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NVIDIA Aktie springt nach Quartalszahlen - der Ausblick macht Mut

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 10:38 2 Min.

NVIDIA springt nach den Zahlen vorbörslich um 3,43 Prozent – bis zum Kursziel von Goldman Sachs bleiben weitere 36,8 Prozent Luft.

Bild: NVIDIA (Unternehmenswebsite)

James Schneider bestätigt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse für Goldman Sachs nach dem Quartalsbericht das Rating "buy" und das Kursziel von 220 US-Dollar für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Am 17. November habe die Aktie den regulären Nasdaq-Handel um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 155,46 US-Dollar beendet, mit einem Minus von 0,68 US-Dollar oder 0,44 Prozent. Nach den Zahlen habe der Kurs gedreht: Am 18. November um 4:28 Uhr New Yorker Zeit sei die Aktie vorbörslich auf 160,80 US-Dollar gesprungen – ein Plus von 5,34 US-Dollar oder 3,43 Prozent. Was James Schneider am Ausblick überzeugt NVIDIA habe den Quartalsumsatz binnen eines Jahres mehr als verdoppelt und 115,8 Milliarden US-Dollar erlöst. Für James Schneider zähle nach dem Zahlensprung vor allem der Blick nach vorn. Trotz der anhaltenden Unsicherheit habe der KI-Konzern einen starken Ausblick vorgelegt. Die Signale aus dem Quartalsbericht dürften das Vertrauen der Anleger nach Einschätzung des Analysten von Goldman Sachs etwas gestärkt haben. Dabei gehe es auch darum, wie NVIDIA sein Kapital einsetze. Der Konzern wolle seine Aktionäre am Erfolg beteiligen und zugleich die Unternehmen stärken, mit denen er eng zusammenarbeite. James Schneider sehe in dieser Balance zwischen Aktionärsrenditen und der Unterstützung von Kunden und Partnern einen wichtigen Punkt der NVIDIA-Aktienanalyse. Kursziel 220 US-Dollar – wie viel Luft nach dem Kurssprung bleibe Vom vorbörslichen Kurs aus müsste die NVIDIA-Aktie weitere 59,20 US-Dollar zulegen, um das Kursziel von Goldman Sachs zu erreichen. Das entspräche selbst nach dem Sprung am Morgen einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 36,8 Prozent. James Schneider bleibt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse für Goldman Sachs beim Rating "buy" und beim Kursziel von 220 US-Dollar. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – dann sind Sie im Gruppenchat ausnahmsweise der Mensch, der die KI mit Nachrichten füttert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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