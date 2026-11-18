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NVIDIA Aktie: Starker Start in Zukunft ohne Huang

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 09:02 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

NVIDIA übertrifft mit 115,8 Mrd. USD Umsatz die Erwartungen und stellt für das vierte Quartal 130 Mrd. USD in Aussicht.

Bild: Jose G. Ortega Castro / Unsplash

Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) unter die Lupe. NVIDIA habe gestern die ersten Quartalszahlen seit dem Abgang von Jensen Huang präsentiert. In der dritten Geschäftsperiode 2027 habe das Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg von 103% auf USD 115,8 Mrd. verzeichnet und damit einmal mehr über den Konsensschätzungen in Höhe von USD 109,1 Mrd. gelegen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe erneut mit einem Zuwachs von 111% auf USD 2,68 überzeugt. Entsprechende Erwartungen der Analyst:innen hätten sich im Durchschnitt auf lediglich USD 2,48 belaufen. Die Bruttomarge habe sich im Jahresvergleich von 73,5% auf 74,9% verbessert, während die Markterwartungen im Vorfeld nur 74,1% vorgesehen hätten. Der mit Abstand größte und wichtigste Bereich Data Center habe sich mit einem Umsatzplus von 110% auf USD 107,6 Mrd. somit ebenfalls deutlich besser entwickelt, als von Analyst:innen mit USD 101,0 Mrd. erwartet worden sei. Im Fokus der gestrigen Präsentation hätten neben den jüngsten Geschäftszahlen jedoch vor allem die Kommentare zur Zukunft ohne den langjährigen CEO Jensen Huang gestanden. Diesbezüglich habe die neue Führungsebene unter der Leitung von Interims-CEO Colette Kress klargestellt, dass es keine in manchen Kreisen spekulierte Rückkehr Huangs geben werde und sich das Unternehmen auch ohne ihn erfolgreich weiterentwickeln könne. Außerdem habe man beteuert, dass Geschäftspartner und Lieferanten weiterhin hinter NVIDIA stehen würden. Ausblick: NVIDIA prognostiziere für das angelaufene vierte Geschäftsquartal 2027 einen Umsatz von USD 130 Mrd. plus/minus 3%, während Analyst:innen bisher lediglich USD 125,3 Mrd. geschätzt hätten. Die Bruttomarge solle in einer Spanne zwischen 71,0% und 72,0% liegen. Im nachbörslichen Handel sei die Aktie zwischenzeitlich um rund 4% gestiegen. Die letzte Empfehlung für die Aktie von NVIDIA lautete KAUF, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: 7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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