Am Montag feierte die Börse die Rückkehr des Gründers. Am Mittwochabend ist von der Euphorie ein gutes Stück verflogen. Die Nvidia Aktie schloss 3,91 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar. Am Vormittag war der Kurs bis auf 141,17 Dollar gefallen, bevor Käufer zugriffen. Seit dem Montagsschluss bei 165,05 Dollar hat das Papier knapp 10 Prozent verloren. Neu ist der Grund, der Anleger beunruhigt: Es geht nicht mehr nur um Bewertungen, sondern um die Zahlungsfähigkeit der Kunden.
Nvidia Aktie zum Tagesschluss: Von 165 auf 149 Dollar in zwei Tagen – jetzt zweifelt der Kreditmarkt an den KI-Kunden
Die Nvidia Aktie schließt am Mittwoch 3,91 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar, nach einem Tagestief bei 141 Dollar. Vom Kurssprung nach der Rückkehr von Jensen Huang sind noch rund 60 Prozent übrig. Was den Chipkonzern am letzten vollen Handelstag vor Thanksgiving belastet hat.
Der neue Belastungsfaktor
Die Schulden der Abnehmer werden zum Thema
Nach einem Bericht von Motley Fool sind die Kosten, mit denen sich Investoren gegen Zahlungsausfälle von Unternehmen aus dem KI-Sektor absichern, am Mittwoch auf Rekordstände gestiegen. Betroffen sind einige der größten Abnehmer von Nvidia-Chips, die den Ausbau ihrer Rechenzentren mit Krediten finanzieren. Für Nvidia ist das eine indirekte Belastung: Wenn Gläubiger an der Finanzkraft der Kunden zweifeln, steht auch deren Bestellvolumen infrage.
Hinzu kamen die Themen, die den gesamten Markt bewegten. Die US-Inflation stieg auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,3 Prozent. Die US-Regierung schlug neue Zölle auf Einfuhren aus 14 Handelspartnern vor. Und die Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Exportregeln für Chips dauern an.
Die Einordnung
Der Markt erholt sich, Nvidia nur halb
Bemerkenswert ist der Vergleich mit dem Gesamtmarkt. Der Nasdaq 100 lag zeitweise mehr als 4 Prozent im Minus und schloss nur 0,65 Prozent tiefer. Der Dow Jones holte einen Rückstand von rund 1.100 Punkten vollständig auf. Die Nvidia Aktie erholte sich vom Tagestief um knapp 6 Prozent, blieb aber deutlich hinter den Indizes zurück.
In Zahlen: Am Freitag vergangener Woche hatte die Aktie bei 125,53 Dollar geschlossen, am Montag sprang sie auf 165,05 Dollar. Von diesem Gewinn hat sie in zwei Tagen rund 40 Prozent wieder abgegeben. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.
Bei der Nvidia Aktie hat sich die Frage verschoben. Bisher lautete sie: Wie viele Chips kann der Konzern liefern? Jetzt lautet sie: Wer bezahlt sie?
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie hat die Nvidia Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,91 Prozent. Das Tagestief lag bei 141,17 Dollar.
Warum ist die Nvidia Aktie gefallen?
Die Absicherung von Schulden großer KI-Unternehmen wurde deutlich teurer. Dazu kamen höhere Inflationsdaten, neue Zollpläne und laufende Ermittlungen zu Exportregeln.
Wann wird die Nvidia Aktie wieder gehandelt?
Am Donnerstag ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag endet der Handel vorzeitig um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.