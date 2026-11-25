Baird habe die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) als „bullish Fresh Pick“ (aktuell besonders aussichtsreicher Anlagefavorit) eingestuft, gleichzeitig jedoch das Rating „neutral“ und das Kursziel von 200 USD bestätigt. Der Verwaltungsrat habe mit der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO eine „verblüffende Kehrtwende“ vollzogen. Baird sei der Ansicht, dass diese Nachricht in Verbindung mit den strengen Zugangsbeschränkungen zu KI-Technologien ein Worst-Case-Szenario für China darstelle. Die NVIDIA-Aktie habe übermäßig stark korrigiert und dürfte infolge der Rückkehr von Jensen Huang eine Neubewertung in Richtung des Kursziels erfahren. Mittelfristig bestünden allerdings weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich der Umsatzentwicklung von NVIDIA, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026)
NVIDIA Aktie: Spektakuläres Comeback von Jensen Huang
Baird sieht kräftiges Erholungspotenzial
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