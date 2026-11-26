Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) steckt in der heikelsten Phase seit ihrem Höhenflug: Während der Kurs am Mittwoch zeitweise um mehr als neun Prozent einbrach und zum Handelsschluss bei 149,30 US-Dollar landete, hat die Ratingagentur S&P Global Ratings das AA-Rating des KI-Primus auf CreditWatch mit negativer Tendenz gesetzt. Es geht dabei nicht um Bilanzzahlen, sondern um Führung, Aufsicht und die Abhängigkeit von einer einzigen Person.
Nvidia-Aktie: S&P setzt Top-Rating unter Beobachtung – wie viel Huang steckt im Kurs?
Die Nvidia-Aktie schloss am Mittwoch bei 149,30 Dollar (–3,9 %). Nun nimmt S&P das AA-Rating wegen Führungs- und Governance-Risiken unter verschärfte Beobachtung.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Schlusskurs
- 149,30 USD
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Mittwoch
Der Auslöser
Was hat S&P bei der Nvidia-Aktie jetzt alarmiert?
Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Finanzmedien stuft S&P das Risiko durch Management und Unternehmensführung bei Nvidia als gestiegen ein. Ein CreditWatch negativ bedeutet nicht, dass die Note gesenkt wurde, sondern dass eine Herabstufung geprüft wird; üblicherweise fällt die Entscheidung innerhalb weniger Monate. In den Berichten ist von einem möglichen Schritt von AA auf AA– die Rede, das 90-Tage-Fenster stammt aus einer automatisch erstellten Agenturmeldung und bedarf noch der Gegenprüfung. Die Rating-Agentur Moody's soll ihre Einstufung Aa1 mit stabilem Ausblick unverändert gelassen haben.
Hintergrund ist die Führungsdebatte rund um Gründer und Vorstandschef Jensen Huang. Berichten zufolge löste sein zwischenzeitlicher Rücktritt und die anschließende Rückkehr Fragen zur Nachfolgeplanung, zu möglichen Interessenkonflikten im Verwaltungsrat und zur Kontrolle des Managements aus. Der Verwaltungsrat soll die Umstände der Rückkehr weiter untersuchen. Für Anleger der Nvidia-Aktie ist das ein neues Risikoelement: Bisher drehte sich die Debatte um Wachstum, Margen und die Haltbarkeit der KI-Nachfrage.
Wie stark fiel die Nvidia-Aktie zuletzt wirklich?
Die Zahlen zeigen einen Titel unter Dauerdruck. Nach US-Börsenberichten verlor die Aktie am Mittwoch 3,9 Prozent und schloss bei 149,30 Dollar. Intraday war es zeitweise mehr als das Doppelte. Zuvor war der Kurs binnen zwei Handelstagen von rund 165 auf 149 Dollar gefallen. Der Nasdaq Composite schloss 0,62 Prozent tiefer bei 23.585,80 Punkten, nachdem er im Verlauf bis zu 4,6 Prozent verloren hatte; der Nasdaq 100 lag zeitweise rund 20 Prozent unter seinem Oktober-Hoch und damit an der üblichen Bärenmarkt-Schwelle.
|Index / Aktie
|Schluss
|Veränderung
|Dow Jones
|50.182,95
|+0,33 %
|S&P 500
|7.182,78
|–0,25 %
|Nasdaq Composite
|23.585,80
|–0,62 %
|Nvidia
|149,30 USD
|–3,9 %
|Oracle
|103,88 USD
|–5,1 %
Quelle: US-Börsenberichte (u. a. AP-Daten), Schlusskurse
Auffällig: Der Dow Jones machte ein Minus von mehr als 1.100 Punkten bis zum Schluss fast vollständig wett und schloss das zweite Mal in Folge über 50.000 Punkten. Die Erholung kam laut Berichten, nachdem US-Beamte Kongressmitarbeitern gesagt haben sollen, es gebe keine Belege für eine Spionageanweisung chinesischer Geheimdienste gegen Huang. Nvidia selbst blieb im Minus – ein Zeichen, dass die Sorgen nicht nur Schlagzeilen-getrieben sind.
Warum sorgt der Kreditmarkt für Nervosität bei der Nvidia-Aktie?
Ein Rating der Kategorie AA ist für einen Technologiekonzern ungewöhnlich hoch. Es sichert günstige Finanzierung und signalisiert Anleihegläubigern Stabilität. Gleichzeitig wächst im KI-Sektor die Verschuldung: Der Kreditmarkt zweifelt zunehmend an der Finanzierung der KI-Kunden, auch Oracle fiel am Mittwoch um 5,1 Prozent auf 103,88 Dollar, nahe dem 52-Wochen-Tief von 99,34 Dollar. Eine schlechtere Note für Nvidia würde die Debatte um die Finanzierungskette des KI-Booms zusätzlich befeuern – auch wenn die Rating-Frage bei Nvidia vor allem die Unternehmensführung betrifft.
Was bedeutet der Makro-Hintergrund für die Nvidia-Aktie?
Der Gegenwind ist breit. Nach Berichten stieg der US-Preisindex PCE im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate lag bei 3,3 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte bei rund 4,85 Prozent, am Markt wird laut den Berichten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember diskutiert. Steigende Zinsen belasten Wachstumsaktien mit hohen Bewertungen besonders. Hinzu kommt eine neue Zollrunde des Weißen Hauses, die laut Berichten mehr als ein Dutzend Handelspartner betrifft. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13 Uhr Ortszeit; die Reaktion auf die S&P-Meldung wird sich daher erst dann voll zeigen.
Welche Chancen und Risiken sehen Beobachter bei der Nvidia-Aktie?
Für die Aktie spricht, dass das operative Geschäft vom Rating-Thema bisher unberührt ist und der KI-Bedarf an Rechenzentren das Wachstum trägt. Dagegen stehen die Abhängigkeit von Huang, offene Fragen im Verwaltungsrat und mögliche Exportkontrollen gegen China, die in den Berichten als weiterer Unsicherheitsfaktor genannt werden. Ein Kauf- oder Verkaufsurteil gibt aktiencheck.de nicht ab; entscheidend ist, ob S&P die Beobachtung bestätigt und wie der Verwaltungsrat die Untersuchung abschließt.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie aktuell? Mehrere Faktoren treffen zusammen: der KI-Ausverkauf an der Nasdaq, Zinssorgen nach hohen Inflationsdaten und die Meldung, dass S&P das Rating prüft. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 149,30 Dollar.
Was ist ein CreditWatch negativ bei Nvidia? Es ist eine Vorwarnung der Ratingagentur, dass die Note gesenkt werden könnte. Eine Herabstufung ist damit noch nicht beschlossen.
Hat Moody's das Nvidia-Rating gesenkt? Nach den vorliegenden Berichten nicht: Moody's soll Aa1 mit stabilem Ausblick beibehalten haben. Das ist noch anhand der Originalquelle zu prüfen.
Wie geht es an der Börse weiter? Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handeln am Freitag verkürzt bis 13 Uhr Ortszeit. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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