kursziel
- 200 Dollar (zuvor 275 Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com vor US-Handelsstart
Analysten-Update
Kein Geschäftsproblem – sondern ein Führungsproblem
Die Begründung von TD Cowen ist bemerkenswert: Buchalter rechnet nicht mit Folgen für Geschäft, Finanzen oder Nachfrage. Der Kursziel-Schnitt ist allein eine Reaktion auf die Unsicherheit an der Spitze.
Laut Investing.com nennt TD Cowen den Rücktritt des bisherigen Vorstandschefs Jensen Huang als Hauptgrund für die Senkung. Die soliden Fundamentaldaten dürften vorerst vom Führungswechsel überlagert werden. Weil es keinen offensichtlichen Nachfolger gebe und Huang als KI-Visionär gelte, werde das Thema auf der Nvidia-Aktie lasten, bis es gelöst sei.
Keine Folgen fürs Geschäft erwartet
TD Cowen sieht keine Auswirkungen auf die kurz- und mittelfristigen Finanzzahlen oder die Produktnachfrage.
Bewertung weiter günstig
Gemessen an der Marktstellung erscheint Nvidia dem Analysten unterbewertet – die Bewertung habe für die Aktie aber schon länger keine Rolle gespielt.
Die Geschichte entscheidet
Die Nvidia-Aktie werde von der Erzählung getrieben; eine positive Erzählung sei schwer vorstellbar, solange kein dauerhafter CEO benannt ist.
Fokus auf den Call
Anleger dürften auf Änderungen der strategischen oder operativen Richtung, das gesuchte Profil für den neuen Chef und Aussagen zu Zulieferern, Partnern und Kunden achten.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Buy
|Kursziel
|275 Dollar
|200 Dollar
|Kurspotenzial (Basis 162,85 $)
|+68,9 %
|+22,8 %
Quelle: Investing.com, TokenPost (16.11.2026)
Die Kursziel-Welle nach dem Huang-Schock
TD Cowen steht mit der Senkung nicht allein. Laut Investing.com haben in den vergangenen Tagen mehrere Häuser ihre Ziele für die Nvidia-Aktie zurückgenommen: UBS senkte von 300 auf 240 Dollar und verwies auf mögliche Einbußen von bis zu 10 Prozent beim Umsatz 2028 durch neue regionale Verkaufsbeschränkungen. Mizuho ging von 250 auf 220 Dollar und nannte Führungswechsel und China-Risiken. CLSA stufte von „High-Conviction Outperform“ auf „Outperform“ ab und kappte das Ziel von 425 auf 255 Dollar. KeyBanc bleibt bei „Sector Weight“ mit 155 Dollar.
Die Nvidia-Aktie hat laut Investing.com binnen einer Woche fast 9 Prozent und binnen sechs Monaten rund 28 Prozent verloren.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|TD Cowen
|Buy
|200 $ (zuvor 275 $)
|CLSA
|Outperform
|255 $ (zuvor 425 $)
|UBS
|–
|240 $ (zuvor 300 $)
|Mizuho
|–
|220 $ (zuvor 250 $)
|KeyBanc
|Sector Weight
|155 $
Quelle: Investing.com, 16.11.2026
Termin
Quartalszahlen am Dienstag als nächste Bewährungsprobe
Nvidia legt am Dienstag, 17. November 2026, die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. TD Cowen erwartet, dass das Unternehmen die Führungsfrage in der Telefonkonferenz anspricht. Für die Nvidia-Aktie dürfte der Ausblick zur Nachfolge mindestens so wichtig werden wie die Zahlen selbst.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Cowen (TD Securities), Analyst Joshua Buchalter. Die Originalstudie ist nicht öffentlich; die früheste belegte Veröffentlichung datiert vom 16.11.2026, 12:55 Uhr UTC (TokenPost). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 200 Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: tdsecurities.com/ca/en/legal. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Analyst Joshua Buchalter) vom 16.11.2026, 13:55 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:37 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Joshua Buchalter).
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