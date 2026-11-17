UBS senkt in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 300 USD auf 240 USD und bestätigt das Rating "buy" für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Die Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 154,77 USD, ein Rückgang von 1,37 USD beziehungsweise 0,88%. Trotz der deutlichen Kurszielkürzung bleibt die Schweizer Großbank damit bei ihrer Kaufempfehlung.