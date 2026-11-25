Nach einem Bericht von Motley Fool sind die Kosten, mit denen sich Investoren gegen Zahlungsausfälle von Unternehmen aus dem KI-Sektor absichern, am Mittwoch auf Rekordstände gestiegen. Betroffen sind einige der größten Abnehmer von Nvidia-Chips, die den Ausbau ihrer Rechenzentren mit Krediten finanzieren. Für Nvidia ist das eine indirekte Belastung: Wenn Gläubiger an der Finanzkraft der Kunden zweifeln, steht auch deren Bestellvolumen infrage.

Hinzu kamen die Themen, die den gesamten Markt bewegten. Die US-Inflation stieg auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,3 Prozent. Die US-Regierung schlug neue Zölle auf Einfuhren aus 14 Handelspartnern vor. Und die Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Exportregeln für Chips dauern an.