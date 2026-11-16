Nvidia-Aktie: TD-Cowen-Analyst Joshua Buchalter bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt von 275 auf 200 Dollar

TD Cowen steht mit der Senkung nicht allein. Laut Investing.com haben in den vergangenen Tagen mehrere Häuser ihre Ziele für die Nvidia-Aktie zurückgenommen: UBS senkte von 300 auf 240 Dollar und verwies auf mögliche Einbußen von bis zu 10 Prozent beim Umsatz 2028 durch neue regionale Verkaufsbeschränkungen. Mizuho ging von 250 auf 220 Dollar und nannte Führungswechsel und China-Risiken. CLSA stufte von „High-Conviction Outperform“ auf „Outperform“ ab und kappte das Ziel von 425 auf 255 Dollar. KeyBanc bleibt bei „Sector Weight“ mit 155 Dollar.

Die Nvidia-Aktie hat laut Investing.com binnen einer Woche fast 9 Prozent und binnen sechs Monaten rund 28 Prozent verloren.