Der Gegenwind ist breit. Nach Berichten stieg der US-Preisindex PCE im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate lag bei 3,3 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte bei rund 4,85 Prozent, am Markt wird laut den Berichten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember diskutiert. Steigende Zinsen belasten Wachstumsaktien mit hohen Bewertungen besonders. Hinzu kommt eine neue Zollrunde des Weißen Hauses, die laut Berichten mehr als ein Dutzend Handelspartner betrifft. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13 Uhr Ortszeit; die Reaktion auf die S&P-Meldung wird sich daher erst dann voll zeigen.