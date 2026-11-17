UBS senkt in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 300 USD auf 240 USD und bestätigt das Rating "buy" für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Die Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 154,77 USD, ein Rückgang von 1,37 USD beziehungsweise 0,88%. Trotz der deutlichen Kurszielkürzung bleibt die Schweizer Großbank damit bei ihrer Kaufempfehlung.
NVIDIA Aktie: Starke Nachfrage, neue Risiken – UBS kürzt Prognosen für 2028
UBS senkt das NVIDIA-Kursziel auf 240 USD und kürzt die Prognosen für 2028, hält trotz Export- und Rechenzentrumsrisiken aber an "buy" fest.
Die Einschätzung verbinde kurzfristige Zuversicht mit vorsichtigeren Erwartungen für 2028. NVIDIA dürfte nach Ansicht von UBS die kurzfristigen Umsatzschätzungen übertreffen und an seiner Produkt-Roadmap festhalten. Mögliche Exportbeschränkungen und Verzögerungen bei Rechenzentren würden jedoch die längerfristigen Prognosen belasten.
Kursziel 240 USD: 20% niedriger, aber deutlich über dem Aktienkurs
Die Anpassung falle erheblich aus: UBS reduziere das bisherige Kursziel um 60 USD beziehungsweise 20%. Gegenüber dem angegebenen Aktienkurs von 154,77 USD verbleibe dennoch ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 55,1%.
Mit dem Kursziel 240 USD und dem unveränderten Rating "buy" sehe UBS somit weiterhin Chancen. Eine Herabstufung der grundsätzlichen Empfehlung sei mit der neuen NVIDIA-Aktienanalyse nicht verbunden.
Der große Abstand zum Aktienkurs dürfe allerdings nicht als garantierte Rendite verstanden werden. Er beschreibe den Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs und einer Analystenzielmarke, deren Erreichen von der weiteren Entwicklung abhänge.
Kurzfristig erwartet UBS positive Umsatzüberraschungen
Auf kurze Sicht bleibe das Analystenhaus optimistisch. NVIDIA dürfte die Umsatzschätzungen übertreffen, während die Nachfrage weiterhin stark sei.
Auch bei der Produktentwicklung erwarte UBS Kontinuität: Das Unternehmen dürfte seine Produkt-Roadmap beibehalten. Die Kurzmeldung signalisiere damit keine von UBS erwartete Abkehr von den vorgesehenen technologischen Entwicklungsschritten.
Konkrete neue Umsatzwerte oder Angaben zum Umfang einer möglichen positiven Überraschung enthalte die vorliegende Meldung nicht. Die NVIDIA-Aktienanalyse liefere somit eine positive Richtung für die kurzfristige Geschäftsentwicklung, ohne diese näher zu beziffern.
2028: Umsatz- und Gewinnschätzungen sinken um 10%
Deutlich vorsichtiger werde UBS beim Blick auf 2028. Die Bank senke ihre Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie um jeweils 10%.
Dabei handle es sich um eine Reduzierung gegenüber den bisherigen Prognosen. Daraus lasse sich kein erwarteter Rückgang von Umsatz oder Gewinn um 10% gegenüber dem Vorjahr ableiten. Absolute Prognosewerte nenne die vorliegende Zusammenfassung nicht.
Die Unterscheidung sei für Anleger entscheidend: UBS rechne für 2028 mit weniger Geschäft und Gewinn je Aktie als bislang unterstellt, halte aber gleichzeitig an der Einschätzung einer starken Nachfrage fest.
Die NVIDIA-Aktienanalyse beschreibe deshalb vor allem höhere Risiken bei der Umsetzung des vorhandenen Geschäftspotenzials.
Exportbeschränkungen könnten den Marktzugang erschweren
Als einen Grund für die vorsichtigeren Schätzungen führe UBS mögliche Exportbeschränkungen an. Solche Einschränkungen könnten begrenzen, in welchem Umfang NVIDIA bestimmte Kunden oder Märkte bedienen dürfe.
Welche konkreten Länder, Produkte oder regulatorischen Maßnahmen UBS dabei berücksichtige, gehe aus der Kurzmeldung nicht hervor. Ebenso wenig werde ein einzelner Umsatzverlust beziffert.
Die Formulierung betreffe ein mögliches Risiko. Sie bestätige keine neue, bereits beschlossene Exportmaßnahme. Für die Bewertung bleibe der Punkt dennoch relevant: Starke Nachfrage könne sich nur dann vollständig in Umsatz übersetzen, wenn die entsprechenden Lieferungen auch möglich seien.
Verzögerungen bei Rechenzentren als zweiter Unsicherheitsfaktor
Daneben verweise UBS auf Verzögerungen bei Rechenzentren. Solche Verzögerungen könnten den Zeitpunkt beeinflussen, zu dem geplante Infrastruktur tatsächlich eingesetzt werden könne und daraus Geschäft entstehe.
Die vorliegende Meldung erläutere weder konkrete Projekte noch die Ursachen oder die Dauer der Verzögerungen. Aussagen über bestimmte Bauprobleme, Stromengpässe oder einzelne Kunden ließen sich daraus nicht ableiten.
Der Zusammenhang sei jedoch nachvollziehbar: Selbst bei weiterhin hohem Bedarf könne sich die Realisierung von Investitionen verschieben. Für Anleger komme es daher darauf an, zwischen Nachfrage und deren zeitlicher Umsetzung zu unterscheiden.
Genau diese Spannung präge das Kursziel 240 USD und das Rating "buy": UBS bleibe hinsichtlich der Nachfrage zuversichtlich, setze für die längerfristige Geschäftsentwicklung aber vorsichtigere Annahmen an.
Was für die Aktie jetzt zählt
Eine Chance liege darin, dass NVIDIA die kurzfristigen Umsatzschätzungen tatsächlich übertreffe und die erwartete Kontinuität bei der Produkt-Roadmap bestätige. Dies könnte die positive Einschätzung von UBS stützen.
Auf der Risikoseite stünden mögliche Einschränkungen des Marktzugangs und Verzögerungen beim Ausbau der benötigten Infrastruktur. Sollten diese Belastungen stärker ausfallen als angenommen, könnten auch die reduzierten Prognosen erneut unter Druck geraten.
Umgekehrt könnte eine günstigere Entwicklung dieser Faktoren die längerfristigen Aussichten verbessern. Die Kurzmeldung liefere allerdings keinen Zeitplan dafür, wann sich die Unsicherheiten auflösen könnten.
Die NVIDIA-Aktienanalyse von UBS bleibe damit positiv, aber deutlich vorsichtiger als zuvor. Das Kursziel 240 USD und das Rating "buy" würden anhaltendes Vertrauen in die Geschäftsperspektive ausdrücken, während die um 10% gesenkten Schätzungen für 2028 die Grenzen dieses Optimismus sichtbar machten.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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